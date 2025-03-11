Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170401
ИКТ 13269
Организации 10414
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25229
Персоны 72948
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

РГВА Российский государственный военный архив


11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний 2
18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки 1
16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве 1
16.08.2017 «Элар» начала оцифровку описей фондов федеральных архивов 2
30.05.2013 Уникальные документы Архивного фонда РФ переводят в «цифру» 1
24.07.2012 «Элар» завершает создание электронной картотеки Российского государственного военного архива 1
03.09.2004 В России создается крупнейший электронный архив военнопленных 2
03.09.2004 В России создается крупнейший электронный архив военнопленных 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

РГВА и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 6
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3005 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
Оцифровка - Digitization 4596 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1248 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 480 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
Архивный фонд РФ 101 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2060 1
ЭЛАР ПланСкан 116 1
Веригин Илья 33 1
Базанова Марина 1 1
Комиссаров Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 3
Германия - Федеративная Республика 12721 3
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2445 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Европа 21831 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 494 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 121 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 557 1
Английский язык 6678 1
Белое движение - Белое дело - Белая идея 4 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще