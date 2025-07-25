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Кибербезопасность ProxyLogon


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила, что массовые кибератаки на Microsoft SharePoint связаны с уязвимостью пятилетней давности 1
14.01.2025 Китайские хакеры взломали Минфин США 1
10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1
14.04.2023 «РТК-Солар»: На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем семь дней 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1
21.04.2022 Взломщики банков научились подкладывать хакерские файлы в переписку на Microsoft Exchange 1
19.04.2022 Positive Technologies: число кибератак в 2021 году выросло на 6,5% 1
07.04.2022 «Доктор Веб»: участились атаки на крупные российские организации 2
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1
15.03.2021 Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1521 6
Microsoft Corporation 24967 6
GitHub 899 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 2
Telegram Group 2314 2
Trend Micro 619 2
REvil - Хакерская группировка 50 2
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 2
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
X Corp - Twitter 2891 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1350 1
ESET - ESET Software 1138 1
Fortinet 397 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Sophos - SophosLabs 419 1
Cylance 14 1
Palo Alto Networks 157 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
SentinelOne 20 1
Webroot Software 31 1
Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 318 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 78 1
Winnti Group - Хакерская группировка 2 1
Intezer 6 1
Epsilon 15 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Conti - Хакерская группировка 39 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 9 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1716 1
Ренессанс Страхование 166 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 102 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1232 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4554 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 1
Ассоциация менеджеров 96 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6560 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13184 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3052 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2638 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2145 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4444 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 708 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2473 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2385 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6035 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7175 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 312 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 714 2
Оцифровка - Digitization 4768 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3311 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2112 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 260 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7593 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 758 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 570 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 258 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 820 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1595 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 163 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2124 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 841 2
Repository - Репозиторий 955 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4838 9
Apache Logging Project - Log4j 27 3
Microsoft Windows 16037 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 308 2
Calypso 24 2
Linux OS 10381 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 593 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 3 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 249 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2006 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 549 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 270 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 549 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 142 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 167 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 207 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 81 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 54 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 35 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 1
Atlassian - Confluence 132 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Epsilon Red - шифровальщик 1 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Водясов Алексей 222 3
Мельникова Анастасия 423 2
Tsai Orange - Цай Оранж 4 2
Колесов Александр 60 1
Образцов Алексей 12 1
Анкудинов Николай 19 1
Киселёв Алексей 72 1
Галов Дмитрий 53 1
Гнеушев Сергей 6 1
Залевский Игорь 7 1
Юракова Яна 8 1
Ковалев Евгений 9 1
Шарова Дарья 7 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Нестеров Иван 5 1
Столярова Светлана 2 1
Геращенко Алена 2 1
Лебедева Ольга 20 1
Артемьев Виталий 2 1
Зонов Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1034 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2346 1
Япония 13403 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1998 1
Нидерланды 3576 1
Иран - Исламская Республика Иран 1103 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1195 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 893 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 718 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5104 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8059 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9240 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 986 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10322 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 233 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 513 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2605 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6067 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 860 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 215 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1299 1
Аудит - аудиторский услуги 2884 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 540 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 288 1
BleepingComputer - Издание 382 2
Bloomberg 1339 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 128 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Black Hat - Конференция 116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2518 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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