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Индексная книга (каталог) CNews*
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Deutsche Post DHL DHL Express DHL Supply Chain

Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain

18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL

ающих удаленно во время второй волны пандемии. Топ брендов, которых чаще всего использовали в фишинговых атаках: Microsoft (43% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире), DHL (18%), LinkedIn (6%), Amazon (5%), Rakuten (4%), ИКЕА (3%), Google (2%), Paypal (2%), Chase (2%), Yahoo (1%). При фишинговой атаке с использованием брендов преступники пытаются имитировать

11.09.2018 DHL Express запустила в России онлайн-оплату экспресс-доставки

олее чем 6000 населенных пунктов на территории России, а также из России в 220 стран мира. Компания DHL Express стала первой среди операторов российского рынка экспресс-доставки и логистики, за
19.06.2018 eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров

eBay и DHL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских

18.08.2016 «Альфа-Банк» и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт

Российский «Альфа-Банк» и международная служба доставки DHL Express договорились о партнерстве по доставке корпоративных карт Visa/MasterCard. Достав
05.04.2016 «Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c

ции Oracle уровня Platinum, выполнила перевод баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Бор
21.09.2015 Алина Кисина возглавила департамента по развитию электронной коммерции eSolutions

olutions/eTraction станет Алина Кисина, ранее занимавшая должность директора по продажам в компании DHL eCommerce. Об этом CNews сообщили в компании eSolutions. ООО «еСолюшнс» — направление биз
23.01.2014 Россиянам усложнили доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов

о российских компаниях – СПСР, «Пони-Экспресс», так и о представительствах международных компаний: DHL, TNT, UPS, FederalExpress, Dynamic Parcel Distribution (DPD). Причиной в письме указано в
10.12.2013 Беспилотник впервые доставил посылку, и это не Amazon. ВИДЕО

Немецкая почтовая компания Deutsche Post DHL выполнила пробную доставку груза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает т
20.07.2010 «Микротест» создал единую систему управления персоналом для DHL Express в России

» объявила о создании единой системы по управлению персоналом и расчету заработной платы в компании DHL Express, специализирующейся в области экспресс-доставки и перевозки грузов наземным и воз
23.12.2008 DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств

Российское подразделение компании DHL, специализирующейся в области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (Top
10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты

ание, и риск нелегитимного доступа к информации расценивается как низкий. Отметим, что в качестве курьера, который не сумел обеспечить беспроблемную доставку, выступила крупнейшая логистическая фирма DHL. «Мне трудно понять, зачем HSBC записывать и хранить все телефонные разговоры, - комментирует директор по развитию бизнеса компании Perimetrix Алексей Доля. - Неужели кто-то будет слушать в
11.04.2008 DHL доставляет заказы клиентам SoftKey

Интернет-супермаркет программного обеспечения SoftKey предлагает своим клиентам оперативную и надежную доставку программного обеспечения на материальных носителях силами компании DHL. Предложение SoftKey действует на территории восьмидесяти российских городов, в том числе в Иркутске, Норильске, Улан-Удэ, Владивостоке и т. д. Существенным конкурентным преимуществом компа
02.11.2007 Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL

Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логистики, создан канал поставок
13.08.2007 Онлайн-конференция: ИТ-преимущества DHL

вятся основной стратегией логистических компаний. Очевидно, что эти задачи в большой степени могут взять на себя информационные технологии, ведь информация о грузе порой не менее важна, чем сам груз. DHL уделяет огромное внимание ИТ, расходы компании на информационные системы выше, чем в среднем по отрасли и у основных конкурентов. ИТ перестали быть просто поддерживающей функцией, решения н
29.06.2006 DHL: приложение для оформления грузов

Компания DHL анонсирует новое онлайн-приложение, предназначенное для оптимизации процесса оформления грузов. Приложение называется DHL Web shipping и ориентировано на корпоративных клиентов. D
19.11.2003 DHL запустил торговую автоматизированную систему

Компания DHL объявила о запуске Торговой Автоматизированной Системы (TAS), используя которую, клиенты компании смогут в онлайне получать информацию в сфере международной торговли и таможенного оформлени
01.09.2003 В DHL автоматизировали учет на платформе "1С:Предприятие"

Специалисты московской фирмы ”1С:Франчайзи–ИТС АВТОМАТ” завершили внедрение системы оперативного учета New Duty Billing System для компании DHL. В настоящее время система успешно работает как в центральном московском офисе DHL, так и в филиалах компании, расположенных в нескольких городах СНГ. Реализованная на платформе "1С:
06.09.2001 В DHL завершено внедрение АСУ "АБФИ-предприятие" от ЛАНИТ

Центральный офис DHL в СНГ объявил о завершении внедрения автоматизированной аналитической системы "АБФИ-предприятие" компании ЛАНИТ."Необходимость автоматизации у нас назрела давно: работа в разрозненных файла
25.05.2000 DHL International открыла новый коммерческий сайт

Компания DHL International 25 мая объявила об открытии нового коммерческого сайта DHL Masterclass: Evolving E-business . Цель проекта - помочь предприятиям малого и среднего бизнеса перевести час
26.10.1999 DHL WAP Track предоставляет Track and Trace, технологию отслеживания грузов для клиентов, которые не сидят на месте

ки начала предоставлять услуги по отслеживанию грузов с мобильных телефонов, электронных органайзеров и других устройств, поддерживающих WAP (протокол беспроводного доступа). Новая услуга разработана DHL совместно с шведской компанией Concis Consulting. По прогнозам экспертов новая услуга будет широко востребована клиентами. Аналитики считают, что число активных пользователей устройств, под

Публикаций - 123, упоминаний - 139

Deutsche Post DHL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 12
Amazon Inc - Amazon.com 3018 11
Google LLC 11849 11
IBM - International Business Machines Corp 9450 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 8
Apple Inc 12164 7
Meta Platforms - Facebook 4447 7
МегаФон 8993 7
SAP SE 5293 6
Oracle Corporation 6719 6
PayPal 655 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Samsung Electronics 10298 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 5
8292 4
Check Point Software Technologies 763 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 4
Dr.Web - Доктор Веб 1256 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 4
Genesys 208 4
Т1 Сервионика - Servionica 258 4
Siemens AG - Siemens Group 2593 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 3
Yandex - Яндекс 7463 3
Deutsche Telekom 911 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 3
Cisco Systems 5127 3
Yahoo! 3698 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 3
Vodafone Group 1370 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 3
Teradata 212 3
KMS Lighthouse 14 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Ростелеком 9780 2
UPS 206 18
Почта России ПАО 2122 15
eBay Inc 1622 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 9
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 7
ГПБ - Газпромбанк 1090 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 6
МКБ - Московский кредитный банк 561 6
Walmart - Wal-Mart Stores 377 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 5
Microsoft - LinkedIn 652 5
Boeing 1013 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 4
Альфа-Банк 1782 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 4
АльфаСтрахование СГ 322 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 4
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
BMW Group 450 3
Pony Express - Фрейт линк 69 3
Visa International 1952 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 3
DB Schenker - Шенкер АО 17 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 3
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 3
Unilever - Юнилевер Русь 155 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 582 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 26
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 6
Microsoft Windows 15756 6
Google Android 14094 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 4
Apple iOS 7861 3
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 3
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 3
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Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 3
Apple iPhone 6 4862 3
Реестр добросовестных экспортеров 200 3
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Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7114 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 2
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Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 2
МегаФон Наши люди 47 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
Dassault Systemes - Delmia 25 2
TeamViewer Assist AR 3 2
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 3 2
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Microsoft Office 3760 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 837 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
WhatsApp Messenger 1093 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1665 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
DeviceLock DLP 81 1
Nestle KitKat 165 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 435 1
AMD FirePro - графический адаптер 41 1
Кудрявцева Наталья 12 6
Путин Сергей 63 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 47 5
Плешков Алексей 67 5
Мунтян Алексей 8 5
Столяров Геннадий 6 5
Аксаков Анатолий 155 4
Дьяченко Валерий 95 4
Пегасов Сергей 55 4
Путятинский Сергей 86 4
Соколовский Александр 40 4
Беляев Владислав 85 4
Исанин Антон 30 4
Тарасевич Василий 8 4
Лукьянов Михаил 7 4
Шевченко Владимир 147 4
Самохина Ирина 4 4
Путин Владимир 3201 4
Усевич Мария 5 4
Баукова Наталья 10 4
Лапин Сергей 10 4
Доминина Светлана 5 4
Кисимова Наталья 5 4
Дягилев Василий 84 3
Кретов Илья 17 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 3
Соколов Максим 27 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Нештун Денис 14 3
Школьников Николай 26 3
Саушкин Олег 31 3
Кацоев Алексей 17 3
Макаров Станислав 117 3
Сахаров Сергей 5 3
Бельянинов Андрей 18 3
Краснова Анна 6 3
Кабанов Илья 8 3
Москвичев Евгений 11 3
Россия - РФ - Российская федерация 145861 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 23
Европа 21820 14
Германия - Федеративная Республика 12715 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 11
Европа Восточная 3099 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 6
Беларусь - Белоруссия 5733 6
Украина 7638 6
Франция - Французская Республика 7868 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 5
Земля - планета Солнечной системы 10412 5
Казахстан - Республика 5577 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 4
Америка - Американский регион 2167 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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