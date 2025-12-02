Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516

«Базальт СПО» и компания «Сила» подписали сертификат о совместимости операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с ноутбуком СИЛА «Алдан» В-516 по итогам совместного тестирования. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила».

Уже сейчас корпоративные клиенты могут приобрести ноутбуки с предустановленной ОС «Альт Рабочая станция» 11 и трехлетней гарантией от производителя.

«Альт Рабочая станция» — это операционная система с удобной рабочей средой GNOME и набором предустановленных приложений. Пользователям доступны два профиля оформления, офисный пакет, программы для тайм-менеджемента, просмотра и обработки мультимедиа, работы с 3D-графикой, запуска современных игр и выполнения других задач в офисе и дома.

Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО»: «Для нас важно, чтобы клиенты получали не просто надежное ПО с широкой экосистемой совместимых продуктов, а единые программно-аппаратные решения, полностью готовые к работе. Благодаря подтвержденной совместимости пользователи могут получить ноутбук СИЛА “Алдан” с предустановленной ОС “Альт Рабочая станция” 11, что гарантирует комфортную работу из коробки».

Людмила Афанасьева, менеджер по маркетингу «Персональные системы» компании «Сила»: «Мы продолжаем планомерную работу над тем, чтобы ноутбуки СИЛА стали полноценной заменой моделям западных производителей. Одно из важных направлений этой работы — обеспечение совместимости с ведущими российскими ОС, такими, как ОС “Альт”».

Ранее была подтверждена совместимость ОС «Альт» с ноутбуками СИЛА НК2-1404 и СИЛА НК2-3404.