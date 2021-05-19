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NMS Network Management System NSOC Network and Service Operation Center Network Health Monitoring Управление сетевой инфраструктурой Единый центр управления сетью, ЕЦУС мониторинг сети управление производительностью ИТ-инфраструктуры



19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК
20.11.2018 «Сименс» объявил о запуске новой платформы для управления сетевой инфраструктурой
21.08.2018 Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август»
27.12.2016 В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей
29.01.2016 МТС ищет инженеров в возрасте до 14 лет в новый Центр управления сетью в Москве
27.05.2015 «МегаФон» построил Центр управления сетью
27.05.2015 «Мегафон» построил единый центр управления сетью за 1 млрд рублей
05.07.2012 МТС открывает единый федеральный центр управления сетью
04.10.2011 Ericsson и Slovak Telekom подписали пятилетний контракт на управление сетью
04.04.2011 Zelax разработал новую систему сетевого управления
30.04.2010 ФСК ЕЭС внедрила центр управления сетями в Санкт-Петербурге
27.04.2010 Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью
21.10.2009 «Вымпелком» и Golden Telecom сольются в одно лицо в 2010 г.
19.05.2009 Luxoft открыл новый международный центр управления сетью в Евросоюзе
29.01.2009 Сетевая инфраструктура тюменского технопарка создана на базе решений Cisco
18.11.2008 «Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго»
23.07.2008 «Эма» примет участие в построении центра управления сетями Новгородэнерго
29.05.2008 МГТС модернизирует АТС Севастопольского ЦУС
18.06.2007 «Синтерра» завершила внедрение системы Naumen Service Desk
27.03.2007 "Сетьтелеком" расширяет сотрудничество в рамках проекта "Образование"
11.12.2006 УПС запустила центр управления сетями связи
30.03.2006 Ericsson заключил контракт на управление сетью Vodafone Netherlands
07.12.2005 Оператор "3" и Ericsson заключили крупнейшее соглашение на предоставление услуг по управлению сетью
11.11.2002 Fujitsu и NMS разработали шлюз для передачи мобильного видео

Публикаций - 671, упоминаний - 736

NMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4911 84
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10212 59
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 34
Microsoft Corporation 23678 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 31
HP Inc. 5578 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9734 29
5nine Software 1814 28
IBM - International Business Machines Corp 9233 25
Huawei 3559 24
VMware 2168 24
Intel Corporation 11722 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8146 19
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 17
Orange S.A. - Orange Group 1029 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6365 16
Oracle Corporation 6366 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 14
Dell EMC 4945 14
Астор 107 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 564 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 13
Google LLC 11070 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4262 11
Lenovo Motorola 3505 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1008 11
SAP SE 4954 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2845 11
Brocade Communications Systems 240 10
Крок - Croc 1725 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 10
HP - Hewlett-Packard 3602 9
ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 134 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 9
Siemens AG - Siemens Group 2551 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 968 9
HPE Aruba Networks 85 9
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 9
Juniper Networks 422 9
Россети Ленэнерго 2376 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5995 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6681 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6276 12
РЖД - Российские железные дороги 1657 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 7
Почта России ПАО 2027 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1779 6
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 6
Visa International 1881 5
Татнефть 210 5
Евросеть 1401 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1040 5
Газпром ПАО 1178 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 449 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 175 4
Самохвал - сеть супермаркетов 7 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 426 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 4
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 221 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 345 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 4
Роснефть НК - нефтяная компания 485 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 272 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 3
Ростех - Вертолеты России 159 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 3
Lockheed Martin 751 3
Связной ГК 1346 3
Альфа-Банк 1615 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 684 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 364 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 252 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 2
Синара Банк - СКБ-банк 136 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 342 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  19 2
UDR Inc 9 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18339 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9414 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2387 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10552 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2996 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3814 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3036 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 13
Президент Российской Федерации 3788 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4636 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2487 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 7
Федеральное казначейство России 1581 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 7
Правительство Москвы 2074 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1194 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1447 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 3
Федеральное собрание Российской Федерации 286 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 534 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 20
Международная академия связи - МАС 37 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
4CIO 724 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
WiMAX Forum 68 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54599 384
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80102 336
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26295 154
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9684 145
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18049 138
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15256 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40146 126
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26499 120
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17720 111
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6123 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22544 82
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7579 82
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25678 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11112 75
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9502 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11673 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20569 72
Сеть передачи данных 3385 71
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9925 71
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13710 68
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13505 67
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17576 67
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4957 66
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4847 64
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8790 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8461 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9114 61
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3153 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6267 57
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4219 54
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3530 54
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3519 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12612 52
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8264 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22344 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10233 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7920 49
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3069 48
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2031 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6836 47
Microsoft Windows 2000 12780 34
Apple iPhone 6 6253 25
Microsoft Windows 14613 22
Linux OS 8435 20
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 16
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 16
NCR RealPOS 49 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 11
Microsoft Exchange 1346 11
Microsoft Azure 1330 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3367 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1279 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4229 9
NCR Realscan 19 9
Microsoft SQL Server 1489 9
Age of Kings 3456 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6684 7
Google Android 12765 7
Apple iOS 6939 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1991 6
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 238 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2525 5
Код Безопасности - Континент NGFW - Континент АПКШ 58 5
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 5
Microsoft Windows NT 816 5
Depositphotos - фотобанк 433 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2950 5
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 36 5
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 555 4
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 827 4
Oracle Java - язык программирования 2792 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 494 4
Microsoft Windows BitLocker 1290 4
Intel x86 - архитектура процессора 1633 4
Прозоровский Василий 40 5
Путин Владимир 2782 4
Пехтерев Сергей 47 4
Медведев Дмитрий 1634 3
Кулин Филипп 43 3
Слизень Виталий 242 3
Фролов Алексей 19 3
Гольцов Александр 69 3
Разроев Элдар 48 3
Иванников Дмитрий 41 3
Калугин Сергей 168 3
Xie Ken - Се Кен 13 2
Лукошков Дмитрий 33 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Калинин Александр 139 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Ротенберг Игорь 35 2
Никифоров Николай 1172 2
Лацанич Василь 105 2
Погосян Тигран 22 2
Парфенов Игорь 50 2
Щапов Олег 24 2
Брюквин Юрий 291 2
Иванов Сергей 371 2
Рейман Леонид 1033 2
Кусков Денис 218 2
Ермаков Валерий 89 2
Полозенко Валентин 14 2
Смелянский Руслан 23 2
Корогодин Андрей 4 2
Маковский Игорь 9 2
Ускова Ольга 155 2
Мирон Станислав 6 2
Галкин Николай 53 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 2
Колпаков Антон 57 2
Чермашенцев Евгений 16 2
Василенко Александр 87 2
Щеголев Игорь 691 2
Воронков Михаил 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 125268 351
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39921 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50509 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15394 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13301 63
Европа 21466 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17222 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15322 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6399 30
Германия - Федеративная Республика 12145 29
Украина 7349 23
Европа Восточная 3006 22
Япония 13018 22
Индия - Республика 5121 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13045 21
Азия - Азиатский регион 5087 17
Швеция - Королевство 3543 16
Ближний Восток 2679 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2401 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3374 15
Беларусь - Белоруссия 4432 15
Казахстан - Республика 4957 15
Земля - планета Солнечной системы 9841 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2417 14
Россия - СФО - Новосибирск 3775 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1414 14
Италия - Итальянская Республика 4241 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2361 13
Канада 4728 13
Южная Корея - Республика 6324 13
Франция - Французская Республика 7109 12
Финляндия - Финляндская Республика 3487 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3440 12
Нидерланды 3331 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2363 11
Россия - Сибирь 2158 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1303 10
Америка Латинская 1701 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42640 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42844 107
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11010 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15402 70
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10789 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21063 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6220 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24671 47
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3514 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14339 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5020 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8970 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4121 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4394 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4753 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4000 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8450 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4578 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5268 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5532 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1999 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6973 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3992 20
Абонентская база - Абонентская плата 5327 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2624 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2770 18
Энергетика - Energy - Energetically 4485 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3287 17
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4617 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4930 17
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3531 17
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1935 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3229 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7017 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6575 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1702 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10142 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2234 14
Аренда 2155 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 15
N+1 - Издание 139 5
Total Telecom 613 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1314 3
Открытые системы ИД 173 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 578 3
9to5Google 86 2
9to5Mac 150 2
91Mobiles 1721 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 2
NE Asia Online 313 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 821 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Dow Jones Business News 88 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
National Geographic 84 1
The Globe and Mail 71 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
allNetDevices 160 1
Telecom.paper 197 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
China Daily 64 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNNIC - China Internet Network Information Center - Китайский информационный Интернет-центр - Информационный Центр по Интернет и Сетям Китая 48 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Мобильные системы 114 1
Nature 796 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
Forbes - Форбс 651 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 687 1
FT - Financial Times 1176 1
The Register 1426 1
Thomson Reuters - Рейтер 5787 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 1
Ведомости 602 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7520 26
IDC - International Data Corporation 4860 16
Juniper Research 508 14
Gartner - Гартнер 3490 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2362 8
Fortune Global 500 283 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
Forrester Research 814 4
Tolly Group 14 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 3
Markets&Markets Research 105 2
Infonetics Research 50 2
IHS Infonetics Research 90 2
Cisco Global Workforce Study 1 1
CNews Мишень IaaS Enterprise 6 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Synergy Research Group 41 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 64 1
Mordor Intelligence 19 1
PCMark 106 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
In-Stat/MDR 64 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
CNews Облачные сервисы 22 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 1
Consumer Reports 38 1
Allied Business Intelligence 16 1
Strategy Analytics 283 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Рустеком 3 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
CNews Инновация года - награда 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 594 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 149 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 443 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 2
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 3 1
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 64 1
Qatar University 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 90 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 220 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 130 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 31 1
РАН - Российская академия наук 1813 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 233 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11774 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 4
День молодёжи - 27 июня 698 2
CSTB Telecom & Media 59 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Электрические сети - международный форум 95 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
Honor Cup 14 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 21 1
ИнфоКом 86 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 883 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 417 1
CNews FORUM Кейсы 106 1
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CeBIT 461 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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