Получите все материалы CNews по ключевому слову
МДИС МД Информационные Системы
«МД Информационные системы» (ГК МДИС) – разрабатывает продукты, такие как системы записи переговоров «Фантом», используются в энергетических и системообразующих компаниях России, включая «Росатом», «Россети» и «Роскосмос». Компания развивает линейку продуктов Granulex для обеспечения бесперебойной работы каталогов операционных систем Linux. Инструмент помогает клиентам решать задачи миграции, восстановления данных и диагностики каталогов, обеспечивая стабильность ИТ-инфраструктуры. Продукты компании, включённые в Реестр российского ПО.
УПОМИНАНИЯ
МДИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
|Монител 1 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 166 1
|Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
|Дыдыкина Лариса 5 5
|Рустамов Рустам 482 2
|Прянишников Николай 308 1
|Игнатов Сергей 63 1
|Гущин Сергей 7 1
|Винокур Дмитрий 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.