Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

МДИС МД Информационные Системы


«МД Информационные системы» (ГК МДИС) –  разрабатывает продукты, такие как системы записи переговоров «Фантом», используются в энергетических и системообразующих компаниях России, включая «Росатом», «Россети» и «Роскосмос». Компания развивает линейку продуктов Granulex для обеспечения бесперебойной работы каталогов операционных систем Linux. Инструмент помогает клиентам решать задачи миграции, восстановления данных и диагностики каталогов, обеспечивая стабильность ИТ-инфраструктуры. Продукты компании, включённые в Реестр российского ПО.

 

УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО 1
18.07.2025 Подтверждена совместимость Granulex и «Ред Адм» 2
23.06.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором Granulex в России 3
04.06.2025 «Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux 2
04.06.2025 «Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux 5
19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями 1
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 15

МДИС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25030 4
МД Информационные Системы 5 4
Ред Софт - Red Soft 886 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2243 2
Ростелеком 10090 1
Базальт СПО - BaseALT 738 1
Quest Software 42 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 364 1
Netwell - Нетвелл 53 1
Монитор Электрик 11 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Directum - Директум 1152 1
8700 1
Модус-Энерго 1 1
Axel Pro - Аксель Про 11 1
Zelax - Зелакс 90 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 19 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Монител 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 166 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6101 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2154 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 170 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10844 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16516 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9871 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4411 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 140 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 106 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6032 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2292 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2016 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 1
Управляемость - Manageability 1851 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 839 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1375 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 481 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11048 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21525 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 5
МДИС - Granulex Recovery 6 5
Linux OS 10604 4
Ред Софт - Ред Адм 73 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 35 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 385 1
Microsoft Windows 16107 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 209 1
Дыдыкина Лариса 5 5
Рустамов Рустам 482 2
Прянишников Николай 308 1
Игнатов Сергей 63 1
Гущин Сергей 7 1
Винокур Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7164 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1306 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
Энергетика - Energy - Energetically 5375 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: