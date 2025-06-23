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Axoft стал официальным дистрибьютором Granulex в России

Компания Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, объявляет о заключении дистрибьюторского договора с разработчиком платформы Granulex – группой компаний «МД Информационные Системы» (ГК «МДИС»). Решение входит в реестр российского ПО и предназначено для обеспечения бесперебойной работы и восстановления служб каталогов в Linux-средах. Включение платформы Granulex в дистрибьюторский портфель Axoft позволит российским партнерам решать задачи своих клиентов при миграции ИТ-инфраструктуры с Microsoft Active Directory на Linux-решения. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

С помощью инструментов Granulex можно избежать потери данных каталогов, обеспечить их целостность и доступность в новом окружении. Платформа соответствует требованиям госкомпаний и корпораций к безопасности, автономности и отказоустойчивости, предоставляя возможность гранулярного (точечного) восстановления данных в режиме реального времени без остановки работы Linux-каталогов.

Продукты линейки Granulex – это инструменты для обеспечения жизненного цикла и бесперебойного функционирования Linux-каталога, как во время миграции, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Среди заказчиков решения – компании крупного сегмента бизнеса, включая госкорпорации, государственные организации, управляющие и производственные компании, подпадающие под требования к критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также транспортные и логистические операторы, системообразующие банки, страховые компании и предприятия атомной промышленности.

Granulex поможет партнерам Axoft и их заказчикам решать задачи управления Linux-каталогами: миграцию, резервное копирование, восстановление данных и диагностику, обеспечивая стабильную работу ИТ-инфраструктуры. Это готовое решение для популярных Linux-каталогов, которое не требует интеграции со сторонним ПО, отличается простотой развертывания и администрирования.

Технологическая совместимость Granulex подтверждена испытаниями в рамках программ технологического партнерства с производителями служб каталогов – «Ред Софт» и ГК «Астра».

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Цифровизация

Axoft и ГК «МДИС» анонсируют совместные активности для партнеров, специализирующихся на импортозамещении операционных систем. В фокусе – миграция служб каталогов: участников мероприятий ознакомят с ключевыми аспектами и трудностями перехода. Партнеры Axoft получат доступ к готовым бандлам Granulex с российскими Linux-ОС и бесплатным демоверсиям продукта для тестирования.

«Линейка продуктов Granulex – флагманское российское решение, ключевая ценность которого – быстрый онлайн-ремонт каталога, гранулярное восстановление, простая установка и настройка, совместимость с Linux-каталогами на базе FreeIPA и Samba DC. Включение этого решения в портфель позволит нашим партнерам предлагать конкурентоспособное востребованное отечественное решение своим заказчикам, а те, в свою очередь, смогут обеспечить бесперебойную работу каталогов Linux, повысить уровень безопасности проектов импортозамещения, а также надежности при переходе с Microsoft Active Directory на отечественные Linux», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«На всех глобальных конференциях и демоднях индустриальных центров компетенций заказчики и партнеры отмечают острую потребность в комплексных решениях и необходимость тестирования совместимости технологических стеков разных вендоров. Axoft обладает богатым опытом на рынке отечественного ПО в построении и продвижении технологических партнерств, включая готовые бандловые решения с участием нескольких вендоров. Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества и рассчитываем на экспертизу Axoft в продвижении и поддержке корпоративных ИТ-решений. Это позволит облегчить и обезопасить перевод серверной инфраструктуры российских организаций на отечественные платформы», – отметила Лариса Дыдыкина, коммерческий директор компании «МД Информационные Системы».

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