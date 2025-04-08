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Гущин Сергей



08.04.2025 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и ОС «Альт Сервер» 10 1
18.06.2024 ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
06.02.2014 Российские бизнесмены Сергей Гущин и Сергей Смыслов стали владельцами навигационного холдинга SpaceTeam 1
23.12.2010 Digital Design внедрит АРМ на планшетах для губернатора и других руководителей Правительства Мурманской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гущин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceTeam - СпейсТим 30 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
Базальт СПО - BaseALT 679 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12710 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3485 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 200 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 25 1
Microsoft Windows 15815 1
Linux OS 10133 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
Смыслов Сергей 1 1
Федоров Андрей 29 1
Смятских Алексей 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 687 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2442 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
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