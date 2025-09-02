Разделы

«Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО

Компании «МД Информационные системы» (ГК МДИС) и «Базальт СПО» подтвердили совместимость подсистемы гранулярного восстановления каталога Granulex Recovery с программным комплексом «Альт Домен».

Совместное решение позволит организациям, переходящим на отечественное ПО, пройти сложный процесс миграции с Microsoft AD в ускоренном режиме, безопасно и с гарантией успешного внедрения. Последующая эксплуатация Linux-каталога с подсистемой гранулярного восстановления значительно экономит затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.

Granulex Recovery – решение, которое обеспечивает непрерывную работу службы каталогов в процессе восстановления, точечно исправляет отдельные данные без необходимости полного восстановления всей базы каталога, минимизируя риски при переходе на отечественные ИТ-платформы. Инструмент создан командой, которая в начале 2000-х гг. создавала, а впоследствии – развивала и поддерживала линейку продуктов компании Quest Software для каталога Microsoft AD. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (№22969 от 28 июня 2024 г.).

«Альт Домен» – доменная служба каталогов, позволяющая централизованно управлять компьютерами и пользователями в корпоративной сети с операционными системами на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра. В системе реализовано хранение данных о пользователях, компьютерах и других объектах корпоративной сети, а также управление профилями пользователей и компьютеров с помощью групповых политик в доменах MS Active Directory / Samba DC. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (№1541 от 5 сентября 2016 г.)

«Мы считаем, что в ближайшем будущем, с началом массового внедрения и эксплуатации Linux-каталогов гранулярное восстановление службы каталога станет обязательным, стандартом для рынка. Перед заказчиками и интеграторами будет стоять выбор между быстрым и безболезненным переходом на Linux c помощью Granulex или длительным и ресурсоёмким разворачиванием каталога, растянутым на годы вперед», – отметила Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Cистемы» (Granulex).

«Миграция доменной службы каталогов с импортного решения на российское – один из самых критичных проектов. Случайная потеря или искажение даже небольшой части данных каталога может повлечь большие проблемы, вплоть до приостановки деятельности организации, финансовых и репутационных потерь. Чтобы оградить заказчиков от этих рисков, мы включили в экосистему ПО, совместимого операционными системами ОС «Альт», решение Granulex Recovery и будем поддерживать совместимость по мере выпуска новых версий продуктов», – отметил Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

