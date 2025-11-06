Применение ИИ для автоматизации проектирования сэкономит архитекторам до 40% времени

Часть задач при проектировании зданий уже сейчас можно передать ИИ-ассистентам. Применение модулей с ИИ для генерации планировок, территорий объектов и проверок на соответствие нормам и других задач может сэкономить архитекторам до 40% времени при работе над проектом. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

«Проектирование объектов связано как с выполнением творческой работы, так и с множеством типовых операций, которые отнимают у специалиста большое количество времени. Более того, при ручном планировании с множеством переменных сложно учесть все внешние условия и скрытые ограничения для каждого этапа строительства и типа работ. Применение ИИ для автоматизации типовых операций при проектировании позволяет снизить время работы на 40%», — сказал лидер направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

По его словам, ИИ-модели уже сейчас могут генерировать разные варианты чертежей и предлагать улучшения с учетом различных факторов: стоимость, экологичность и использование материалов.

«Сейчас порядка 70% времени процесса строительства объекта уходит на проектирование. Среди причин — дефицит квалифицированных инженеров, искажение данных при передаче между различными организациями, высокая стоимость задержек и ошибок. Поэтому у строительной отрасли сформировался запрос на ускорение процесса путем генерации и понимания BIM-моделей с помощью LLM, автоматизации процесса анализа проектной документации, поиска информации в сметах и рабочей документации, ассистирования разработки смет, ВОРов, ТЭПов», — отметил директор лаборатории FusionBrain института AIRI Андрей Кузнецов.

Наиболее востребованным сценариями применения генеративного ИИ в сфере девелопмента сейчас являются генерация массинга (общая форма и размеры сооружения), геометрии планировок, фасадов и генерация процесса проектирования в целом. Речь про создание и использование аналога GitHub Copiplot для проектировщиков, который будет ассистировать в процессе работы над объектом.

Причем интеграция ИИ-ассистентов возможна не только на этапе проектирования. Внедрение ИИ на отдельных участках работ даст эффект, но максимальный выигрыш достигается, когда технология интегрирована по всей цепочке создания стоимости обратили внимание эксперты. Например, на этапе снабжения можно использовать ИИ для автоматизации обработки заказов и оценки рисков поставщиков. На этапе строительства — обрабатывать видео с дронов для контроля площадки и внедрить ИИ-агента для управления бригадами.