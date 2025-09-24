Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

SentinelOne

SentinelOne

SentinelOne - разработчик автономной платформы по защите конечных точек. Компания была основана в 2013 году в Израиле командой экспертов по кибербезопасности и защите, которые разработали новый подход к защите конечных точек. Флагманским продуктом компании SentinelOne является платформа Singularity, представленная в трех редакциях, которая обеспечивает дифференцированную защиту конечных точек, обнаружение атак и реагирование на них, безопасность Интернета вещей, защиту облачных ресурсов и функционал для повседневной ИТ-деятельности, объединяя несколько существующих технологий в одно решение. 

УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
27.02.2024 Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР 2
02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне 1
20.03.2023 Троян, шифрующий файлы в ОС Windows, переключился на Linux-серверы 1
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы 1
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1
20.07.2021 Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
27.04.2021 SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.02.2021 В штатном антивирусе Windows 12 лет зияла брешь для захвата ПК 1
15.04.2020 Опасный блокировщик ПК маскируется под софт известного борца с хакерским ПО 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 1
21.08.2018 Разработчик антивирусов развернул в интернете охоту на критиков своего ПО. Видео 2
06.02.2018 Старинный авторитетный сайт заражал компьютеры Mac 1
15.05.2017 Вирусы-шифровальщики: Microsoft приготовила вакцину 1
13.07.2016 На хакерской барахолке продавался троян для диверсий на электростанциях 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

SentinelOne и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1545 9
Microsoft Corporation 25062 9
Defender 143 4
Gen Digital - Avast Software 176 4
Trend Micro 622 4
Cylance 14 4
X Corp - Twitter 2898 3
Apple Inc 12447 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
CrowdStrike Holdings 49 3
SafeBreach Labs 14 3
Sophos - SophosLabs 421 3
Broadcom - VMware 2445 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5156 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 2
Bitdefender 158 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 2
ESET - ESET Software 1142 2
Fortinet 397 1
Adobe Systems 1563 1
Infosec Partners 1 1
Titanium Software 1 1
Ростелеком 10134 1
Samsung Electronics 10495 1
Canon 1410 1
Intel Corporation 12437 1
Lenovo Group 2324 1
HP Inc. 5728 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 1
Xerox - The Haloid Company 1147 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 342 1
Brother - Brother Industries - Бразер 202 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
ONYX International 150 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Western Digital Corporation - WDC 563 1
Absolute Software 13 1
Yara - Яра 18 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 17
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13363 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6797 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3089 7
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 466 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31379 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22449 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16543 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13251 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3221 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2559 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 262 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2680 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2211 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4660 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 837 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16735 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9589 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 242 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 725 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5215 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6125 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4101 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4458 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5046 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 891 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14436 2
Кибербезопасность - TOCTOU - Time-of-check Time-of-use - один из видов состояния гонки 7 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  711 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1345 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1078 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11710 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 906 1
Microsoft Windows 16144 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4994 8
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 274 7
Linux OS 10655 4
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 57 4
Apple macOS 2188 3
Google YouTube - Видеохостинг 2851 2
Microsoft Windows 10 1849 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1758 2
Microsoft Windows PowerShell 211 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 2
Microsoft Windows 11 666 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 83 2
SentinelOne EDR 4 2
Discord 138 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
Fortinet FortiClient 26 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 22 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Microsoft Azure 1439 1
Oracle Java - язык программирования 3288 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Intel x86 - архитектура процессора 1955 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 113 1
Statista 247 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Lenovo TruScale Private Cloud 4 1
SentinelOne Singularity 1 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 57 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
Галушкин Олег 182 2
Водясов Алексей 222 2
Зайцев Михаил 295 2
Кремец Виталий 6 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 2 1
Williams James - Уильямс Джеймс 6 1
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Streisand Barbra - Стрейзанд Барбра 1 1
Павлов Никита 103 1
Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
Мельникова Анастасия 429 1
Milenkoski Alexandar - Миленкоски Александар 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 5
Россия - РФ - Российская федерация 153476 4
Япония 13439 2
Европа 24523 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 1
Европа Восточная 3115 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Казахстан - Республика 5736 1
Беларусь - Белоруссия 5957 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Израиль 2776 1
Узбекистан - Республика 1835 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3195 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1121 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 700 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 1
Южная Корея - Республика 6797 1
США - Калифорния - Малибу 4 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1049 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6140 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 2
Английский язык 6827 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54028 2
Энергетика - Energy - Energetically 5403 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6107 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 1
White list - Белый список 108 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3649 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 1
Философия - Philosophy 478 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1019 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1988 1
Visionary - Визионер - Визионерство 123 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7207 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 349 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1199 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5303 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 536 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3645 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5184 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 220 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 537 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 226 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 504 1
BleepingComputer - Издание 393 3
The Register - The Register Hardware 1661 1
MacUpdate 2 1
Wired - Издание 268 1
Virus Bulletin 33 1
Reddit 343 1
PC Magazine - PCMag 93 1
MalwareHunterTeam 13 2
Gartner - Гартнер 3592 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
AV-Test Institute 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 935 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще