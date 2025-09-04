Разделы

Trellix

Trellix


Глобальная компания, которая образовалась путем слияния бизнеса McAfee Enterprise и FireEye. Открытая и встроенная платформа компании для расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR) помогает организациям, которые сталкиваются с наиболее современными угрозами, получить уверенность в защите и устойчивости своих операций.

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Индийская APT-группа вплотную занялась европейскими дипломатами 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
11.07.2024 Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами 1
22.09.2022 В Python найдена гигантская 15-летняя брешь. «Отравлены» сотни тысяч проектов 1
26.01.2022 Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows 1
20.01.2022 McAfee Enterprise и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Trellix и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Microsoft Corporation 25033 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 2
Trellix - FireEye 58 2
Trellix - McAfee Enterprise 10 2
Fortinet 397 1
Sophos - SophosLabs 420 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
ESET - ESET Software 1140 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 1
IBM - International Business Machines Corp 9505 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 1
Google LLC 12076 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 35 1
Trend Micro 621 1
SentinelOne 20 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
GitHub 925 1
Открытые технологии 709 1
STG - Symphony Technology Group 6 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30309 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13307 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2674 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7645 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2201 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4554 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2486 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1545 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1525 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26544 1
Оцифровка - Digitization 4804 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4424 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5025 1
Анализатор кода - Code analysis 34 1
Кибербезопасность - XDR - Extended Detection and Response - Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки 39 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 723 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14226 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 384 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 548 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25456 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 304 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7964 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 103 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3209 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13191 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 633 1
Оповещение и уведомление - Notification 5154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32905 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5598 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2119 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55023 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 3
Microsoft Windows 16115 3
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
AutoIt 15 1
Microsoft Windows AMSI - Anti-Malware Scanning Interface 4 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 228 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 1
Microsoft 365 Copilot 160 1
GitHub Copilot 26 1
Intel Security McAfee ENS - McAfee Endpoint Security Threat Prevention 5 1
Trellix - McAfee Agent 1 1
Trellix XDR 1 1
FreePik 1271 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Мельникова Анастасия 429 2
Palma Bryan - Пальма Брайан 2 1
Гарбуль Евгений 3 1
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Chisholm William - Чизхолм Уильям 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Россия - РФ - Российская федерация 152744 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 1
Английский язык 6815 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2874 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4843 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
BleepingComputer - Издание 388 3
PC Magazine - PCMag 93 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
