СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2026 Подтверждена совместимость ноутбука «Сила Алдан B-516» и ОС «ОСнова» 2
02.12.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516 3
27.08.2025 Компания «Сила» представила ноутбук «Сила "Алдан" В-516» 3
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила» 2
17.10.2024 «Сила» представляет второе поколение ноутбука «Сила НК2-3404» 2
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 2
26.04.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux 1
01.03.2024 Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 810 2
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 377 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15055 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27276 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21888 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8200 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 578 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3599 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9927 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5746 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6268 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1554 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3754 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4550 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2176 1
PXE - Preboot Execution Environment - Pre eXecution Environment - среда дозагрузочного выполнения 24 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 260 1
Док-станция - Docking station 548 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12946 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 261 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 402 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2383 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 613 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 376 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 484 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 250 1
DDR - Double data rate 2963 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12456 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 4
Linux OS 11077 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 264 2
Linux - Debian GNU 544 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 21 1
Intel Core - Семейство процессоров 1241 1
Huawei Mate - серия смартфонов 414 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 255 1
Microsoft Windows 16478 1
Apple macOS 2295 1
Microsoft Windows Hello 207 1
Афанасьева Людмила 3 3
Старков Петр 7 2
Кухарчук Екатерина 4 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Гущин Сергей 17 1
Кочерженко Никита 11 1
Трубочев Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7001 1
