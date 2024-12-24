Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 194498
ИКТ 14982
Организации 11562
Ведомства 1497
Ассоциации 1093
Технологии 3566
Системы 26889
Персоны 84746
География 3072
Статьи 1578
Пресса 1289
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2790
Мероприятия 895

Xerox Lexmark Int

Xerox - Lexmark Int

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 31 761 571 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 31 761 571 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 29 943 597 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.12.2024 Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки

Новый владелец Lexmark Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту, официально заявила о приобретении своего бывшего конкурента – фирму Lexmark
05.08.2022 «Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками

силивает позиции Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителя головной компании дистрибутора. «Марвел-дистрибуция» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосре
05.07.2021 Lexmark празднует 30-летнюю годовщину

обработки изображений, с гордостью сообщает о праздновании 30-летия в 2021 году. 27 марта 1991 года Lexmark International Inc. была образована как ответвление IBM. Штаб-квартира компании находи
30.07.2019 «Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати

«Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной печати для госсектора, областных и муниципальных заказчиков. В основе проекта комплексная услуга, включающая в се
11.09.2017 Lexmark представила новые цветные принтеры и МФУ формата А3

ы, Ближнего Востока, Африки. В России новые устройства можно приобрести через официальных партнеров Lexmark. Серии принтеров CS920 и МФУ CX920 предоставляют возможность пользователям выйти за р
25.07.2017 Lexmark представила спецсерию лазерных принтеров для малого и среднего бизнеса

нтеров с четырехлетней гарантией для клиентов сегмента СМБ, доступной исключительно через партнеров Lexmark в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Новая линейка продукции включает 23 устр
20.06.2017 Lexmark представила новое поколение решений для печати формата A3

Lexmark International анонсировала новое поколение цветных лазерных принтеров формата А3. Серии Lexmark CS920 и Lexmark CX920 стали самыми быстрыми устройствами печати и сканирования
08.12.2016 OCS стала официальным дистрибьютором Lexmark в России

Компании Lexmark и OCS Distribution объявили о начале сотрудничества по продвижению решений для создания изображений и печати. OCS становится официальным дистрибьютором Lexmark в России и будет о
20.04.2016 Один из старейших производителей принтеров Lexmark продан за $3,6 млрд

Продажа консорциуму Американская корпорация Lexmark согласилась о продаже своего бизнеса консорциуму, возглавляемому китайской компанией Apex Technology, выпускающей чипы для картриджей печати, и китайским венчурным фондом PAG Asia Capit
18.03.2015 Lexmark оптимизировала свою интеллектуальную экосистему МФУ

Компания Lexmark International объявила об оптимизации своей интеллектуальной экосистемы МФУ, предназн
23.07.2014 Lexmark начала продажи новых моделей принтеров и МФУ в России

Компания Lexmark International представила на российском рынке новые модели монохромных принтеров — MS
09.12.2013 Решение Distributed Intelligent Capture от компании Lexmark: рост производства благодаря прозрачности данных и контролю за ними

озрачности информации и контролю за ней производитель может быстро и эффективно реагировать, изменяя цепочку поставок и решая возникающие проблемы. Решение Distributed Intelligent Capture от компании Lexmark является отправной точкой для повышения производительности в рамках процессов логистики. Оно позволяет производственным компаниям исключить этап ручной обработки данных и возникновение

25.11.2013 Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати

о время, когда это требуется. Именно этот подход обеспечивает реальную бизнес-ценность Управления инфраструктурой печати, ускоряет окупаемость инвестиций и может быть реализован на практике компанией Lexmark. Глобальное исполнение Компания Lexmark понимает, что необходимо для поддержания стабильной работы критически важных бизнес-процессов, сетевых принтеров и МФУ на глобальных платф
05.11.2013 Lexmark знает все заблуждения пользователей о расходных материалах

Компания Lexmark провела опрос среди сотрудников европейских офисов на предмет их осведомлённости работы с картриджами и выяснила, что познания в этой области невелики. Из числа опрошенных, трое из четы
24.09.2013 Lexmark купила немецкого разработчика ECM-решений Saperion AG

Компания Lexmark International объявила о подписании соглашения о приобретении немецкой компании Saper
09.09.2013 Обзор МФУ Lexmark MX310dn 3-в-1: доступно, быстро, качественно

Конструкция и функционал МФУ Lexmark выполнено в компактном корпусе и занимает не слишком много места даже при размещении

01.07.2013 Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам

Эти модели Lexmark объединяет общая черта, присущая ранее только стационарным типографским системам: под
17.06.2013 Lexmark представляет: печатаем с мобильных устройств без проводов

Поскольку Lexmark входит в число крупнейших компаний-разработчиков ПО для печати, она одной из первых п
17.04.2013 Современная печать документов: ответ Lexmark

н широкий ряд устройств с различной производительностью и функциональностью В своей работе компания Lexmark ориентируется на корпоративный рынок. С момента основания корпоративный сегмент всегд
18.02.2013 Lexmark расширяет линейку офисных МФУ

Компания Lexmark выпускает на рынок линейку из 11 новейших предложений, способных перевернуть представление о работе офисной техники. Усовершенствованная технологическая платформа новых МФУ, позволит сэ
23.01.2013 Lexmark: Компании переплачивают за печать 20%

статочно распространенное явление. По данным аналитической компании Aberdeen Group, 75% организаций позволяют служащим использовать свои мобильные устройства в рабочих целях. Собственные исследования Lexmark показали, что более половины сотрудников компании (55 %) регулярно используют персональные мобильные устройства для работы. Хотя многие согласятся, что персональные мобильные устройства
14.09.2012 Lexmark в России представила своих партнёров

Компания Lexmark провела презентацию своего российского подразделения, анонсировав долговременную стра
03.09.2012 Обзор лазерного МФУ Lexmark X746de: офисный супергерой

Освободите свой разум МФУ Lexmark X746de относится к сегменту «умных» устройств. Компания Lexmark активно развив
28.08.2012 Обзор принтера Lexmark OfficeEdge Pro 5500: атлант расправил плечи

Сегодня мы рассмотрим МФУ компании Lexmark, созданное специально для интеграции в офисную среду небольшого предприятия или отдельного департамента. Имя новинки - OfficeEdge Pro5500. Прежде чем приступать к рассмотрению самого ус
24.08.2012 Lexmark C740 и X740: новые цветные лазерные принтеры и МФУ

Компания Lexmark объявила о выходе на российский рынок серии цветных лазерных принтеров Lexmark
17.11.2011 Lexmark открывает офис в России спустя 17 лет после начала продаж

Американский производитель решений для печати и обработки изображений в офисных и домашних средах Lexmark сообщила, что до конца года планирует открыть региональный офис в Москве. Основной объем выручки Lexmark приносят продажи принтеров и картриджей. Продукция компании продается в Р
17.11.2011 Lexmark откроет офис в Москве

Компания Lexmark International объявила об открытии нового регионального офиса компании в Москве. Ожид
18.10.2010 Lexmark выпустила МФУ в футуристическом дизайне

Компания Lexmark разработала МФУ Genesis, представляющее собой устройство для печати с поддержкой веб-сервисов. Внешне аппарат выглядит как принтер с вертикальной загрузкой бумаги, выполненный из глянце
01.08.2008 Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома

Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома Epson Stylus Photo RX 690 Canon PIXMA MP970 HP Photosmart C8183 Lexmark X4850 Brother DCP-540CN Сразу оговоримся: речь пойдет именно об устройствах, ориентированных на «бытовые» нужды, техника для домашнего офиса (так называемый класс SoHo, Small Office/ Ho
05.12.2007 Lexmark X4550: домашнее беспроводное МФУ

емени на рынке были либо слишком дороги, либо предназначены для офисных задач. Похоже, что компания Lexmark решила не только кардинально изменить эту ситуацию, но и занять лидирующее положение

19.12.2006 Lexmark представила МФУ с возможностью беспроводной и двусторонней печати

Компания Lexmark International представила новое универсальное устройство Lexmark X9350 Wireles
21.11.2006 Lexmark запустит новое семейство лазерных принтеров

Компания Lexmark International объявила о выпуске нового семейства цветных лазерных принтеров C530, в

20.10.2006 Lexmark выпустил принтеры для работы с широким спектром носителей

Компания Lexmark представила новое семейство цветных лазерных принтеров с гибкими возможностями цветно
09.10.2006 Lexmark выпустил цветной принтер за $65

Компания Lexmark представила новый цветной принтер Lexmark Z845. Устройство ориентировано на печать как текстовых, так и графических документов, а также фотографий. Ориентировочная розничная цена
29.09.2006 Lexmark создал принтер на основе пигментных чернил

Компания Lexmark выпустила портативный фотопринтер Lexmark P350, оснащенный новой технологией пигментных чернил Evercolor II, и фотобумагу PerfectFinish, входящую в состав системы фотопечати. Ори
21.09.2006 Lexmark представил новое МФУ для дома

Компания Lexmark объявила о выпуске многофункционального струйного печатающего устройство X5470 All-In-One со встроенным факс-модемом и возможностью печати фотографий, объединяющего в себе функции сразу
25.07.2006 Lexmark выпустил ПО для печати интернет-страниц

По данным исследования, проведенного по заказу компании Lexmark, американцы все больше опираются на интернет, как на главный источник информации, но распечатывать файлы из интернета им неудобно. Именно для этой цели специалистами компании было разра
27.06.2006 Lexmark представил в России летнюю коллекцию печатающих устройств

Компания Lexmark провела в Москве пресс-конференцию, посвященную обновлению линейки печатающих устройств. Специалисты компании провели презентацию новых принтеров и многофункциональных устройств, а такж
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших домашних фотопринтеров

нтеры в низшей ценовой категории. Пять лучших домашних фотопринтеров Место Модель Рейтинг 1 Epson Stylus Photo R240 8,2 2 Epson Stylus Photo R220 8 3 Canon PiXMA iP5200 7,8 4 HP PhotoSmart 8253 7,5 5 Lexmark P4350 7 Как мы тестируем Качество печати – во главе всего Итак, ключевой параметр выбора любого принтера, а уж тем более аппарата для домашней фотолаборатории, это качество печати. Ника
25.10.2005 Чистая прибыль Lexmark в 3 квартале 2005 г. сократилась более чем в два раза

Чистая прибыль второго по величине в США производителя принтеров Lexmark International в 3 квартале 2005 г. сократилась более чем в два раза - до $70,2 млн. п

Публикаций - 303, упоминаний - 447

Xerox и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 906 78
Canon 1435 72
HP Inc. 5854 61
Xerox - The Haloid Company 1165 56
HP - Hewlett-Packard 3661 52
Samsung Electronics 10930 42
Brother - Brother Industries - Бразер 212 30
IBM - International Business Machines Corp 9654 30
Microsoft Corporation 25612 28
Dell EMC 5155 25
Sony 6705 22
Intel Corporation 12721 22
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 21
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 259 19
Konica Minolta 422 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
OKI - ОКИ Системс Рус 173 16
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 16
Toshiba Corporation 2974 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2686 14
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 353 13
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 13
Cisco Systems 5321 13
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 12
LG Electronics 3716 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2148 11
Fujitsu 2095 10
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 271 10
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech - G&G - Static Control Components, SCC - Apex Technology - Apex Microelectronics 18 10
ViewSonic 325 9
HP 3Com 681 9
Dell Technologies - Dell Computer 2188 9
Seagate Technology 764 8
Philips 2094 8
Powercom - Пауэрком 76 8
Merlion - Ippon 51 8
Apple Inc 12983 8
AMD - Advanced Micro Devices 4585 8
Acer Group - Acer Inc 2732 7
D-Link - Д-Линк Трейд 392 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1970 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2782 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8606 6
Лента - Сеть розничной торговли 2361 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1815 3
eBay Inc 1636 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1181 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
American Express - Amex 337 2
Starbucks 91 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 2
Силовые машины - Электросила 18 2
EET Group - EET Europarts - EET Distributor - Европартс Рус - EAF Supply Chain - European All Freight 3 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Global Partners Securities 42 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Amgen 24 2
Walmart - Wal-Mart Stores 393 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3104 2
Газпром ПАО 1454 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2858 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1195 1
НСПК - Национальная система платежных карт 926 1
МКБ - Московский кредитный банк 641 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1864 1
UPS 215 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 190 1
X5 Group - Перекрёсток 627 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 519 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 282 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 470 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1887 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5878 3
Судебная власть - Judicial power 2461 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13442 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 302 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1571 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 27 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3540 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5522 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3714 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6451 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1692 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5354 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4897 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 540 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1170 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1517 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2113 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3367 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 1
Федеральное казначейство России 1916 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1049 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 771 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 356 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 253 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 644 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1390 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 76 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 385 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 934 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 508 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1501 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1064 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6154 221
Принтер струйный - Inkjet printer 735 112
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1369 92
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 609 68
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3600 64
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1236 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59879 47
Принтер - скорость печати 590 45
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1408 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10486 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16833 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76736 32
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 30
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3692 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35190 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26831 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14589 25
Оцифровка - Digitization 5072 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32775 24
Монохромное изображение - Monochrome image 640 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5454 21
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15257 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6592 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27750 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22214 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12921 18
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 325 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15566 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13094 18
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 456 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13689 17
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4871 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13289 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11919 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8415 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6336 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25932 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12585 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10649 13
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 33
Microsoft Windows 2000 8679 28
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 22
Microsoft Windows 16696 20
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 14
Xerox - Lexmark Optra 15 13
Linux OS 11302 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2451 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Apple iOS 8484 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3088 9
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 8
HP PhotoSmart 113 8
Google Android 15060 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Seiko Epson Stylus 149 7
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 7
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 7
Microsoft Windows XP 2429 6
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 6
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 6
Adobe PostScript 117 6
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 5
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Xerox - Lexmark PrecisionSense 6 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5493 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple AirPrint 119 4
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 4
Olympus xD-Picture Card 122 4
HP DeskJet 66 4
Xerox - Lexmark MarkVision Professional 4 4
Xerox - Lexmark Mobile Printing 4 4
Xerox - Lexmark MPS - Lexmark Managed Print Services 4 4
Xerox - Lexmark PerfectFinish Photo Paper 4 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1937 3
Google Cloud Platform - GCP 365 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 3
Буров Олег 25 7
Адров Дмитрий 34 6
Curlander Paul - Курландер Пол 6 6
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 4
Jan Emmanuel - Жан Эммануэль 4 4
Мельников Алексей 73 3
Лаптева Марина 114 3
Газаров Артур 77 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 3
Фешин Дмитрий 7 3
Генс Филипп 45 2
Хабаров Александр 4 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Голощапов Александр 15 2
Елисеев Александр 7 2
Корнев Владимир 14 2
Шахов Сергей 2 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Perez Laurent - Перез Лоран 2 2
Hann Stephan - Ханн Штефан 2 2
Турова Юлия 2 2
Тимошин Владимир 4 2
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 2
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Canning Marty - Кэннинг Марти 4 2
Jauny Damien - Жэни Дамьен 2 2
Орловский Виктор 404 1
Нуралиев Борис 298 1
Шадаев Максут 1190 1
Волож Аркадий 267 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Аитов Тимур 197 1
Богачев Игорь 183 1
Гребенщиков Дмитрий 38 1
Делицын Леонид 137 1
Сорокин Святослав 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 162641 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54132 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46916 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14711 43
Европа 24837 34
США - Кентукки 81 23
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 22
США - Лексингтон 31 22
Япония 13708 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18777 18
Украина 7882 16
Германия - Федеративная Республика 13074 15
Беларусь - Белоруссия 6200 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19205 12
Франция - Французская Республика 8083 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3506 8
Азия - Азиатский регион 5855 7
Россия - СФО - Новосибирск 4801 6
Казахстан - Республика 5959 6
Европа Восточная 3133 6
Африка - Африканский регион 3621 5
Ближний Восток 3117 5
Европа Западная 1495 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2785 4
Нидерланды 3687 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 406 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13702 4
Южная Корея - Республика 6976 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4416 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1883 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2995 3
Китай - Тайвань 4207 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2313 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1677 3
Узбекистан - Республика 1957 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1452 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 618 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1419 3
Малайзия 913 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26741 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52485 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56439 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7956 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3252 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12060 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7593 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7208 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17834 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6618 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5456 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8086 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32900 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4430 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11592 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8380 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2368 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6052 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9026 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15647 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4763 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5051 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3737 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8622 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2533 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1555 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5529 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1911 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6565 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10039 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2606 5
Английский язык 6963 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1246 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4520 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1659 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 414 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1598 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11067 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3066 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21070 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6062 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
CNET Networks - CNET News 1643 5
Forbes - Форбс 965 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2296 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11513 3
The Register - The Register Hardware 1761 2
Bloomberg 1595 2
Ведомости 1391 2
BleepingComputer - Издание 446 2
AP - Associated Press 2007 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2729 2
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1858 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ars Technica 444 1
PC Magazine - PCMag 102 1
Fortune 209 1
Yahoo! Finance 121 1
Cosmopolitan 25 1
СК Пресс 17 1
Vnunet 224 1
Открытые системы ИД 176 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Reddit 377 1
IDC - International Data Corporation 4958 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8480 13
ITResearch 123 9
Internet Stock Report 994 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
S&P 500 564 5
Gartner - Гартнер 3645 5
Thomson Financial - Thomson First Call 384 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 830 2
Harris Interactive 81 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Quocirca 12 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Fortune Global 500 292 1
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3865 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
НМГ - Медиалогия 36 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Forbes Global 2000 50 1
Photizo Group 9 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Bear Stearns 79 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
StockCharts 19 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
Микроинформ 35 3
Xerox - Lexmark Printer University 2 2
Verysell Softeach - корпоративный университет 3 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 285 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1392 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 301 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 630 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 146 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 46 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 49 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 111 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 121 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 10 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
ТИЭИ - Тульский институт экономики и информатики 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 660 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2632 2
CeBIT 614 1
Xerox - Lexmark European Art - Европейская премия Lexmark в области искусства 1 1
День молодёжи - 27 июня 1056 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1443133, в очереди разбора - 729933.
Создано именных указателей - 194498.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290