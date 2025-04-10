Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи вляется установка двух AutoIt-скриптов - Icon.dll, который внедряет в процесс интерпретатора AutoIt майнер, и Kape.dll, который внедряет в него же ClipBanker. ClipBanker - это семейство вредоно

Российские пользователи получают майнер и троянец вместо приложений Microsoft Office Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники распространяют майнер и троянец ClipBanker под видом офисных приложений Microsoft на платформе SourceForge. В России с этой вредоносной кампанией столкнулись уже больше 4,6 тыс. пользователей (данные на основ

Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры товалюты не пахнут Вредоносные компоненты библиотеки после установки в целевую систему, не только собирают данные, но и фиксируют постоянство присутствия, а также устанавливают в систему криптомайнер XMRig. К настоящему моменту насчитывается как минимум 68 скомпрометированных систем, которые активно генерируют криптовалюты в кошелек Monero, принадлежащий автору вредоноса. Сверх этого, @0xen

Майнер вместо книги: устройства россиян заражают вредоносом через книжные сайты Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c литературными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской б

Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер вредные файлы. SilentCryptoMiner. Если человек скачивал архив с сайта по ссылке, на его устройство, вместе с заявленными инструментами, устанавливался троянец. Он загружал SilentCryptoMiner — скрытый майнер, который использует мощности заражённых компьютеров для получения разных видов криптовалюты. «Видеоблогеры — не единственный вектор распространения SilentCryptoMiner в обнаруженной кампа

Злоумышленники заражали устройства российских пользователей криптомайнером под видом игр-симуляторов шкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT. — Пользователям не стоит недооценивать риски, которые несут майнеры. В некоторых случаях такие нежелательные программы оказываются модулями более комплек

Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS мпания проводится той же группировкой. В опубликованном анализе, впрочем, не говорится о том, какие криптомайнеры используют хакеры и устанавливают ли они что-либо вообще. Исследование фокусиру

Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров дениям экспертов AhnLabs, в ходе как минимум четырех разных атак предпринимались попытки установить майнеры для криптовалюты Monero. Одну из этих атак удалось увязать с кибергруппировкой LemonD

«Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости пытками заражения инфраструктур вредоносным ПО. Это следует из данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар». Также предприятиям отрасли угрожает нелегитимный софт (преимущественно, майнеры) и эксплуатация веб-уязвимостей: на эти типы приходится 14% и 11% инцидентов соответственно. Для промышленной отрасли каждая атака может иметь критические последствия, так как подобные

Под видом YouTube для Windows злоумышленники распространяют майнер о») обнаружили, что под видом приложения YouTube для Windows распространяется скрытый майнер silent-XMRig. Эта киберугроза крайне актуальна: только с весны 2024 г. в «Лаборатории Касперского» о

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество е компании, как оказалось, всерьез опасаются, что майнерам резкий рост тарифов на электричество не понравится, и они начнут массово оспаривать ее в суде. Также есть риск, что платить по новым тарифам майнеры не станут, что приведет к быстрому росту суммарного долга за поставку электроэнергии, пишет «Коммерсант». Как итог, идея Минэнерго получила 30 замечаний. В протоколе заседания группы ск

DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей енники ищут соответствующие эксплойты к уязвимостям нулевого дня. Спектр угроз для подключённых устройств. В числе прочих типов вредоносного ПО, нацеленного на интернет вещей, — программы-вымогатели, майнеры, инструменты для смены DNS-сервера. Иногда заражённые устройства используются в качестве прокси-серверов — промежуточных узлов в Сети, перенаправляющих трафик злоумышленника через себя,

Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров льности этого бизнеса – в пределах 4,5 руб. за 1 кВтч. Если предложения Минэнерго будут приняты, то майнеры в Иркутской области будут платить за каждый киловатт на 18-73% больше (до 4,7 руб.),

До 3000 тонн углекислого газа может выбрасываться ежегодно в атмосферу из-за криптомайнеров ли представители «Лаборатории Касперского». Майнинг криптовалют — энергозатратный процесс. Суммарно майнеры потребляют больше энергии, чем некоторые страны. Поскольку энергозатраты на добычу кр

Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей именно GPU используются для майнинга криптовалют. Вредоносный вариант разгонной утилиты подсаживает майнеры и троянец Как выяснили эксперты компании Cyble, за последние три месяца в Сети появил

Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры ужилась несанкционированная модификация популярного видеоредактора Final Cut Pro, содержащая майнер XMRig. По словам исследователей, она использует проект Invisible Internet Project (i2p) для с

«Лаборатория Касперского»: в мире выросло число программ для скрытого майнинга чаще распространялись бэкдоры и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришёлся на вымогатели и майнеры. «Троянец-майнер — это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфо

Майнеры массово капитулируют, панически избавляясь от биткоинов Новое потрясение для крипторынка В июле 2022 г. майнеры со всего мира всего за сутки избавились от биткоинов на сумму свыше $300 млн, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию CryptoQuant. По курсу на момент сброса токенов это около 14

Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры га вниз с долей в более чем 13% и опережая Канаду (6,5%) с Россией (4,66%). Как отмечают аналитики, методология исследования опирается на данные о местоположении крупных пулов, в которые разрозненные майнеры объединяются для более эффективной добычи новых токенов. На основе этих данных формируется представление о регионах сосредоточения майнинговой активности. Выбранный подход способен нега

Что такое облачный криптомайнинг и чей в нем доход , но вы не можете позволить себе дорогие графические процессоры или ASIC, особенно в современных реалиях дефицита оборудования, то облачный майнинг может быть именно тем, что вам нужно. Как и обычный криптомайнинг, облачный подразумевает добычу (и ввод в обращение) криптомонет, таких как Bitcoin или Ethereum. Отличие лишь в том, что вы сами не занимаетесь майнингом, а платите компании, чтоб

Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году? добычи цифровых денег. Дело в том, что в мае прошедшего года в Китае запретили майнинг и китайские майнеры распределились по другим странам, а доля Китая в добыче криптовалюты стала стремиться

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься Антивирус или вирусный криптомайнер Антивирус Norton 360 начал без разрешения запускать на компьютерах пользователей майнер криптовалют. На эту проблему обратили внимание пользование Twitter и сообщества Reddit. К примеру, тема пользователя Pvt_Hudson всего за сутки с момента создания набрала свыше 500 коммен

В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты ровать, и уже появились первые жертвы. Как только был опубликован эксплойт к Log4Shell, в Сети началось повальное сканирование уязвимых серверов. Эксплойт начали приспосабливать к делу многочисленные криптомайнеры и ботнеты, такие как Kinsing. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Компания

Криптомайнеры ломают облака Google иптовалют. По подсчетам компании, в 86% случаев компрометации облачных сервисов Google фигурировали криптомайнеры. Как установили эксперты Google, среднее время между взломом облачного аккаунта

Облако Alibaba беззащитно перед хакерами-майнерами, которые бьются друг с другом за лакомые ресурсы ную среду. Конкуренция между злоумышленниками Учитывая, как просто оказывается установить руткиты и криптомайнеры при наличии повышенных привилегий, неудивительно, что злоумышленники начали кон

Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно то вторая по востребованности и по курсу криптовалюта в мирe. На момент публикации материала она стоила $3600 за одну «монету» (258,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 октября 2020 г., статистика CoinDesk). Майнеры выиграли этот раунд противостояния. Чем ответит Nvidia? Также пока нет полного списка всех валют, которым достанутся 70% мощности видеокарты. В качестве Tom’s Hardware приводит не очень

Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт х, планируют взимать с россиян налоги за любую деятельность, связанную с криптовалютой. Кроме того, майнеры не могут рассчитывать ни на льготные счета за электричество, ни на вычет из налогов р

Скрытый майнинг — когда начинать бояться? В прошлом году опять стал набирать обороты так называемый криптоджекинг — скрытый майнинг. Что это такое и когда можно волноваться, что ваш компьютер и

Simple внедрила решение Group-IB TDS вредоносной рассылки под видом письма от ФНС России и вычислил в своей инфраструктуре троян-майнер Coinminer, который не обнаружили стандартные средства защиты: антивирусы, межсетевые экраны и

Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов едставляет собой троянца, который брутфорсит SQL-серверы и устанавливает на них криминальный майнер XMRig для генерации криптовалюты Monero. В последнее время Kingminer начал использовать экспл

Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV й код был скрыт в аудиофайлах с расширением .WAV. С помощью таких файлов распространялись бэкдоры и криптомайнеры Monero. Использование стеганографии - когда вредоносный код прячется в файлах н

Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей ивали потраченные киловатт-часы. Незаконное подключение было выявлено в зоне функционирования «Ингушэнерго», филиала «Россетей», в городе Сунжа. По предварительной оценке специалистов, предприимчивые майнеры украли свыше 160 тыс. кВтч. При этом они не уточнили, как долго существовало незаконное подключение. Сотрудники «Россетей» подчеркнули, что схожий объем электроэнергии в течение двух не

Исследование Check Point: Coinhive закрылся, но криптомайнинг по-прежнему доминирует — и увеличить свою активность. Три из пяти самых активных угроз в марте — криптомайнеры Cryptoloot, XMRig и JSEcoin. Так, Cryptoloot впервые возглавил рейтинг угроз, за ним следует модульный тр

Киберпреступники от криптомайнеров возвращаются к троянам Банковские трояны мигрируют в корпоративные сети Сами атаки, по данным Malwarebytes, стали многовекторными. При этом их основной акцент в течение года сменился. Если сначала преступники использовали криптомайнеры в ответ на криптовалютный бум конца 2017 г., то во второй половине 2018 г. они вернулись к троянам, в частности – Emotet и Trickbot. «Emotet и Trickbot задумывались как банковские

Check Point: в 2018 году криптомайнеры атаковали 37% компаний новные тренды и методы вредоносного ПО, которые исследователи Check Point наблюдали в прошлом году: криптомайнеры доминируют в ландшафте угроз: криптомайнеры стабильно занимали первые че

Check Point: троян удаленного доступа впервые попал в топ10 киберугроз тила отчет с самыми активными угрозами в октябре Global Threat Index. Рейтинг показывает, что, хотя криптомайнеры продолжают доминировать в рейтинге, шпионские троны RAT набирают популярность.

Check Point: атаки криптомайнеров на iPhone увеличились на 400% смартфоны с установленным браузером Safari, который обычно используется в устройствах Apple. Майнер Cryptoloot поднялся на третью строчку в рейтинге угроз Global Threat Index. Это второе по охв

Эксперты предупредили о новой угрозе криминального криптомайнинга браузер загружает скрипт, который заставляет устройство майнить криптовалюту. Более того, программы-майнеры для мобильных устройство были обнаружены даже в магазине приложений, например в Googl

На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты терной криминалистики Group-IB, Simple сразу заблокировал необходимые службы на хостах, где работал майнер, и устранил угрозу. Майнинг на чужих мощностях В Group-IB отмечают, что количество слу