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Yum! Brands Ям Брэндс YUM Restaurants ЯмРесторан Раша Интернэшнл Ресторант Брэндс IRB Family

Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс - IRB Family
  • IRB Family — российская ресторанная группа, крупнейший франчайзи-партнер сети
    ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S, управляющий более 700 ресторанами
    этого бренда.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.07.2026 IRB Family автоматизирует процесс открытия ресторанов на платформе SimpleOne 2
19.12.2025 Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели 6
09.07.2025 «Ситидрайв» запустил новое направление по продаже рекламы партнерам 1
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 3
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» 10
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
23.05.2017 «Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг 2
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
05.09.2013 Александр Смолин назначен директором по продажам и развитию дистрибуции «Tele2 Россия» 1
31.05.2011 Tele2 сформировал департамент развития розничной сети 1
01.02.2011 Александр Смолин назначен директором по развитию розничной сети Tele2 в России 1

Публикаций - 17, упоминаний - 35

Yum! Brands и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 365 3
Selectel - Селектел 533 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 145 3
МегаФон 10646 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1460 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Antares Software - Антарес софтвер 6 1
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Ростелеком 10881 1
Dell EMC 5170 1
Yandex - Яндекс 9127 1
Microsoft Corporation 25714 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
Veeam Software 344 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Telegram Group 2895 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 98 1
Qlik - QlikTech 171 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Maykor - BTE 16 1
Trialink - Триалинк ГК 13 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 5
ГПБ - Газпромбанк 1261 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 5
ПСБ - Промсвязьбанк 955 5
МКБ - Московский кредитный банк 651 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
АльфаСтрахование СГ 383 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 4
Спортмастер - Sportmaster 200 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Абрау-Дюрсо 24 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 84 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 2
O’STIN - Остин 13 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 7 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
Почта России ПАО 2352 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Связной ГК 1400 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 1
Федеральное казначейство России 1939 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 782 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 7
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Лащев Сергей 3 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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