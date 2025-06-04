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Дыдыкина Лариса


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux 1
04.06.2025 «Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дыдыкина Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

МДИС 4 2
МД Информационные Системы 2 1
Ред Софт - Red Soft 801 1
Microsoft Corporation 24864 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 146 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1317 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 448 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 727 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1380 2
МД Информационные Системы - Granulex 3 2
МДИС - Granulex Recovery 1 1
Linux OS 10250 1
Ред Софт - Ред Адм 54 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 362 1
Прянишников Николай 301 1
Рустамов Рустам 444 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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