Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов

|06.10.2022
|
МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты
женных на реке Мста, и жителям населенных пунктов Кречевицы, Слутка и Робейка по обоим берегам реки Волхов, а также местным рыбакам, экипажам и пассажирам судов, курсирующих по водным маршрутам
|07.08.2013
|
Maykor обеспечит бесперебойную работу системы «Безопасный город» в Волхове
ой области. Договор на проведение работ был заключен с Администрацией муниципального образования г. Волхов по результатам открытого электронного аукциона. В рамках договора Maykor обслуживает с
|12.12.2012
|
Maykor внедрит АПК «Безопасный город» в Волхове
наблюдения и ее интеграции в единую информационную среду. Использование АПК «Безопасный город» в г. Волхове позволит повысить эффективность задержания правонарушителей «по горячим следам», сниз
|01.06.2007
|
«Астранет» построит сеть в Волхове
Астранет», работающий в Ленобласти, приступил к строительству сети широкополосного доступа в городе Волхов. В реализации проекта примет участие петербургский универсальный оператор «Элтел», кот
|07.12.2000
|
"Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в Волховском районе
Оператор мобильной связи Санкт-Петербурга и Северо-Западной части России "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в дер. Потанино Волховского района.
|26.10.2000
|
"Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в Волховском районе
Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в пос. Кисельня (Волховский р-н).
