Индексная книга CNews*
NMS Network Management System NSOC Network and Service Operation Center Network Health Monitoring Управление сетевой инфраструктурой Единый центр управления сетью, ЕЦУС мониторинг сети управление производительностью ИТ-инфраструктуры
Публикаций - 671, упоминаний - 736
NMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоровский Василий 40 5
|Путин Владимир 2782 4
|Пехтерев Сергей 47 4
|Медведев Дмитрий 1634 3
|Кулин Филипп 43 3
|Слизень Виталий 242 3
|Фролов Алексей 19 3
|Гольцов Александр 69 3
|Разроев Элдар 48 3
|Иванников Дмитрий 41 3
|Калугин Сергей 168 3
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Лукошков Дмитрий 33 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Калинин Александр 139 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Лацанич Василь 105 2
|Погосян Тигран 22 2
|Парфенов Игорь 50 2
|Щапов Олег 24 2
|Брюквин Юрий 291 2
|Иванов Сергей 371 2
|Рейман Леонид 1033 2
|Кусков Денис 218 2
|Ермаков Валерий 89 2
|Полозенко Валентин 14 2
|Смелянский Руслан 23 2
|Корогодин Андрей 4 2
|Маковский Игорь 9 2
|Ускова Ольга 155 2
|Мирон Станислав 6 2
|Галкин Николай 53 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 2
|Колпаков Антон 57 2
|Чермашенцев Евгений 16 2
|Василенко Александр 87 2
|Щеголев Игорь 691 2
|Воронков Михаил 6 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231492, в очереди разбора - 864618.
Создано именных указателей - 117465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231492, в очереди разбора - 864618.
Создано именных указателей - 117465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.