Получите все материалы CNews по ключевому слову
SentinelOne
SentinelOne - разработчик автономной платформы по защите конечных точек. Компания была основана в 2013 году в Израиле командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали новый подход к защите конечных точек. Флагманским продуктом компании SentinelOne является платформа Singularity, представленная в трех редакциях, которая обеспечивает дифференцированную защиту конечных точек, обнаружение атак и реагирование на них, безопасность Интернета вещей, защиту облачных ресурсов и функционал для повседневной ИТ-деятельности, объединяя несколько существующих технологий в одно решение.
УПОМИНАНИЯ
SentinelOne и организации, системы, технологии, персоны:
|Yara - Яра 18 1
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
|BleepingComputer - Издание 393 3
|The Register - The Register Hardware 1661 1
|MacUpdate 2 1
|Wired - Издание 268 1
|Virus Bulletin 33 1
|Reddit 343 1
|PC Magazine - PCMag 93 1
|MalwareHunterTeam 13 2
|Gartner - Гартнер 3592 1
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
|AV-Test Institute 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.