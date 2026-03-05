Получите все материалы CNews по ключевому слову
Базовые Решения Platformix СИЛА СИЛА НК СИЛА Алдан серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 810 2
|Базовые Решения - Platformix - СИЛА 4 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
|Афанасьева Людмила 3 3
|Старков Петр 7 2
|Кухарчук Екатерина 4 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Гущин Сергей 17 1
|Кочерженко Никита 11 1
|Трубочев Алексей 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.