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GitHub Copilot

GitHub Copilot


27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
31.10.2024 Как генеративный ИИ меняет разработку ПО 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
22.08.2024 ИT-эксперт рассказал о влиянии искусственного интеллекта на разработку ПО 1
21.08.2024 Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ 1
02.08.2024 Американские госструктуры перевозят свой софт с «опасных» C и C++ на Rust 1
17.04.2024 Дистрибутив Linux Gentoo ввел тотальный запрет на любые изменения, подготовленные с помощью ИИ 1
12.04.2024 Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода 2
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить 1
12.01.2024 Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос 1
14.11.2023 Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других 1
10.10.2023 Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки 3
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 3
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache 1
12.01.2023 ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы 1
05.12.2022 Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ 1
22.09.2022 В Python найдена гигантская 15-летняя брешь. «Отравлены» сотни тысяч проектов 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25

GitHub Copilot и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 820 14
Microsoft Corporation 24633 12
Google LLC 11786 7
OpenAI 219 5
Amazon Inc - Amazon.com 2999 4
JetBrains 66 3
Nvidia Corp 3491 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1398 2
Intel Corporation 12199 2
Red Hat 1306 1
Alphabet 130 1
X Corp - Twitter 2846 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Google DeepMind 46 1
Trellix 5 1
HTC Corporation 1499 1
Telegram Group 1992 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Бизнес-Азимут 8 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ростех - Азимут 65 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Adobe Systems 1550 1
Alibaba Group 422 1
Tencent 158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
McKinsey & Company Int 249 1
Apple Inc 12106 1
Yandex - Яндекс 7353 1
ИИ-Технологии 108 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
Unsplash 776 3
Lidings - Лидингс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
SHL 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
Assist - Ассист 209 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 3
ASF - Apache Software Foundation 206 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2997 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 8
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 5
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Linux OS 9957 3
Microsoft Windows 15668 3
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Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 19 3
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Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Microsoft Windows Marketplace 55 1
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Apache OpenOffice 472 1
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Apache Zeppelin 9 1
Apache ZooKeeper 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Codex 22 1
Google Android 14004 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Microsoft Office Excel 1198 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
HTC Apache 1 1
Зайцев Михаил 261 1
Кострюкова Надежда 4 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 1 1
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Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Володкович Вячеслав 97 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Петренко Александр 8 1
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Фадеев Виктор 4 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 2
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Китай - Тайвань 3990 1
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США - Калифорния 4627 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Перу - Республика 274 1
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Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 1
Английский язык 6637 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 780 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1137 1
The Register - The Register Hardware 1555 2
BleepingComputer - Издание 339 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
The Information 60 1
TechSpot 114 1
Bloomberg 1289 1
Gartner - Гартнер 3556 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 164 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Microsoft Ignite 42 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 166839.
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