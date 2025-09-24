SentinelOne - разработчик автономной платформы по защите конечных точек. Компания была основана в 2013 году в Израиле командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали новый подход к защите конечных точек. Флагманским продуктом компании SentinelOne является платформа Singularity, представленная в трех редакциях, которая обеспечивает дифференцированную защиту конечных точек, обнаружение атак и реагирование на них, безопасность Интернета вещей, защиту облачных ресурсов и функционал для повседневной ИТ-деятельности, объединяя несколько существующих технологий в одно решение.