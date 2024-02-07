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RCNTEC АРСИЭНТЕК
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 17 дел, на cумму 214 017 583 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 52
RCNTEC и организации, системы, технологии, персоны:
|Нештун Денис 14 14
|Столяров Александр 32 4
|Головин Дмитрий 51 3
|Новиков Евгений 49 3
|Кураш Антон 32 2
|Винокур Дмитрий 13 2
|Эфендиев Мурад 15 2
|Лаптев Евгений 2 2
|Колганов Владимир 13 2
|Варев Александр 17 2
|Кобяков Денис 2 2
|Грунтов Антон 8 2
|Максимов Михаил 4 2
|Сараев Антон 3 2
|Дорджиев Лиджи 3 2
|Прибочий Михаил 44 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Головачев Михаил 20 1
|Русанов Антон 1 1
|Вирцер Евгений 43 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Семынин Дмитрий 4 1
|Карпов Алексей 24 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Мамров Алексей 1 1
|Севостьянов Александр 16 1
|Осипенко Александр 1 1
|Севастьянов Александр 3 1
|Гринцевич Сергей 6 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Черносков Денис 5 1
|Каплий Сергей 8 1
|Хусаинов Сергей 2 1
|Проферансов Дмитрий 1 1
|Кириллов Иван 4 1
|Казарцев Кирилл 2 1
|Топоровский Валерий 2 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.