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Сапронов Константин


19.03.2025 Каждая третья кибератака длилась в 2024 г. больше месяца 1
12.11.2024 «Лаборатория Касперского» выявила программу-вымогатель с продвинутыми функциями сокрытия 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
26.04.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники продолжают использовать утёкший билдер шифровальщика LockBit для кибератак, в том числе в России 1
10.04.2024 В 2023 году кибератаки через подрядчиков стали одним из самых распространенных способов проникновения злоумышленников в корпоративную сеть 1
16.05.2023 Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году 1
13.03.2023 Компании обращаются к внешним экспертам по кибербезопасности из-за нехватки собственных 1
07.09.2022 Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1
07.08.2020 «Лаборатория Касперского»: каждая третья кибератака в 2019 году совершалась с применением легитимных инструментов 1
23.07.2008 iPhone получил свой первый антивирус 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сапронов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 10
Intego 8 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Apple Inc 12183 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2977 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2219 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 405 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4939 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 148 2
Оцифровка - Digitization 4608 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 685 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 750 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1914 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1928 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1961 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
HTTP POST 25 1
Repository - Репозиторий 886 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 668 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 214 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3110 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7690 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 755 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 300 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 5
Microsoft Windows PowerShell 181 4
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 3
Microsoft Windows 15781 3
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 50 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 2
Kaspersky Incident Response 5 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 1
Kaspersky GERT - Kaspersky Global Emergency Response Team 5 1
Kaspersky Compromise Assessment 1 1
Microsoft Office Word 781 1
Microsoft Office Excel 1207 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 1
Microsoft Exchange 1747 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 243 1
Intego VirusBarrier 7 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 41 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7127 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Apple iPod Touch 746 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 100 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Apple macOS 2081 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
Кулашова Анна 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 2
Колумбия - Республика 531 1
Франция - Французская Республика 7871 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Английский язык 6685 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4409 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 908 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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