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RCNTEC
АРСИЭНТЕК


13.01.2020 RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием 1
27.12.2019 RCNTEC представила обновление RPCM.CLOUD 0.12.0 1
04.12.2019 RCNTEC выпустил релиз 0.11.0 облака RPCM.Cloud 2
22.11.2019 RCNTEC запустила RPCM.CLOUD 2
13.08.2019 RCNTEC обновила систему мониторинга ИБ Complaud 2
27.05.2019 RCNTec выпустил обновление системы мониторинга информационной безопасности Complaud 1
23.04.2018 RCNTEC выпустил новую версию ПО для Smart-PDU RPCM 2
07.03.2018 RСNTEC выпустила бесплатное приложение для модуля удаленного управления питанием RPCM 1
02.11.2017 RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием 2
25.10.2017 Мероприятие BroadSoft Roadshow пройдет 8 ноября в Москве 1
01.09.2017 RCNTEC представила новую версию приложения AUTH.AS 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 3
27.04.2017 На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах 3
01.02.2017 RCNTEC и «Корус Консалтинг» будут совместно продвигать СХД «Полибайт» 3
24.01.2017 Axoft начинает сотрудничество с RCNTEC по СХД «Полибайт» 2
26.12.2016 СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО 6
22.12.2016 «Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос» 2
29.11.2016 RCNTEC представит отечественные СХД «Полибайт» с поддержкой протокола S3 1
02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов 2
25.10.2016 «Арсиэнтек» и «Т-платформы» представят свои разработки в Индонезии 2
26.09.2016 Двухфакторная аутентификация AUTH.AS: для всех бизнесов, устройств и масштабов 1
26.08.2016 RCNTEC начинает продажи системы хранения данных для выполнения «закона Яровой» 4
23.08.2016 Виртуальные офисы SOCOCO стали доступны на мобильных устройствах 2
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка 5
08.06.2016 «Крок» нашел замену иностранным СХД 4
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 2
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
18.04.2016 Виртуальные офисы SOCOCO заработали на русском языке 4
05.04.2016 «Арсиэнтек» представила третью версию auth.as:token для iOS 1
14.01.2016 «Российский центр защиты леса» организовал видеоконференцсвязь между подразделениями с помощью Sococo 1
02.12.2015 «Арсиэнтек» стал резидентом технопарка «Саров» 1
25.11.2015 Число пользователей виртуальных офисов Sococo выросло на 1500% 1
10.11.2015 «Арсиэнтек» получил бессрочные лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации 2
24.09.2015 Виртуальные офисы Sococo станут доступны в веб-браузере 2
23.07.2015 RCNTEC: Представьте, что вы строите ЦОД на Луне 10

Публикаций - 37, упоминаний - 83

RCNTEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SOCOCO 7 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 4
Google LLC 7210 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
Крок 1223 3
Netris - Нетрис 46 3
Western Digital Corporation - WDC 315 2
Yandex - Яндекс 4107 2
Huawei 2736 2
АФК Система ПАО 1003 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Компьюлинк ГК - Compulink 218 1
Yahoo! 1127 1
iCore 45 1
Legrand 47 1
HID Global 70 1
AMT Group - АМТ-Груп 169 1
Ланит Интеграция 101 1
Астерос - Asteros 531 1
Инсистемс 33 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Амтел-Сервис 34 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
HP Inc. 2959 1
NetApp 486 1
Dell EMC 2433 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Lenovo Group 1645 1
Facebook 3769 1
Intel Corporation 4234 1
IBM 3586 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Инфосистемы Джет 678 1
Oracle Corporation 3389 1
КНС Групп - Yadro 124 1
SafeNet 79 1
SAP SE 3230 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 3
DHL Express 82 2
Быстроденьги МФК 22 2
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 539 1
Лукойл-Информ 74 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Родник 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роснано 456 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 8
RPCM - Resilient Power Control Module - Модуль удалённого управления электропитанием 8 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 3
Безопасный город 348 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 60 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 2
MIB - Management Information Base - база управляющей информации 6 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 142 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
BaaS - Backend as a service 13 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 597 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 306 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
Умные платформы 500 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 12
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 10
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 5
Apple iOS 5742 4
Google Android 10752 4
Apple - App Store 2199 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 336 2
Apple iCloud 200 2
RCNTEC Complaud - Система мониторинга ИБ 5 2
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4296 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
Google Chrome - браузер 1119 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Office 365 769 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Нештун Денис 11 6
Головин Дмитрий 21 3
Столяров Александр 12 3
Варев Александр 16 2
Колганов Владимир 12 2
Кураш Антон 32 2
Лаптев Евгений 2 2
Новиков Евгений 39 2
Кобяков Денис 2 2
Эфендиев Мурад 14 2
Севастьянов Алексей 23 1
Тищенко Андрей 12 1
Соколюк Валерий 26 1
Мамров Алексей 1 1
Севостьянов Александр 2 1
Осипенко Александр 1 1
Севастьянов Александр 1 1
Карпов Алексей 21 1
Семынин Дмитрий 3 1
Литвинов Игорь 7 1
Вирцер Евгений 22 1
Русанов Антон 1 1
Головачев Михаил 16 1
Карпинский Алексей 37 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Европа 3804 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Россия - Владивосток 869 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - Калининград 680 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Луна 61 1
Казахстан - Алматы 268 1
Россия - Саров 92 1
Таиланд - Королевство 368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Восточная Европа 1701 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Казахстан - Республика 2665 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
IDC - International Data Corporation 2743 4
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Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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