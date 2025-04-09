Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky NGFW
|09.04.2025
|Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
|26.09.2024
|Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1
Kaspersky NGFW и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 42 1
|Kaspersky Security Network - KSN 92 1
|Kaspersky Internet Security 461 1
|Иванов Антон 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.