«МД Информационные системы» (ГК МДИС) – разрабатывает продукты, такие как системы записи переговоров «Фантом», используются в энергетических и системообразующих компаниях России, включая «Росатом», «Россети» и «Роскосмос». Компания развивает линейку продуктов Granulex для обеспечения бесперебойной работы каталогов операционных систем Linux. Инструмент помогает клиентам решать задачи миграции, восстановления данных и диагностики каталогов, обеспечивая стабильность ИТ-инфраструктуры. Продукты компании, включённые в Реестр российского ПО.