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Kaspersky NGFW



09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
26.09.2024 Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Kaspersky NGFW и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2298 1
Website URL - Uniform Resource Locator 895 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4030 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 20 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2120 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12868 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 636 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7486 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1333 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 612 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 42 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Иванов Антон 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8910 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172660.
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