Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Винокур Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Netwell стала официальным дистрибьютором решений Netopia 1
07.10.2024 ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве 1
19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями 1
24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
30.09.2020 Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге 1
29.09.2020 Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге 1
30.04.2020 Netwell запускает технологичную библиотеку 1
29.05.2014 Представительство Extreme Networks в России возглавил Дмитрий Винокур 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Винокур Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Netwell - Нетвелл 54 6
Ростелеком 10131 1
HIDEN 5 1
Axel Pro - Аксель Про 11 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 20 1
ФЛАТ - FLAT 26 1
ONTEK - ОНТЭК 2 1
МДИС - МД Информационные Системы 7 1
Cisco Systems 5186 1
Extreme Networks 101 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 62 1
RakTek - Рэктэк 4 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 589 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4200 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13245 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1131 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12807 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1290 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4356 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3127 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 1
ИКС - Yadro - Kornfeld 7 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 211 1
Netwell Technical Library 1 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 84 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 53 1
Шкурко Андрей 2 2
Смирнова Дарья 2 1
Гермашев Борис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Английская набережная 4 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3182 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3149 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6228 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще