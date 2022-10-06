Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия СЗФО Ленинградская область Волховский район Волхов

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов

СОБЫТИЯ


06.10.2022 МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты

женных на реке Мста, и жителям населенных пунктов Кречевицы, Слутка и Робейка по обоим берегам реки Волхов, а также местным рыбакам, экипажам и пассажирам судов, курсирующих по водным маршрутам
07.08.2013 Maykor обеспечит бесперебойную работу системы «Безопасный город» в Волхове

ой области. Договор на проведение работ был заключен с Администрацией муниципального образования г. Волхов по результатам открытого электронного аукциона. В рамках договора Maykor обслуживает с
12.12.2012 Maykor внедрит АПК «Безопасный город» в Волхове

наблюдения и ее интеграции в единую информационную среду. Использование АПК «Безопасный город» в г. Волхове позволит повысить эффективность задержания правонарушителей «по горячим следам», сниз
01.06.2007 «Астранет» построит сеть в Волхове

Астранет», работающий в Ленобласти, приступил к строительству сети широкополосного доступа в городе Волхов. В реализации проекта примет участие петербургский универсальный оператор «Элтел», кот
07.12.2000 "Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в Волховском районе

Оператор мобильной связи Санкт-Петербурга и Северо-Западной части России "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в дер. Потанино Волховского района.
26.10.2000 "Северо-Западный GSM" ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в Волховском районе

Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в пос. Кисельня (Волховский р-н).

Публикаций - 50, упоминаний - 67

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
МегаФон 9892 5
Ростелеком 10306 4
Cisco Systems 5222 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
Schneider Electric 591 2
Ниеншанц 122 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 15 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 1
ЭЛСИ ГК 10 1
Microsoft Corporation 25236 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Samsung Electronics 10625 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 224 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Oracle Corporation 6867 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Элтел Нетворкс 57 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
МТС - Система Телеком 236 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Dell EMC 5092 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
8983 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
ФосАгро 151 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Евросеть 1417 2
Цифроград 171 2
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
РусГидро - Ленгидропроект 7 1
Мера Репоннен 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Телефорум 93 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
Альфа-Групп 731 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Связной ГК 1384 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Dixis - Диксис 359 1
KS Group 3 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 79 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ПГЛЗ - Пикалевский глиноземный завод - Пикалевское объединение глинозем 2 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Администрация Барнаула 16 1
МВД РФ ОДОН именги Ф.Э. Дзержинского - Отдельная дивизия оперативного назначения 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
РГВА - Российский государственный военный архив 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Управляемость - Manageability 1953 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
МТС Big Data 311 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Apple iPhone 6 4862 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Рылов Дмитрий 53 2
Брюквин Юрий 299 2
Самуйлов Александр 13 2
Диденко Сергей 23 2
Токаренко Максим 46 2
Будённый Семён 2 1
Тихомиров Олег 29 1
Присяжнюк Михаил 1 1
Альев Владимир 3 1
Вагичев Виктор 1 1
Кривякина Мария 2 1
Гурьев Андрей 7 1
Бражников Илья 1 1
Акулишнин Сергей 1 1
Сердюков Валерий 12 1
Дунаев Сергей 61 1
Смирнов Андрей 74 1
Рейман Леонид 1058 1
Евсеев Руслан 14 1
Шмайлов Дмитрий 2 1
Дмитриева Светлана 1 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Швец Дмитрий 4 1
Пасеков Владимир 24 1
Орлов Степан 11 1
Ресин Владимир 8 1
Кочетков Владислав 248 1
Пляко Владимир 8 1
Хабчик Ирина 5 1
Виноградов Сергей 14 1
Пичугин Алексей 2 1
Станик Евгений 1 1
Козлов Дмитрий 24 1
Королев Сергей 45 1
Новожилов Михаил 4 1
Шойгу Сергей 91 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Ковалев Игорь 31 1
Золочевский Иван 20 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 29
Россия - РФ - Российская федерация 156831 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 8
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 4
Европа 24634 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 3
Москва - ЮЗАО - Ломоносовский район 12 3
Армения - Республика 2368 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 15 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 16 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 10 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Вырица 7 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 463 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Английский язык 6876 2
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Аренда 2584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Рустелеком ТК 304 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
НАТ - Новгородский Агротехнический техникум 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Российская инженерная академия 13 1
ВНИИ агрохимии - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт Агрохимии имени Д. Н. Прянишникова 2 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще