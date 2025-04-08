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Гущин Сергей
Гущин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1372 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 1
|Правительство Мурманской области - органы государственной власти 67 1
|Смыслов Сергей 1 1
|Федоров Андрей 29 1
|Смятских Алексей 48 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область 687 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
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