Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кусков Денис


12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 1
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 1
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда 1
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 1
09.12.2013 Качество мобильных сетей: куда идет 3G? 1
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 2
14.08.2013 Страны БРИК лидируют по количеству пользователей Smart TV 1
28.02.2013 "Мегафон" победил в инновационном тестировании мобильного интернета 1
15.02.2013 «Билайн» перевел 2,2 тыс. сотрудников в Ericsson, Huawei и NSN 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
11.12.2012 МТС осталась без iPhone 5 1
26.11.2012 Сотовым операторам придется платить за абонентов-перебежчиков 1
20.11.2012 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» совместно покроют российские автодороги 1
16.11.2012 Власти предписали «Евросети» дружить с МТС 1
07.11.2012 МТС даст абонентам потрогать Windows 8 1
31.10.2012 В России создается новый 4G-оператор 1
05.10.2012 "ВымпелКом" внедрил новую сервисную платформу 1
13.09.2012 Персонал Минкомсвязи доверили футурологу из Yota 1
22.08.2012 «МегаФон» привез в Россию смартфон от Intel 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
16.07.2012 «Мегафон» и Yota образовали 4G-гиганта 1
29.05.2012 МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы» 1
16.05.2012 «Билайн» разгоняет 3G до 21 Мбит/с 1
20.03.2012 Tele2 обогнал «Билайн» и МТС по числу новых частот 1
22.12.2011 МТС сделала бесплатными входящие в роуминге 1
15.11.2011 «Билайн» обжегся на BlackBerry 1
06.10.2011 Yota позволит менять тариф каждую секунду 1
24.08.2011 МТС монополизировал тульское телевидение 1
21.07.2011 «Билайн» снизил цену GPRS-роуминга в 25 раз 1
01.07.2011 Проводников научили продавать SIM-карты в поездах 1
30.06.2011 Apple простит «Билайн» и продаст ему 1 млн iPhone 1
22.06.2011 Аналитики подсчитали, как подорожает связь при запрете поминутной тарификации 1
25.04.2011 Tele2 пришла в Москву с дешевым GPRS-роумингом 1
28.02.2011 «Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей 1

Публикаций - 150, упоминаний - 173

Кусков Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 8
Синтерра - Synterra 565 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 4
Samsung Electronics 5651 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Ростелеком Связьинвест 695 3
Microsoft Corporation 11060 3
Питерская группа связистов 114 2
Ростелеком ЦентрТелеком 189 2
Orange France Télécom 98 1
ИММО - Информ-Мобил 6 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
E-Ten Information Systems 70 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
SAP SE 3211 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
МаксимаТелеком 102 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Qrator Labs 89 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 12
Телефон.Ру 60 6
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Правительство Москвы 653 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
QWERTY-клавиатура 193 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Hotspot 14 1
Apple iPhone 3 383 4
Google Android 10750 2
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple macOS 922 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 1
HTC Touch Diamond 29 1
Морошкин Александр 106 7
Махновский Кирилл 18 4
Кузьменко Валерия 58 3
Бегтин Иван 48 1
Гавриченков Артем 8 1
Кузнецов Александр 75 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Чичваркин Евгений 82 1
Асланян Сергей 75 1
Григорьева Евгения 57 1
Юрченко Евгений 75 1
Дорохина Юлия 42 1
Приданцев Сергей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 39
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Европа 3745 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Украина 3361 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Индия - Республика 2169 2
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Европа Западная 612 1
Европа Центральная 106 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 9
TelecomDaily ИАА 112 6
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759101, в очереди разбора - 662791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще