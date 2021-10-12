Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кусков Денис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 173
Кусков Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
|Телефон.Ру 60 6
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
|Правительство Москвы 653 1
|ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Морошкин Александр 106 7
|Махновский Кирилл 18 4
|Кузьменко Валерия 58 3
|Бегтин Иван 48 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Асланян Сергей 75 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 9
|TelecomDaily ИАА 112 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759101, в очереди разбора - 662791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759101, в очереди разбора - 662791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru