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Securelist



02.01.2025 Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office 1
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud 1
28.12.2023 «Лаборатория Касперского» взломана. Хакеры проникли в iPhone десятков ее сотрудников 1
08.11.2023 Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus 1
02.11.2023 «Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android 1
14.09.2023 Знаменитый Free Download Manager три года использовали для заражения Linux 1
02.06.2023 Найти «Триангуляцию»: утилита для проверки устройств iOS 1
29.03.2023 Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами 1
23.09.2022 «Лаборатория Касперского»: опасная программа для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте 1
26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand 1
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
24.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную вредоносную кампанию Wildpressure 1
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1
07.10.2019 «Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения 1
12.11.2018 «Лаборатория Касперского»: число банковских зловредов выросло почти в полтора раза 1
28.03.2017 DDoS-сервисы превращаются в «солидные бизнесы» с бонусными баллами и программами лояльности 1
29.01.2014 Обнаружен бот, зомбирующий ПК на Windows, Mac и Linux 1
23.05.2013 Современные угрозы: эра усложнения 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» нанимает экспертов по Linux для создания новой ОС 1
28.11.2012 Основатель Chronopay требует 146 млн руб. с "Лаборатории Касперского" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Securelist и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
Microsoft Corporation 24625 5
Apple Inc 12100 3
Google LLC 11775 2
GitHub 814 2
Intel Corporation 12197 1
PayPal 654 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Verisign 357 1
Dropbox 498 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
X Corp - Twitter 2845 1
Oracle Corporation 6688 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Yahoo! 3697 1
Telegram Group 1983 1
AOL - America Online 718 1
Yandex - Яндекс 7339 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Meta Platforms 60 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Unsplash 763 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Tesla Motors 396 1
Assist - Ассист 209 1
Верный - торговая сеть 291 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 19
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Микрофон - Microphone 2501 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 2
C&C - Command and Control server 87 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Script - Скрипт 488 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
Microsoft Windows 15656 7
Apple iOS 7809 4
Linux OS 9936 3
Google Android 13994 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Apple macOS 2059 3
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Outlook 1390 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPad 3860 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 3 1
Redcore 2 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Водясов Алексей 222 2
Легезо Денис 40 2
Касперский Евгений 323 2
Наместников Юрий 40 1
Иванов Антон 74 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Чебышев Виктор 16 1
Врублевский Павел 98 1
Мельникова Анастасия 371 1
Зайцев Михаил 260 1
Emm David - Эмм Дэвид 6 1
Деденок Роман 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Иран - Исламская Республика Иран 1083 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Нидерланды 3517 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Израиль 2730 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Ближний Восток 2943 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
Судан - Республика 103 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Танзания - Объединённая Республика 74 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Таиланд - Королевство 816 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа Восточная 3075 1
Украина 7608 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Саудовская Аравия - Королевство 583 1
Канада 4881 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
Reddit 312 1
Ars Technica 419 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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