Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain

Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL ающих удаленно во время второй волны пандемии. Топ брендов, которых чаще всего использовали в фишинговых атаках: Microsoft (43% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире), DHL (18%), LinkedIn (6%), Amazon (5%), Rakuten (4%), ИКЕА (3%), Google (2%), Paypal (2%), Chase (2%), Yahoo (1%). При фишинговой атаке с использованием брендов преступники пытаются имитировать

DHL Express запустила в России онлайн-оплату экспресс-доставки олее чем 6000 населенных пунктов на территории России, а также из России в 220 стран мира. Компания DHL Express стала первой среди операторов российского рынка экспресс-доставки и логистики, за

eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров eBay и DHL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских

«Альфа-Банк» и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт Российский «Альфа-Банк» и международная служба доставки DHL Express договорились о партнерстве по доставке корпоративных карт Visa/MasterCard. Достав

«Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c ции Oracle уровня Platinum, выполнила перевод баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Бор

Алина Кисина возглавила департамента по развитию электронной коммерции eSolutions olutions/eTraction станет Алина Кисина, ранее занимавшая должность директора по продажам в компании DHL eCommerce. Об этом CNews сообщили в компании eSolutions. ООО «еСолюшнс» — направление биз

Россиянам усложнили доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов о российских компаниях – СПСР, «Пони-Экспресс», так и о представительствах международных компаний: DHL, TNT, UPS, FederalExpress, Dynamic Parcel Distribution (DPD). Причиной в письме указано в

Беспилотник впервые доставил посылку, и это не Amazon. ВИДЕО Немецкая почтовая компания Deutsche Post DHL выполнила пробную доставку груза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает т

«Микротест» создал единую систему управления персоналом для DHL Express в России » объявила о создании единой системы по управлению персоналом и расчету заработной платы в компании DHL Express, специализирующейся в области экспресс-доставки и перевозки грузов наземным и воз

DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств Российское подразделение компании DHL, специализирующейся в области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (Top

HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты ание, и риск нелегитимного доступа к информации расценивается как низкий. Отметим, что в качестве курьера, который не сумел обеспечить беспроблемную доставку, выступила крупнейшая логистическая фирма DHL. «Мне трудно понять, зачем HSBC записывать и хранить все телефонные разговоры, - комментирует директор по развитию бизнеса компании Perimetrix Алексей Доля. - Неужели кто-то будет слушать в

DHL доставляет заказы клиентам SoftKey Интернет-супермаркет программного обеспечения SoftKey предлагает своим клиентам оперативную и надежную доставку программного обеспечения на материальных носителях силами компании DHL. Предложение SoftKey действует на территории восьмидесяти российских городов, в том числе в Иркутске, Норильске, Улан-Удэ, Владивостоке и т. д. Существенным конкурентным преимуществом компа

Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логистики, создан канал поставок

Онлайн-конференция: ИТ-преимущества DHL вятся основной стратегией логистических компаний. Очевидно, что эти задачи в большой степени могут взять на себя информационные технологии, ведь информация о грузе порой не менее важна, чем сам груз. DHL уделяет огромное внимание ИТ, расходы компании на информационные системы выше, чем в среднем по отрасли и у основных конкурентов. ИТ перестали быть просто поддерживающей функцией, решения н

DHL: приложение для оформления грузов Компания DHL анонсирует новое онлайн-приложение, предназначенное для оптимизации процесса оформления грузов. Приложение называется DHL Web shipping и ориентировано на корпоративных клиентов. D

DHL запустил торговую автоматизированную систему Компания DHL объявила о запуске Торговой Автоматизированной Системы (TAS), используя которую, клиенты компании смогут в онлайне получать информацию в сфере международной торговли и таможенного оформлени

В DHL автоматизировали учет на платформе "1С:Предприятие" Специалисты московской фирмы ”1С:Франчайзи–ИТС АВТОМАТ” завершили внедрение системы оперативного учета New Duty Billing System для компании DHL. В настоящее время система успешно работает как в центральном московском офисе DHL, так и в филиалах компании, расположенных в нескольких городах СНГ. Реализованная на платформе "1С:

В DHL завершено внедрение АСУ "АБФИ-предприятие" от ЛАНИТ Центральный офис DHL в СНГ объявил о завершении внедрения автоматизированной аналитической системы "АБФИ-предприятие" компании ЛАНИТ."Необходимость автоматизации у нас назрела давно: работа в разрозненных файла

DHL International открыла новый коммерческий сайт Компания DHL International 25 мая объявила об открытии нового коммерческого сайта DHL Masterclass: Evolving E-business . Цель проекта - помочь предприятиям малого и среднего бизнеса перевести час