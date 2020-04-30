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Netwell Technical Library

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.04.2020 Netwell запускает технологичную библиотеку 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Netwell Technical Library и организации, системы, технологии, персоны:

Netwell - Нетвелл 62 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 1
Extreme Networks 109 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 39 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 127 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 33 1
HPE - Juniper Networks 459 1
Arbor Networks 62 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 189 1
Ingram Micro 61 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 77 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2665 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 28 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Alpha Systems - Альфа Системс 12 1
МДИС - МД Информационные Системы 9 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 24 1
RakTek - Рэктэк 5 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 1
HIDEN 7 1
UDV group - ЮДВ групп 50 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3636 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5022 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 676 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1381 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1574 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34373 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2719 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8517 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1180 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 609 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1602 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11455 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1262 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1645 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10565 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 95 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 79 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 25 1
Винокур Дмитрий 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 2
Россия - РФ - Российская федерация 164644 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 1
Сингапур - Республика 1943 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 928 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1456 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 356 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2168 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 1
Импортозамещение - параллельный импорт 612 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 1
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