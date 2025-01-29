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PsExec утилита запуска программ на удаленных компьютерах



29.01.2025 В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
31.07.2024 Известная группировка хакеров-вымогателей атакует системы VMware, благодаря сотрудничеству с другой кибербандой 1
11.06.2024 Шифровальная банда атакует серверы через взломанные VPN 1
26.02.2024 В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ 1
26.01.2024 Новый шифровальщик использует антивирусы, чтобы взломать защиту системы 1
16.05.2023 Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году 1
11.01.2023 Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1
07.09.2022 Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
07.08.2020 «Лаборатория Касперского»: каждая третья кибератака в 2019 году совершалась с применением легитимных инструментов 1
17.06.2020 Троян-шифровальщик взламывает системы через «дыру», которую антивирусные компании не захотели закрывать 1
11.12.2019 Хитрый троян научился перезагружать Windows, чтобы избежать антивирусов 1
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1
06.12.2018 «Касперский» обнаружил принципиально новый тип атак на банки 1
05.12.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы 1
07.09.2017 Хакеры получили доступ к управлению энергокомпаниями в США и Европе 1
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
28.06.2017 Eset: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

PsExec и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1400 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 8
Microsoft Corporation 24639 3
Sophos - SophosLabs 414 2
REvil - Хакерская группировка 48 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Darkside - Хакерская группировка 26 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ESET - ESET Software 1133 1
Trellix - FireEye 58 1
Sandworm - Хакерская группировка 4 1
Palo Alto Network Unit 42 10 1
TeamViewer 119 1
8230 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 240 1
Trend Micro 601 1
Telegram Group 2000 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Broadcom - VMware 2363 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 21
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 17
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 8
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3056 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4868 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 644 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 278 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3751 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1127 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 772 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 2
Microsoft Windows API 302 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2196 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4249 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6671 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1230 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2258 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1076 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 665 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 444 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 139 2
Microsoft Windows PowerShell 176 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 5
Microsoft Windows 15677 4
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 4
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 3
FreePik 995 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 237 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 2
Microsoft Exchange 1715 2
Impacket 4 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 2
Microsoft Windows 10 1761 1
Microsoft Azure 1409 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
Process Hacker 2 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 95 1
Dr.Web Security Space 63 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Intellect-Service M.E.Doc 5 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Google Dragonfly 30 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Dr.Web LiveCD - Dr.Web LiveDisk - Dr.Web LiveUSB 7 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
Яндекс.Лавка 231 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Microsoft Office Excel 1199 1
Microsoft Office Word 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 156 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 123 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Мельникова Анастасия 375 3
Сапронов Константин 9 3
Водясов Алексей 222 2
Зайцев Михаил 261 2
Хамитов Александр 8 1
Голованов Сергей 61 1
Галушкин Олег 182 1
Слободенюк Дмитрий 16 1
Назаров Никита 10 1
Путин Владимир 3176 1
Корчагин Игорь 5 1
Кузнецов Павел 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 8
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Канада 4886 3
Европа 21778 3
Италия - Итальянская Республика 4355 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Франция - Французская Республика 7851 2
Украина 7615 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Турция - Турецкая республика 2355 2
Европа Восточная 3077 2
Бразилия - Федеративная Республика 2363 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Испания - Королевство 3709 1
Израиль 2732 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
США - Канзас 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Индия - Bharat 5453 1
Индонезия - Республика 957 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 684 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 9 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Нидерланды 3520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 4
Энергетика - Energy - Energetically 5089 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Modus operandi - Образ действия 8 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6639 1
White list - Белый список 102 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 324 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 57 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 832 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3471 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2828 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
BleepingComputer - Издание 340 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
Bloomberg 1290 1
Известия ИД 627 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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