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Kaspersky Symphony XDR Kaspersky Extended Detection and Response

Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response

 

Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Трансформация потребностей клиентов среднего и малого бизнеса в информационной безопасности" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"


16.12.2024 Опрос: меньше чем в половине компаний приняты меры, необходимые для борьбы с угрозами на основе ИИ 1
12.11.2024 «Лаборатория Касперского» выявила программу-вымогатель с продвинутыми функциями сокрытия 1
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram 1
07.10.2024 Разбудили лихо: идет новый виток кампании кибершпионажа на российские организации 1
26.09.2024 Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1
06.09.2024 «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие шифровальщика Mallox 1
06.09.2024 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за госорганизацией на Ближнем Востоке 1
23.08.2024 «Лаборатория Касперского» фиксирует 23%-ный рост числа атак на уязвимые драйверы Windows 1
14.08.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает: атаки хактивистов Twelve продолжаются 1
09.08.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» представили детали атак Head Mare на компании в России и Белоруссии 1
07.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый червь CMoon, распространявшийся через веб-сайт энергетической компании 1
19.07.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новые целевые атаки на российские организации 1
07.06.2024 Злоумышленники атакуют российские компании под видом соискателей и проверяющих организаций 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
07.05.2024 В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR 1
07.05.2024 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники стали в два раза чаще использовать в кибератаках уязвимости Linux 1
18.04.2024 Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR 1
20.02.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 3
12.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: 43% российских компаний собираются в 2024 году инвестировать в средства обнаружения киберугроз 1
14.12.2023 За последние два года почти 70% российских организаций как минимум раз сталкивались с киберинцидентами 1
16.10.2023 «Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов 1
Как выбрать правильную защиту класса XDR 2
Промышленная кибербезопасность — это больше, чем просто защита периметра 1
15.06.2023 «Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 1
13.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
10.02.2023 «Лаборатория Касперского»: в ближайшие 3 года российские компании планируют увеличить бюджет на кибербезопасность на 14% 1
11.01.2023 Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1
01.12.2022 «Лаборатория Касперского»: новый вайпер атаковал организации в России 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
14.10.2022 «Лаборатория Касперского» поднимает безопасность на высоту Бурдж-Халифа 1
09.08.2022 Кибергруппа из Северной Кореи атакует компании по всему миру, в том числе в России 1
26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
05.07.2022 Управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ назначена Анна Кулашова 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Kaspersky Symphony XDR и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 37
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 4
Microsoft Corporation 24625 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
SAP SE 5279 1
8213 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Oracle Corporation 6688 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
МегаФон 8806 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Cisco Systems 5114 1
Palo Alto Networks 146 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Ivanti - ранее LANDesk 87 1
Telegram Group 1983 1
ИИ-Технологии 104 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Связной ГК 1369 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 35
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 16
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 12
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 12
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 6
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 9
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 8
Microsoft Windows 15657 8
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 7
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 6
Kaspersky Internet Security 457 5
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 5
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 3
Kaspersky OS 124 3
Kaspersky SD-WAN 15 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Kaspersky Sandbox 7 2
Kaspersky Optimum Security 13 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Kaspersky CyberTrace 8 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Kaspersky Fraud Prevention 21 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
Linux OS 9937 2
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 2
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 20 1
Kaspersky Expert Security 5 1
Kaspersky IT Security Calculator 2 1
Apache Hadoop 427 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
Кулашова Анна 44 4
Касперский Евгений 323 2
Колесников Александр 24 2
Синицын Федор 9 1
Прибочий Михаил 44 1
Легезо Денис 40 1
Наместникова Мария 21 1
Киселёв Алексей 60 1
Кутузов Максим 21 1
Заманов Дмитрий 8 1
Моргун Олег 8 1
Заянц Илья 46 1
Журавлёва Надежда 9 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Дорожко Алексей 6 1
Ульянычев Матвей 36 1
Фадеев Виктор 4 1
Остроумов Максим 10 1
Лоран Анна 7 1
Останин Иван 5 1
Лессар Георгий 8 1
Молчанова Елена 15 1
Рудычева Наталья 95 1
Назаров Никита 10 1
Маркелов Илья 6 1
Ларин Борис 6 1
Ефремов Андрей 11 1
Шумайлова Татьяна 6 1
Урин Владимир 2 1
Кабанов Юрий 1 1
Вассунов Иван 4 1
Галов Дмитрий 41 1
Биячуев Тимур 7 1
Сапронов Константин 9 1
Лазаричева Анна 2 1
Иванов Антон 74 1
Шишкова Татьяна 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 3
Ближний Восток 2943 3
Япония 13282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 2
Индия - Bharat 5446 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Индонезия - Республика 957 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Сингапур - Республика 1849 1
Нидерланды 3517 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Америка Латинская 1812 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Филиппины - Республика 564 1
Китай - Тайвань 3984 1
Малайзия 865 1
Колумбия - Республика 528 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Энергетика - Energy - Energetically 5085 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Экономический эффект 1067 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6962 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Securelist 22 1
Gartner - Гартнер 3556 2
Forrester Research 821 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 14
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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