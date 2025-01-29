PsExec утилита запуска программ на удаленных компьютерах
PsExec и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 375 3
|Сапронов Константин 9 3
|Водясов Алексей 222 2
|Зайцев Михаил 261 2
|Хамитов Александр 8 1
|Голованов Сергей 61 1
|Галушкин Олег 182 1
|Слободенюк Дмитрий 16 1
|Назаров Никита 10 1
|Путин Владимир 3176 1
|Корчагин Игорь 5 1
|Кузнецов Павел 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.