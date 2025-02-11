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AIRI FusionBrain



11.02.2025 Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года 1
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
02.07.2024 Верховный суд России потратит миллиард на VPN и шифрование трафика в ЦОДах с судебными документами 1
31.05.2024 Большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества 1
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений 1
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям 1
10.04.2024 Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
15.03.2024 Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбербанка GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей 2
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году 2
27.12.2023 Клиенты Сбербанка могут оформить новогодний диджитал-дизайн «СберКарт» с символом 2024 года — зеленым деревянным драконом 1
19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 1
22.11.2023 Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики 1
22.11.2023 Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0 1
12.07.2023 «Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky 1
06.04.2023 Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений за 48 часов с помощью нейросети Kandinsky 2.1 от «Сбера» 1
04.04.2023 «Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.1 1
23.11.2022 «Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

AIRI и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 12
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 11
Telegram Group 2013 9
Google LLC 11815 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 3
OpenAI 228 3
Social Data Hub - SocialDataHub 19 3
Microsoft Corporation 24652 1
Yandex - Яндекс 7392 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Adobe Systems 1550 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 7 1
DeepSeek - ДипСик 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 16
101Hotels.com 456 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
Unsplash 804 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 6
СалютДевайсы - GigaChat 196 6
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 4
AIRI - OmniFusion 6 4
Google Android 14040 3
Apple iOS 7831 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 2
OpenAI ChatGPT 353 2
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
Google Gmail 947 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
C/C++ - Язык программирования 759 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 6 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Open Library - Открытая библиотека 13 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
VisionLabs Face Pay 14 1
VK RuStore - Рустор 337 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 202 1
Google Imagen 4 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 37 1
Midjourney - нейросеть 58 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
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Ведяхин Александр 131 6
Оселедец Иван 24 4
Белевцев Андрей 63 2
Греф Герман 421 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Япония 13297 1
Беларусь - Белоруссия 5686 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2976 1
Монголия 349 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 7
Английский язык 6651 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
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Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1058 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 933 1
РАН - Российская академия наук 1879 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 334 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 1
Международный женский день - 8 марта 330 1
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