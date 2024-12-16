Kaspersky Symphony XDR Kaspersky Extended Detection and Response
Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Трансформация потребностей клиентов среднего и малого бизнеса в информационной безопасности" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"
Kaspersky Symphony XDR и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Кулашова Анна 44 4
|Касперский Евгений 323 2
|Колесников Александр 24 2
|Синицын Федор 9 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Легезо Денис 40 1
|Наместникова Мария 21 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Кутузов Максим 21 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Моргун Олег 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Остроумов Максим 10 1
|Лоран Анна 7 1
|Останин Иван 5 1
|Лессар Георгий 8 1
|Молчанова Елена 15 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Назаров Никита 10 1
|Маркелов Илья 6 1
|Ларин Борис 6 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Шумайлова Татьяна 6 1
|Урин Владимир 2 1
|Кабанов Юрий 1 1
|Вассунов Иван 4 1
|Галов Дмитрий 41 1
|Биячуев Тимур 7 1
|Сапронов Константин 9 1
|Лазаричева Анна 2 1
|Иванов Антон 74 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|Securelist 22 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Forrester Research 821 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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