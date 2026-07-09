Индексная книга (каталог) CNews*
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Yum! Brands Ям Брэндс YUM Restaurants ЯмРесторан Раша Интернэшнл Ресторант Брэндс IRB Family
- IRB Family — российская ресторанная группа, крупнейший франчайзи-партнер сети
ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S, управляющий более 700 ресторанами
этого бренда.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 35
Yum! Brands и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксаков Анатолий 163 4
|Путин Сергей 72 4
|Демидов Сергей 129 4
|Нуйкин Андрей 50 4
|Дьяченко Валерий 96 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Плешков Алексей 68 4
|Путятинский Сергей 111 4
|Соколовский Александр 40 4
|Беляев Владислав 103 4
|Мунтян Алексей 14 4
|Исанин Антон 31 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Лукьянов Михаил 7 4
|Шевченко Владимир 153 4
|Самохина Ирина 4 4
|Заборов Михаил 4 3
|Смолин Александр 6 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Паныч Инга 7 3
|Мелингер Станислав 12 3
|Усик Сергей 11 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Путин Владимир 3448 2
|Галактионова Инесса 119 2
|Румянцев Антон 47 2
|Батюшенков Дмитрий 19 2
|Беренов Александр 4 2
|Карасев Александр 5 2
|Рыжонков Дмитрий 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Алтухов Сергей 14 2
|Лащев Сергей 3 2
|Степина Елена 1 1
|Кобозева Ирина 1 1
|Бахин Евгений 22 1
|Володин Роман 32 1
|Ващенко Инна 1 1
|Пантелеева Любовь 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.