Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1

Шифровальная банда атакует серверы через взломанные VPN 1

Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1

Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1

Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1

Хакеры получили доступ к управлению энергокомпаниями в США и Европе 1