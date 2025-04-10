Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

Cryptocurrency Mining Cryptojacking Криптоджекинг Криптомайнер Cryptomining Скрытый майнинг Нелегальный майнинг


Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.

УПОМИНАНИЯ


10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

вляется установка двух AutoIt-скриптов - Icon.dll, который внедряет в процесс интерпретатора AutoIt майнер, и Kape.dll, который внедряет в него же ClipBanker. ClipBanker - это семейство вредоно
08.04.2025 Российские пользователи получают майнер и троянец вместо приложений Microsoft Office

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники распространяют майнер и троянец ClipBanker под видом офисных приложений Microsoft на платформе SourceForge. В России с этой вредоносной кампанией столкнулись уже больше 4,6 тыс. пользователей (данные на основ
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры

товалюты не пахнут Вредоносные компоненты библиотеки после установки в целевую систему, не только собирают данные, но и фиксируют постоянство присутствия, а также устанавливают в систему криптомайнер XMRig. К настоящему моменту насчитывается как минимум 68 скомпрометированных систем, которые активно генерируют криптовалюты в кошелек Monero, принадлежащий автору вредоноса. Сверх этого, @0xen
20.03.2025 Майнер вместо книги: устройства россиян заражают вредоносом через книжные сайты

Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c литературными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской б
05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер

вредные файлы. SilentCryptoMiner. Если человек скачивал архив с сайта по ссылке, на его устройство, вместе с заявленными инструментами, устанавливался троянец. Он загружал SilentCryptoMiner — скрытый майнер, который использует мощности заражённых компьютеров для получения разных видов криптовалюты. «Видеоблогеры — не единственный вектор распространения SilentCryptoMiner в обнаруженной кампа
18.02.2025 Злоумышленники заражали устройства российских пользователей криптомайнером под видом игр-симуляторов

шкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT. — Пользователям не стоит недооценивать риски, которые несут майнеры. В некоторых случаях такие нежелательные программы оказываются модулями более комплек
17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS

мпания проводится той же группировкой. В опубликованном анализе, впрочем, не говорится о том, какие криптомайнеры используют хакеры и устанавливают ли они что-либо вообще. Исследование фокусиру
21.10.2024 Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров

дениям экспертов AhnLabs, в ходе как минимум четырех разных атак предпринимались попытки установить майнеры для криптовалюты Monero. Одну из этих атак удалось увязать с кибергруппировкой LemonD
25.09.2024 «Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости

пытками заражения инфраструктур вредоносным ПО. Это следует из данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар». Также предприятиям отрасли угрожает нелегитимный софт (преимущественно, майнеры) и эксплуатация веб-уязвимостей: на эти типы приходится 14% и 11% инцидентов соответственно. Для промышленной отрасли каждая атака может иметь критические последствия, так как подобные

26.08.2024 Под видом YouTube для Windows злоумышленники распространяют майнер

о») обнаружили, что под видом приложения YouTube для Windows распространяется скрытый майнер silent-XMRig. Эта киберугроза крайне актуальна: только с весны 2024 г. в «Лаборатории Касперского» о
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

е компании, как оказалось, всерьез опасаются, что майнерам резкий рост тарифов на электричество не понравится, и они начнут массово оспаривать ее в суде. Также есть риск, что платить по новым тарифам майнеры не станут, что приведет к быстрому росту суммарного долга за поставку электроэнергии, пишет «Коммерсант». Как итог, идея Минэнерго получила 30 замечаний. В протоколе заседания группы ск
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей

енники ищут соответствующие эксплойты к уязвимостям нулевого дня. Спектр угроз для подключённых устройств. В числе прочих типов вредоносного ПО, нацеленного на интернет вещей, — программы-вымогатели, майнеры, инструменты для смены DNS-сервера. Иногда заражённые устройства используются в качестве прокси-серверов — промежуточных узлов в Сети, перенаправляющих трафик злоумышленника через себя,
20.09.2023 Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров

льности этого бизнеса – в пределах 4,5 руб. за 1 кВтч. Если предложения Минэнерго будут приняты, то майнеры в Иркутской области будут платить за каждый киловатт на 18-73% больше (до 4,7 руб.),

26.04.2023 До 3000 тонн углекислого газа может выбрасываться ежегодно в атмосферу из-за криптомайнеров

ли представители «Лаборатории Касперского». Майнинг криптовалют — энергозатратный процесс. Суммарно майнеры потребляют больше энергии, чем некоторые страны. Поскольку энергозатраты на добычу кр
06.03.2023 Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей

именно GPU используются для майнинга криптовалют. Вредоносный вариант разгонной утилиты подсаживает майнеры и троянец Как выяснили эксперты компании Cyble, за последние три месяца в Сети появил
28.02.2023 Пиратский Photoshop тайно устанавливает на макбуки криптомайнеры

ужилась несанкционированная модификация популярного видеоредактора Final Cut Pro, содержащая майнер XMRig. По словам исследователей, она использует проект Invisible Internet Project (i2p) для с
17.11.2022 «Лаборатория Касперского»: в мире выросло число программ для скрытого майнинга

чаще распространялись бэкдоры и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришёлся на вымогатели и майнеры. «Троянец-майнер — это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфо
19.07.2022 Майнеры массово капитулируют, панически избавляясь от биткоинов

Новое потрясение для крипторынка В июле 2022 г. майнеры со всего мира всего за сутки избавились от биткоинов на сумму свыше $300 млн, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию CryptoQuant. По курсу на момент сброса токенов это около 14
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры

га вниз с долей в более чем 13% и опережая Канаду (6,5%) с Россией (4,66%). Как отмечают аналитики, методология исследования опирается на данные о местоположении крупных пулов, в которые разрозненные майнеры объединяются для более эффективной добычи новых токенов. На основе этих данных формируется представление о регионах сосредоточения майнинговой активности. Выбранный подход способен нега
04.04.2022 Что такое облачный криптомайнинг и чей в нем доход

, но вы не можете позволить себе дорогие графические процессоры или ASIC, особенно в современных реалиях дефицита оборудования, то облачный майнинг может быть именно тем, что вам нужно. Как и обычный криптомайнинг, облачный подразумевает добычу (и ввод в обращение) криптомонет, таких как Bitcoin или Ethereum. Отличие лишь в том, что вы сами не занимаетесь майнингом, а платите компании, чтоб
09.01.2022 Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году?

добычи цифровых денег.  Дело в том, что в мае прошедшего года в Китае запретили майнинг и китайские майнеры распределились по другим странам, а доля Китая в добыче криптовалюты стала стремиться
06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

Антивирус или вирусный криптомайнер Антивирус Norton 360 начал без разрешения запускать на компьютерах пользователей майнер криптовалют. На эту проблему обратили внимание пользование Twitter и сообщества Reddit. К примеру, тема пользователя Pvt_Hudson всего за сутки с момента создания набрала свыше 500 коммен
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты

ровать, и уже появились первые жертвы. Как только был опубликован эксплойт к Log4Shell, в Сети началось повальное сканирование уязвимых серверов. Эксплойт начали приспосабливать к делу многочисленные криптомайнеры и ботнеты, такие как Kinsing. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Компания
06.12.2021 Криптомайнеры ломают облака Google

иптовалют. По подсчетам компании, в 86% случаев компрометации облачных сервисов Google фигурировали криптомайнеры. Как установили эксперты Google, среднее время между взломом облачного аккаунта
17.11.2021 Облако Alibaba беззащитно перед хакерами-майнерами, которые бьются друг с другом за лакомые ресурсы

ную среду. Конкуренция между злоумышленниками Учитывая, как просто оказывается установить руткиты и криптомайнеры при наличии повышенных привилегий, неудивительно, что злоумышленники начали кон
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно

то вторая по востребованности и по курсу криптовалюта в мирe. На момент публикации материала она стоила $3600 за одну «монету» (258,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 октября 2020 г., статистика CoinDesk). Майнеры выиграли этот раунд противостояния. Чем ответит Nvidia? Также пока нет полного списка всех валют, которым достанутся 70% мощности видеокарты. В качестве Tom’s Hardware приводит не очень
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

х, планируют взимать с россиян налоги за любую деятельность, связанную с криптовалютой. Кроме того, майнеры не могут рассчитывать ни на льготные счета за электричество, ни на вычет из налогов р
22.03.2021 Скрытый майнинг — когда начинать бояться?

В прошлом году опять стал набирать обороты так называемый криптоджекинг — скрытый майнинг. Что это такое и когда можно волноваться, что ваш компьютер и
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS

вредоносной рассылки под видом письма от ФНС России и вычислил в своей инфраструктуре троян-майнер Coinminer, который не обнаружили стандартные средства защиты: антивирусы, межсетевые экраны и
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов

едставляет собой троянца, который брутфорсит SQL-серверы и устанавливает на них криминальный майнер XMRig для генерации криптовалюты Monero. В последнее время Kingminer начал использовать экспл
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV

й код был скрыт в аудиофайлах с расширением .WAV. С помощью таких файлов распространялись бэкдоры и криптомайнеры Monero. Использование стеганографии - когда вредоносный код прячется в файлах н
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

ивали потраченные киловатт-часы. Незаконное подключение было выявлено в зоне функционирования «Ингушэнерго», филиала «Россетей», в городе Сунжа. По предварительной оценке специалистов, предприимчивые майнеры украли свыше 160 тыс. кВтч. При этом они не уточнили, как долго существовало незаконное подключение. Сотрудники «Россетей» подчеркнули, что схожий объем электроэнергии в течение двух не
11.04.2019 Исследование Check Point: Coinhive закрылся, но криптомайнинг по-прежнему доминирует

— и увеличить свою активность. Три из пяти самых активных угроз в марте — криптомайнеры Cryptoloot, XMRig и JSEcoin. Так, Cryptoloot впервые возглавил рейтинг угроз, за ним следует модульный тр
18.02.2019 Киберпреступники от криптомайнеров возвращаются к троянам

Банковские трояны мигрируют в корпоративные сети Сами атаки, по данным Malwarebytes, стали многовекторными. При этом их основной акцент в течение года сменился. Если сначала преступники использовали криптомайнеры в ответ на криптовалютный бум конца 2017 г., то во второй половине 2018 г. они вернулись к троянам, в частности – Emotet и Trickbot. «Emotet и Trickbot задумывались как банковские
30.01.2019 Check Point: в 2018 году криптомайнеры атаковали 37% компаний

новные тренды и методы вредоносного ПО, которые исследователи Check Point наблюдали в прошлом году: криптомайнеры доминируют в ландшафте угроз: криптомайнеры стабильно занимали первые че
14.11.2018 Check Point: троян удаленного доступа впервые попал в топ10 киберугроз

тила отчет с самыми активными угрозами в октябре Global Threat Index. Рейтинг показывает, что, хотя криптомайнеры продолжают доминировать в рейтинге, шпионские троны RAT набирают популярность.

19.10.2018 Check Point: атаки криптомайнеров на iPhone увеличились на 400%

смартфоны с установленным браузером Safari, который обычно используется в устройствах Apple. Майнер Cryptoloot поднялся на третью строчку в рейтинге угроз Global Threat Index. Это второе по охв
05.09.2018 Эксперты предупредили о новой угрозе криминального криптомайнинга

браузер загружает скрипт, который заставляет устройство майнить криптовалюту. Более того, программы-майнеры для мобильных устройство были обнаружены даже в магазине приложений, например в Googl
31.08.2018 На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты

терной криминалистики Group-IB, Simple сразу заблокировал необходимые службы на хостах, где работал майнер, и устранил угрозу. Майнинг на чужих мощностях В Group-IB отмечают, что количество слу
27.07.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила нового «бестелесного» криптомайнера PowerGhost

ловредом подтвердили недавний прогноз экспертов «Лаборатории Касперского»: разработчики вредоносных криптомайнеров действительно переходят на целевые атаки с целью повышения финансовой прибыли.

Публикаций - 327, упоминаний - 466

Cryptocurrency Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1531 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5104 43
Microsoft Corporation 24994 36
Nvidia Corp 3623 33
Check Point Software Technologies 775 29
Google LLC 12045 24
AMD - Advanced Micro Devices 4364 22
ESET - ESET Software 1138 17
GitHub 910 17
Intel Corporation 12384 14
Dr.Web - Доктор Веб 1265 12
Apple Inc 12353 12
Telegram Group 2336 11
Trend Micro 620 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 10
Bitriver - Битривер 22 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1364 9
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 9
Meta Platforms - Facebook 4488 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 667 9
MVPower 11 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 650 8
Coinbase 60 7
Defender 141 7
Fortinet 397 6
Bitmain 13 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 6
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 6
Broadcom - VMware 2429 5
Samsung Electronics 10438 5
Amazon Inc - Amazon.com 3078 5
X Corp - Twitter 2892 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 5
HP Inc. 5727 5
Malwarebytes Labs 34 5
Alibaba Group 442 4
Lenovo Group 2320 4
IBM - International Business Machines Corp 9496 4
Multiclet - Мультиклет 20 4
Acer Group - Acer Inc 2601 4
Unsplash 1133 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 8
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 13 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1726 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1517 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 4
EPIC Telecom Invest 206 4
NanduQ - Qiwi 1000 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2579 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 866 3
Tesla Motors 414 3
Royal Dutch Shell - Шелл 217 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 629 3
Simple Group - Симпл 11 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 2
eBay Inc 1627 2
Газпром ПАО 1380 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 468 2
Альфа-Банк 1811 2
Visa International 1958 2
АльфаСтрахование СГ 338 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1110 2
Barclays 121 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 2
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 2
Starbucks 91 1
Colonial Pipeline 33 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Транснефть 316 1
Транснефть Балтика 3 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Транснефть Диаскан 1 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 10 1
Резонанс НПП 376 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4682 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5637 14
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 343 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6158 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2780 7
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 68 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1297 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4590 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 118 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 712 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1419 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 336 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
Единая Россия - Политическая партия 307 1
Linux Foundation 188 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 101 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
ASF - Apache Software Foundation 216 1
OpenChain 1 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 574 211
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 206
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 204
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 192
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 90
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3189 85
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6601 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 79
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3063 76
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3977 76
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7608 76
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 57
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 965 55
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 49
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16485 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17532 39
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 824 38
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9513 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7880 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24991 34
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3334 34
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 545 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 32
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2165 31
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1615 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 30
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 29
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2405 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5139 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14191 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 24
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2192 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13111 23
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2267 23
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4867 75
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 69
Microsoft Windows 16060 61
Google Android 14418 43
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 40
Linux OS 10542 40
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 308 21
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 20
JavaScript - JS - язык программирования 1276 19
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 19
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 16
Nvidia GeForce GTX 522 14
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 271 12
FreePik 1240 12
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 618 11
Google Play - Google Store - Android Market 3380 10
Google Chrome - браузер 1609 10
Microsoft Windows 10 1832 10
Google YouTube - Видеохостинг 2841 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1044 10
Microsoft Windows PowerShell 209 10
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 594 10
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 10
Microsoft Office 3866 9
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 9
Apple iOS 8044 8
WordPress Foundation - WordPress 233 8
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 172 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1048 7
xHelper - вирус 15 7
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 182 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 7
JSEcoin - криптовалюта 7 7
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 7
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 70 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 7
Дягилев Василий 84 17
Путин Владимир 3282 12
Мельникова Анастасия 427 10
Зайцев Михаил 291 10
Водясов Алексей 222 8
Павлов Никита 101 8
Аксаков Анатолий 158 6
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 6
Кирюхин Дмитрий 86 5
Мариничев Дмитрий 24 4
Зырянов Борис 12 4
Огиенко Олег 7 4
Никифоров Николай 1136 3
Дрюков Владимир 48 3
Орешкин Максим 30 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 3
Набиуллина Эльвира 104 3
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 38 3
Моисеев Алексей 33 3
Krause Max - Краузе Макс 3 3
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 3
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 3
Безделов Сергей 7 3
Солонин Сергей 106 2
Хомутов Дмитрий 41 2
Галушкин Олег 182 2
Дуров Павел 299 2
Греф Герман 455 2
Новак Александр 29 2
Галов Дмитрий 53 2
Шигин Александр 3 2
Лукашенко Александр 101 2
Купреев Олег 11 2
Гончаров Евгений 20 2
Алтухов Сергей 14 2
Бобылев Сергей 15 2
Селихова Наталья 4 2
Шишкова Татьяна 15 2
Вишняков Алексей 16 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 543 2
Россия - РФ - Российская федерация 151825 184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 28
Германия - Федеративная Республика 12832 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 18
Казахстан - Республика 5706 18
Украина 7710 16
Европа 24471 16
Россия - СФО - Иркутская область 1184 15
Беларусь - Белоруссия 5915 13
Южная Корея - Республика 6765 12
Япония 13408 11
Бразилия - Федеративная Республика 2416 11
Китай - Тайвань 4076 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1763 9
Сингапур - Республика 1885 9
Индия - Bharat 5592 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2012 8
Азия - Азиатский регион 5655 8
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 334 8
Ирландия - Республика 1019 7
Франция - Французская Республика 7930 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 623 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 643 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 6
Иран - Исламская Республика Иран 1105 6
Канада 4940 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 6
Малайзия 880 6
Нидерланды 3580 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4157 5
Турция - Турецкая республика 2445 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 694 4
Греция - Греческая Республика 991 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 167 4
Земля - планета Солнечной системы 10519 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1323 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 65
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4220 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8352 31
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3614 29
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6623 28
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1013 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7174 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5124 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3729 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 17
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3485 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 14
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 521 12
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1000 12
Энергетика - Energy - Energetically 5349 12
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 201 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 12
Английский язык 6804 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2940 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9286 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11437 10
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1292 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10308 9
Аренда 2528 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4206 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6346 7
CoinDesk 4 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 13
Известия ИД 676 8
Tom’s Hardware 470 7
Bloomberg 1343 7
BleepingComputer - Издание 385 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1041 6
VideoCardz 34 6
Ведомости 1124 5
Reddit 338 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1053 3
Forbes - Форбс 878 3
TorrentFreak (TF) 145 3
TechSpot 146 3
Hardware Times 5 3
The Verge - Издание 581 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1312 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 210 2
WCCFTech - Издание 72 2
CoinMarKetCap 23 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 119 2
Neowin 164 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
IDG - International Data Group 115 1
Rusbase 16 1
Wikipedia - Википедия 544 1
FT - Financial Times 1240 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1235 1
РИА Новости 958 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
MacRumors 139 1
DigiTimes - Издание 1317 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
PC Magazine - PCMag 93 1
The Next Web 84 1
MacUpdate 2 1
Securelist 26 1
Hacker News 40 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 22
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 9
Jon Peddie Research 42 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 131 4
CNews Мишень 170 3
Gartner - Гартнер 3587 2
HFS Research 49 2
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Check Point Security Report 4 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Juniper Research 539 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
TrendForce 119 1
SimilarWeb 56 1
AV-Test Institute 40 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Trend Micro Fast Facts 1 1
Fortune Global 100 141 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 185 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
BiMEX Research 1 1
INFOLine-Аналитика 63 1
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1197 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 163 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 2
MACS - Школа новой экономики 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 251 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 465 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
РАН - Российская академия наук 1959 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 577 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Fortinet Security Day 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Defcon 45 1
Международный женский день - 8 марта 362 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще