МВД предупреждает: В стране заканчиваются принтеры для печати российских паспортов

МВД России предупредило о том, что принтеров для печати паспортов скоро будет не хватать. Поставки матричных принтеров иностранных производителей остановили из-за санкций, и закупить новую технику ведомство не может. Вскоре это может привести к проблемам с выдачей новых документов россиянам.



Остались без принтеров

В Россию прекратили поставлять зарубежные матричные принтеры, которые МВД использует для печать паспортов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника Департамента информационных технологий МВД Юрия Войнова. Он заявил об этом на круглом столе в Совете Федерации по импортозамещению в сфере ИКТ.

Войнов уточнил, что аналогичное оборудование в стране не производят, и вскоре выдавать новые паспорта не получится. Специальные принтеры требуются при заполнении второй и третьей страниц паспорта, рукописного варианта не допускается на уровне законодательства.

«С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые, – сказал Войнов. – Но ведомство готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества».

Из производителей печатной техники в России сейчас присутствуют только китайские вендоры

При этом чиновник уточнил, что финансировать авансом российских разработчиков принтеров госорган не намерен и готов платить деньги только если продукция будет уже произведена и полностью соответствует всем требованиям.

Какие производители ушли из России

Тех принтеров, что МВД уже закупило, на ближайший год должно хватить – уверенность в этом в беседе с «Ведомостями» выразил руководитель направления развития управляемых услуг группы Softline Леонид Марков. В то же время ситуация будет зависеть и от наличия запасных частей и расходных материалов.

До недавнего времени МВД закупало принтеры японских производителей Epson и OKI, а также итальянской Olivetti, сообщил Марков. Из матричных принтеров в России чаще всего закупали технику Epson и американской Lexmark, например, Сбербанк использовал продукцию из США для печати документов. Эти же принтеры использовала РЖД для распечатки билетов.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине из страны ушли многие производители печатной техники. Поставки прекратили Epson, HP, Xerox и Canon. Lexmark в августе 2022 г. оставила российский рынок, передав бизнес компании «Ф-плюс оборудование и разработки».

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Помимо этого, пятый пакет санкций, который Евросоюз принял 8 апреля 2022 г., запрещает ввоз в Россию продукции для полиграфической индустрии: краски для печати, бумаги, картона, переплетных машин, оборудования для флексографии и другого.

Где брать матричные принтеры

Матричные принтеры отличаются от лазерных и струйных техникой нанесения точек на листы – они выбивают надпись ударами игл сквозь красящую ленту. Из-за этого текст не стирается.

Из производителей печатной техники в России сейчас присутствуют китайские вендоры – это, например, Pantum. Так, в сентябре 2022 г. CNews писал о том, что для судов по всей России закупается 10 тыс. китайских принтеров и МФУ на 323 млн руб.

По параллельному импорту доступна техника Canon, HP и Epson, отмечает в беседе с изданием гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В то же время матричные принтеры производятся далеко не в таких количествах, как струйные и лазерные, поэтому с поставками все равно могут быть проблемы. Именно поэтому завозить в страну такую технику по параллельному импорту имеет смысл лишь под заказ, это очень узкий рынок.

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Еще один важный нюанс: гарантия производителя на технику по параллельному импорту не распространяется – это значит, что МВД придется изыскивать средства на техподдержку.