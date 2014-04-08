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РусГидро Ленгидропроект

РусГидро - Ленгидропроект

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
14.05.2010 Меняется Декларация безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС 3
26.01.2010 Состояние плотины СШ ГЭС: сводка за 25.01.2010 1
25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование 1
20.11.2008 Запуск Ленинградской ГАЭС будет сихронизирован со вводом в строй ЛАЭС-2 1
14.01.2008 «Ракурс» разработал АСУТП для ГЭС на реке Шикапа 1
28.12.2007 На Саяно-Шушенской ГЭС внедрили АСУ ТП гидрогенератора 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 176 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
SAP SE 5601 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Autodesk 639 1
Dassault Systemes 235 1
РТСофт - RTSoft 100 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 4
РусГидро - Майнская ГЭС 15 4
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 3
Силовые машины 166 2
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 2
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
Газпром ПАО 1493 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Boeing 1031 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Bentley Motors 74 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром трансгаз 157 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
РЖД строй 10 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
РусГидро - Ленинградская ГАЭС - Ленинградская гидроаккумулирующая электростанция 1 1
ГипродорНИИ 2 1
Черемушки 62 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Система жизнеобеспечения 167 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 5 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 1
Шойгу Сергей 92 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ковалев Игорь 31 1
Чимиричкина Мария 30 1
Зубакин Василий 6 1
Филиппов Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Канада 5082 2
Таджикистан - Республика 953 2
Ангола - Республика 36 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФО - Республика Тыва 416 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 1
Россия - Ангаро-Енисейский кластер - Ангарско-Енисейский бассейн 8 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Магний - Magnesium - химический элемент 64 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
ФНЦ ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова - Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова - Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова 1 1
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