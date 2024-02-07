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RCNTEC АРСИЭНТЕК

RCNTEC - АРСИЭНТЕК

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 214 017 583 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 214 017 583 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 214 017 583 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
27.12.2019 RCNTEC представила обновление RPCM.CLOUD 0.12.0 1
04.12.2019 RCNTEC выпустил релиз 0.11.0 облака RPCM.Cloud 1
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 1
13.08.2019 RCNTEC обновила систему мониторинга ИБ Complaud 1
27.05.2019 RCNTec выпустил обновление системы мониторинга информационной безопасности Complaud 1
23.04.2018 RCNTEC выпустил новую версию ПО для Smart-PDU RPCM 1
07.03.2018 RСNTEC выпустила бесплатное приложение для модуля удаленного управления питанием RPCM 1
02.11.2017 RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием 1
25.10.2017 Мероприятие BroadSoft Roadshow пройдет 8 ноября в Москве 1
01.09.2017 RCNTEC представила новую версию приложения AUTH.AS 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 2
27.04.2017 На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах 1
01.02.2017 RCNTEC и «Корус Консалтинг» будут совместно продвигать СХД «Полибайт» 2
24.01.2017 Axoft начинает сотрудничество с RCNTEC по СХД «Полибайт» 2
26.12.2016 СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО 2
22.12.2016 «Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос» 2
29.11.2016 RCNTEC представит отечественные СХД «Полибайт» с поддержкой протокола S3 1
02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов 2
25.10.2016 «Арсиэнтек» и «Т-платформы» представят свои разработки в Индонезии 1
26.09.2016 Двухфакторная аутентификация AUTH.AS: для всех бизнесов, устройств и масштабов 2
26.08.2016 RCNTEC начинает продажи системы хранения данных для выполнения «закона Яровой» 2
23.08.2016 Виртуальные офисы SOCOCO стали доступны на мобильных устройствах 2
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка 1
08.06.2016 «Крок» нашел замену иностранным СХД 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 3
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
18.04.2016 Виртуальные офисы SOCOCO заработали на русском языке 2
05.04.2016 «Арсиэнтек» представила третью версию auth.as:token для iOS 1
14.01.2016 «Российский центр защиты леса» организовал видеоконференцсвязь между подразделениями с помощью Sococo 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
25.11.2015 Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500% 1
10.11.2015 «Арсиэнтек» получил бессрочные лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 2
24.09.2015 Виртуальные офисы Sococo станут доступны в веб-браузере 1
23.07.2015 RCNTEC: Представьте, что вы строите ЦОД на Луне 1

Публикаций - 39, упоминаний - 52

RCNTEC и организации, системы, технологии, персоны:

SOCOCO 8 8
Google LLC 12690 4
Ростелеком 10948 4
Крок - Croc 1964 3
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Netwell - Нетвелл 63 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
Темпесто - Tempesto 18 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Oracle Corporation 7074 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Dropbox 527 1
Yahoo! 3726 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Legrand 82 1
HID Global - HID Corporation 125 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Ланит Интеграция 219 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Лента - Утконос 180 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Родник 91 2
Pony Express - Фрейт линк 73 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса 7 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Электроэнергетика - Электропитание - RPCM - Resilient Power Control Module - Модуль удалённого управления электропитанием 10 8
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 7
Virtual office - Виртуальный офис 220 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 79 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
RCNTEC - RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 12 12
RCNTEC - Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 12
RCNTEC - RPCM - Remote Power Control Module - RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 9 8
RCNTEC - Complaud - Система мониторинга ИБ 5 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Apple - App Store 3109 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple iCloud 310 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple ID - Система аутентификации 139 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Google Cloud Platform - GCP 383 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Microsoft Office 365 1042 1
Apple iPhone 6 4861 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Netwell Technical Library 2 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
Нештун Денис 14 14
Столяров Александр 32 4
Головин Дмитрий 51 3
Новиков Евгений 49 3
Кураш Антон 32 2
Винокур Дмитрий 13 2
Эфендиев Мурад 15 2
Лаптев Евгений 2 2
Колганов Владимир 13 2
Варев Александр 17 2
Кобяков Денис 2 2
Грунтов Антон 8 2
Максимов Михаил 4 2
Сараев Антон 3 2
Дорджиев Лиджи 3 2
Прибочий Михаил 44 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Карпинский Алексей 42 1
Головачев Михаил 20 1
Русанов Антон 1 1
Вирцер Евгений 43 1
Литвинов Игорь 10 1
Соколюк Валерий 31 1
Семынин Дмитрий 4 1
Карпов Алексей 24 1
Тищенко Андрей 13 1
Севастьянов Алексей 25 1
Мамров Алексей 1 1
Севостьянов Александр 16 1
Осипенко Александр 1 1
Севастьянов Александр 3 1
Гринцевич Сергей 6 1
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Черносков Денис 5 1
Каплий Сергей 8 1
Хусаинов Сергей 2 1
Проферансов Дмитрий 1 1
Кириллов Иван 4 1
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Топоровский Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
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Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
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Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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