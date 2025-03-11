Получите все материалы CNews по ключевому слову
РГВА Российский государственный военный архив
РГВА и организации, системы, технологии, персоны:
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
|Архивный фонд РФ 101 3
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2060 1
|ЭЛАР ПланСкан 116 1
|Веригин Илья 33 1
|Базанова Марина 1 1
|Комиссаров Александр 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.