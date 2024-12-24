Xerox - Lexmark Int

Всемирно знаменитый производитель принтеров пошел по рукам. Его продали за копейки Новый владелец Lexmark Компания Xerox, в 2023 г. сбежавшая из России и продавшая свои активы своему местному топ-менеджменту, официально заявила о приобретении своего бывшего конкурента – фирму Lexmark

«Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками силивает позиции Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителя головной компании дистрибутора. «Марвел-дистрибуция» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосре

Lexmark празднует 30-летнюю годовщину обработки изображений, с гордостью сообщает о праздновании 30-летия в 2021 году. 27 марта 1991 года Lexmark International Inc. была образована как ответвление IBM. Штаб-квартира компании находи

«Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати «Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной печати для госсектора, областных и муниципальных заказчиков. В основе проекта комплексная услуга, включающая в се

Lexmark представила новые цветные принтеры и МФУ формата А3 ы, Ближнего Востока, Африки. В России новые устройства можно приобрести через официальных партнеров Lexmark. Серии принтеров CS920 и МФУ CX920 предоставляют возможность пользователям выйти за р

Lexmark представила спецсерию лазерных принтеров для малого и среднего бизнеса нтеров с четырехлетней гарантией для клиентов сегмента СМБ, доступной исключительно через партнеров Lexmark в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Новая линейка продукции включает 23 устр

Lexmark представила новое поколение решений для печати формата A3 Lexmark International анонсировала новое поколение цветных лазерных принтеров формата А3. Серии Lexmark CS920 и Lexmark CX920 стали самыми быстрыми устройствами печати и сканирования

OCS стала официальным дистрибьютором Lexmark в России Компании Lexmark и OCS Distribution объявили о начале сотрудничества по продвижению решений для создания изображений и печати. OCS становится официальным дистрибьютором Lexmark в России и будет о

Один из старейших производителей принтеров Lexmark продан за $3,6 млрд Продажа консорциуму Американская корпорация Lexmark согласилась о продаже своего бизнеса консорциуму, возглавляемому китайской компанией Apex Technology, выпускающей чипы для картриджей печати, и китайским венчурным фондом PAG Asia Capit

Lexmark оптимизировала свою интеллектуальную экосистему МФУ Компания Lexmark International объявила об оптимизации своей интеллектуальной экосистемы МФУ, предназн

Lexmark начала продажи новых моделей принтеров и МФУ в России Компания Lexmark International представила на российском рынке новые модели монохромных принтеров — MS

Решение Distributed Intelligent Capture от компании Lexmark: рост производства благодаря прозрачности данных и контролю за ними озрачности информации и контролю за ней производитель может быстро и эффективно реагировать, изменяя цепочку поставок и решая возникающие проблемы. Решение Distributed Intelligent Capture от компании Lexmark является отправной точкой для повышения производительности в рамках процессов логистики. Оно позволяет производственным компаниям исключить этап ручной обработки данных и возникновение

Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати о время, когда это требуется. Именно этот подход обеспечивает реальную бизнес-ценность Управления инфраструктурой печати, ускоряет окупаемость инвестиций и может быть реализован на практике компанией Lexmark. Глобальное исполнение Компания Lexmark понимает, что необходимо для поддержания стабильной работы критически важных бизнес-процессов, сетевых принтеров и МФУ на глобальных платф

Lexmark знает все заблуждения пользователей о расходных материалах Компания Lexmark провела опрос среди сотрудников европейских офисов на предмет их осведомлённости работы с картриджами и выяснила, что познания в этой области невелики. Из числа опрошенных, трое из четы

Lexmark купила немецкого разработчика ECM-решений Saperion AG Компания Lexmark International объявила о подписании соглашения о приобретении немецкой компании Saper

Обзор МФУ Lexmark MX310dn 3-в-1: доступно, быстро, качественно Конструкция и функционал МФУ Lexmark выполнено в компактном корпусе и занимает не слишком много места даже при размещении

Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам Эти модели Lexmark объединяет общая черта, присущая ранее только стационарным типографским системам: под

Lexmark представляет: печатаем с мобильных устройств без проводов Поскольку Lexmark входит в число крупнейших компаний-разработчиков ПО для печати, она одной из первых п

Современная печать документов: ответ Lexmark н широкий ряд устройств с различной производительностью и функциональностью В своей работе компания Lexmark ориентируется на корпоративный рынок. С момента основания корпоративный сегмент всегд

Lexmark расширяет линейку офисных МФУ Компания Lexmark выпускает на рынок линейку из 11 новейших предложений, способных перевернуть представление о работе офисной техники. Усовершенствованная технологическая платформа новых МФУ, позволит сэ

Lexmark: Компании переплачивают за печать 20% статочно распространенное явление. По данным аналитической компании Aberdeen Group, 75% организаций позволяют служащим использовать свои мобильные устройства в рабочих целях. Собственные исследования Lexmark показали, что более половины сотрудников компании (55 %) регулярно используют персональные мобильные устройства для работы. Хотя многие согласятся, что персональные мобильные устройства

Lexmark в России представила своих партнёров Компания Lexmark провела презентацию своего российского подразделения, анонсировав долговременную стра

Обзор лазерного МФУ Lexmark X746de: офисный супергерой Освободите свой разум МФУ Lexmark X746de относится к сегменту «умных» устройств. Компания Lexmark активно развив

Обзор принтера Lexmark OfficeEdge Pro 5500: атлант расправил плечи Сегодня мы рассмотрим МФУ компании Lexmark, созданное специально для интеграции в офисную среду небольшого предприятия или отдельного департамента. Имя новинки - OfficeEdge Pro5500. Прежде чем приступать к рассмотрению самого ус

Lexmark C740 и X740: новые цветные лазерные принтеры и МФУ Компания Lexmark объявила о выходе на российский рынок серии цветных лазерных принтеров Lexmark

Lexmark открывает офис в России спустя 17 лет после начала продаж Американский производитель решений для печати и обработки изображений в офисных и домашних средах Lexmark сообщила, что до конца года планирует открыть региональный офис в Москве. Основной объем выручки Lexmark приносят продажи принтеров и картриджей. Продукция компании продается в Р

Lexmark откроет офис в Москве Компания Lexmark International объявила об открытии нового регионального офиса компании в Москве. Ожид

Lexmark выпустила МФУ в футуристическом дизайне Компания Lexmark разработала МФУ Genesis, представляющее собой устройство для печати с поддержкой веб-сервисов. Внешне аппарат выглядит как принтер с вертикальной загрузкой бумаги, выполненный из глянце

Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома Epson Stylus Photo RX 690 Canon PIXMA MP970 HP Photosmart C8183 Lexmark X4850 Brother DCP-540CN Сразу оговоримся: речь пойдет именно об устройствах, ориентированных на «бытовые» нужды, техника для домашнего офиса (так называемый класс SoHo, Small Office/ Ho

Lexmark X4550: домашнее беспроводное МФУ емени на рынке были либо слишком дороги, либо предназначены для офисных задач. Похоже, что компания Lexmark решила не только кардинально изменить эту ситуацию, но и занять лидирующее положение

Lexmark представила МФУ с возможностью беспроводной и двусторонней печати Компания Lexmark International представила новое универсальное устройство Lexmark X9350 Wireles

Lexmark запустит новое семейство лазерных принтеров Компания Lexmark International объявила о выпуске нового семейства цветных лазерных принтеров C530, в

Lexmark выпустил принтеры для работы с широким спектром носителей Компания Lexmark представила новое семейство цветных лазерных принтеров с гибкими возможностями цветно

Lexmark выпустил цветной принтер за $65 Компания Lexmark представила новый цветной принтер Lexmark Z845. Устройство ориентировано на печать как текстовых, так и графических документов, а также фотографий. Ориентировочная розничная цена

Lexmark создал принтер на основе пигментных чернил Компания Lexmark выпустила портативный фотопринтер Lexmark P350, оснащенный новой технологией пигментных чернил Evercolor II, и фотобумагу PerfectFinish, входящую в состав системы фотопечати. Ори

Lexmark представил новое МФУ для дома Компания Lexmark объявила о выпуске многофункционального струйного печатающего устройство X5470 All-In-One со встроенным факс-модемом и возможностью печати фотографий, объединяющего в себе функции сразу

Lexmark выпустил ПО для печати интернет-страниц По данным исследования, проведенного по заказу компании Lexmark, американцы все больше опираются на интернет, как на главный источник информации, но распечатывать файлы из интернета им неудобно. Именно для этой цели специалистами компании было разра

Lexmark представил в России летнюю коллекцию печатающих устройств Компания Lexmark провела в Москве пресс-конференцию, посвященную обновлению линейки печатающих устройств. Специалисты компании провели презентацию новых принтеров и многофункциональных устройств, а такж

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших домашних фотопринтеров нтеры в низшей ценовой категории. Пять лучших домашних фотопринтеров Место Модель Рейтинг 1 Epson Stylus Photo R240 8,2 2 Epson Stylus Photo R220 8 3 Canon PiXMA iP5200 7,8 4 HP PhotoSmart 8253 7,5 5 Lexmark P4350 7 Как мы тестируем Качество печати – во главе всего Итак, ключевой параметр выбора любого принтера, а уж тем более аппарата для домашней фотолаборатории, это качество печати. Ника