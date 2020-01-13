Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RCNTEC
АРСИЭНТЕК
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Публикаций - 37, упоминаний - 83
RCNTEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SOCOCO 7 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 4
|Google LLC 7210 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
|Крок 1223 3
|Netris - Нетрис 46 3
|Western Digital Corporation - WDC 315 2
|Yandex - Яндекс 4107 2
|Huawei 2736 2
|АФК Система ПАО 1003 1
|VK - Mail.ru Group 2492 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 218 1
|Yahoo! 1127 1
|iCore 45 1
|Legrand 47 1
|HID Global 70 1
|AMT Group - АМТ-Груп 169 1
|Ланит Интеграция 101 1
|Астерос - Asteros 531 1
|Инсистемс 33 1
|HDS - Hitachi Data Systems 291 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|Амтел-Сервис 34 1
|НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
|HP Inc. 2959 1
|NetApp 486 1
|Dell EMC 2433 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
|Lenovo Group 1645 1
|Facebook 3769 1
|Intel Corporation 4234 1
|IBM 3586 1
|Softline - Софтлайн 1482 1
|Инфосистемы Джет 678 1
|Oracle Corporation 3389 1
|КНС Групп - Yadro 124 1
|SafeNet 79 1
|SAP SE 3230 1
|Стэп лоджик - Step Logic 103 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 3
|DHL Express 82 2
|Быстроденьги МФК 22 2
|Аэрофлот 493 1
|Открытие ФК 539 1
|Лукойл-Информ 74 1
|ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
|Родник 45 1
|Нештун Денис 11 6
|Головин Дмитрий 21 3
|Столяров Александр 12 3
|Варев Александр 16 2
|Колганов Владимир 12 2
|Кураш Антон 32 2
|Лаптев Евгений 2 2
|Новиков Евгений 39 2
|Кобяков Денис 2 2
|Эфендиев Мурад 14 2
|Севастьянов Алексей 23 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Мамров Алексей 1 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Осипенко Александр 1 1
|Севастьянов Александр 1 1
|Карпов Алексей 21 1
|Семынин Дмитрий 3 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Русанов Антон 1 1
|Головачев Михаил 16 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
|IDC - International Data Corporation 2743 4
|CNews Analytics 1996 1
|Gartner 2201 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772187, в очереди разбора - 675869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772187, в очереди разбора - 675869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru