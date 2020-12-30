«Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год

По данным «Доктор Веб», в 2020 году одними из самых распространенных угроз, с которыми массово сталкивались пользователи, стали трояны-дропперы, распространяющие и устанавливающие другое вредоносное ПО, многочисленные рекламные приложения, мешающие нормальной работе устройств, а также различные модификации троянов-загрузчиков, запускающих в инфицированной системе исполняемые файлы с набором вредоносных функций.

Кроме того, на протяжении всего года хакерские группировки активно распространяли троянские программы, использующие функциональность популярных утилит для удаленного администрирования. Так, вирусная лаборатория «Доктор Веб» зафиксировала несколько атак с использованием RAT-троянов, которые позволяют злоумышленникам дистанционно управлять зараженными компьютерами и доставлять на них вредоносную нагрузку.

Также в этом году вирусные аналитики «Доктор Веб» расследовали несколько масштабных целевых атак, направленных на корпоративный сектор. В ходе работы были выявлены несколько семейств троянов, которыми были инфицированы компьютеры различных государственных учреждений.

В почтовом трафике самыми активными угрозами оказались банковские трояны, стилеры, различные модификации бэкдоров, написанные на VB.NET, а также вредоносные сценарии, перенаправляющие пользователей на опасные и нежелательные сайты. Кроме того, посредством электронной почты злоумышленники активно распространяли программы, эксплуатирующие уязвимости документов Microsoft Office.

Несмотря на то, что большая часть выявленных угроз представляла опасность для пользователей ОС Windows, владельцы компьютеров под управлением macOS также были в зоне риска. В течение года были обнаружены трояны-шифровальщики и шпионские программы, работающие под управлением macOS, а также руткиты, которые скрывали работающие процессы. Также под видом разнообразных приложений активно распространялись рекламные установщики, которые загружали на компьютеры различную потенциально опасную нагрузку. В большинстве случаев под угрозой находились те пользователи, которые отключали встроенные системы безопасности и загружали приложения из недоверенных источников.

Пользователям мобильных устройств на базе ОС Android угрожали рекламные, шпионские и банковские троянские программы, а также всевозможные загрузчики, которые скачивали другие вредоносные приложения и выполняли произвольный код. Значительная часть вредоносного ПО распространялась через каталог Google Play.

Главные тенденции года. Рост числа таргетированных атак, в том числе атак троянов-вымогателей. Рост числа фишинговых атак и спам-кампаний с применением социальной инженерии. Появление новых угроз для macOS. Активное распространение вредоносных программ для ОС Android в каталоге Google Play.

Наиболее интересные события 2020 года. В феврале вирусные аналитики «Доктор Веб» сообщили о компрометации ссылки на скачивание программы для обработки видео и звука VSDC в каталоге популярного сайта CNET. Вместо оригинальной программы посетители сайта загружали измененный установщик с вредоносным содержимым, позволяющим злоумышленникам дистанционно управлять инфицированными компьютерами. Управление было реализовано при помощи компонентов программы TeamViewer и троянской библиотеки семейства BackDoor.TeamViewer, которая устанавливала несанкционированное соединение. При помощи бэкдора злоумышленники могли доставлять на зараженные устройства полезную нагрузку в виде других вредоносных приложений.

В марте специалисты «Доктор Веб» рассказали о компрометации ряда сайтов, созданных на CMS WordPress. JavaScript-сценарий, встроенный в код взломанных страниц, перенаправлял посетителей на фишинговую страницу, где пользователям предлагалось установить важное обновление безопасности для браузера Chrome. Загружаемый файл представлял собой установщик вредоносного ПО, которое позволяло дистанционно управлять инфицированными компьютерами. В этот раз злоумышленники вновь использовали легитимные компоненты TeamViewer и троянскую библиотеку, которая устанавливала соединение и скрывала от пользователей работу программы.

Летом вирусная лаборатория «Доктор Веб» выпустила масштабное исследование вредоносного ПО, применявшегося в APT-атаках на государственные учреждения Казахстана и Киргизии. В рамках расследования аналитики обнаружили ранее неизвестное семейство мультимодульных троянских программ XPath, предназначенных для несанкционированного доступа к компьютерам с последующим выполнением различных вредоносных действий по команде злоумышленников. Представители семейства использовали сложный механизм заражения, при котором работа каждого модуля соответствовала определенной стадии работы вредоносной программы. Кроме того, трояны обладали руткитом для сокрытия сетевой активности и следов присутствия в скомпрометированной системе.

Позже в вирусную лабораторию «Доктор Веб» поступили новые образцы ВПО, обнаруженные на одном из зараженных компьютеров локальной сети госучреждения Киргизии. Самой интересной находкой оказался многокомпонентный троян-бэкдор ShadowPad, который, по нашим данным, может являться эволюцией другого мультимодульного APT-бэкдора — PlugX, ранее также обнаруженного в скомпрометированных сетях пострадавших организаций. Сходствам в коде образцов ShadowPad и PlugX, а также некоторым пересечениям в их сетевой инфраструктуре было посвящено отдельное исследование.

В сентябре компания «Доктор Веб» сообщила о выявлении спам-кампании с элементами социнженерии, нацеленной на ряд предприятий топливно-энергетического комплекса России. Для первичного заражения злоумышленники использовали электронные письма с вредоносными вложениями, при открытии которых устанавливались бэкдоры, позволяющие управлять инфицированными компьютерами. Анализ документов, вредоносных программ, а также использованной инфраструктуры свидетельствует о возможной причастности к этой атаке одной из китайских APT-групп.

В ноябре вирусные аналитики «Доктор Веб» зафиксировали рассылку фишинговых писем корпоративным пользователям. В качестве вредоносной нагрузки письма содержали троянские программы, обеспечивающие скрытую установку и запуск утилиты Remote Utilities, установочные компоненты которой также находились в составе вложения. Чтобы заставить потенциальных жертв открыть вложения, злоумышленники применяли методы социальной инженерии.

Перспективы и вероятные тенденции. Прошедший год продемонстрировал устойчивое распространение не только массового вредоносного ПО, но и APT-угроз, с которыми сталкивались организации по всему миру.

В 2021 году следует ожидать дальнейшего распространения цифрового вымогательства, при этом целевым атакам с использованием троянов-шифровальщиков все чаще будут подвержены частные компании и корпоративный сектор. Этому способствует развитие модели RaaS (Ransomware as a Service — вымогательство как услуга), а также ощутимый для хакерских группировок результат, стимулирующий их преступную деятельность. Возможное сокращение расходов на информационную безопасность также может привести к стремительному росту числа подобных инцидентов.

Пользователям по-прежнему будет угрожать массовое вредоносное программное обеспечение —банковские и рекламные трояны, майнеры и шифровальщики, а также шпионское ПО. Стоит также готовиться к появлению новых мошеннических схем и фишинговых кампаний, с помощью которых злоумышленники будут пытаться завладеть не только деньгами, но и персональными данными.

Владельцы устройств под управлением macOS, Android, Linux и других операционных систем останутся под пристальным вниманием вирусописателей, и вредоносное ПО продолжит свое распространение на эти платформы. Также можно ожидать, что участятся и станут более изощренными атаки на устройства интернета вещей. Можно с уверенностью сказать, что киберпреступники продолжат использовать для своего обогащения любые методы, поэтому пользователям необходимо соблюдать правила информационной безопасности и применять надежные антивирусные средства на всех устройствах.