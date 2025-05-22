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Офисные приложения Офисные пакеты ПО Office Applications Office Software packages Текстовый редактор Text Editor Специализированные программы для работы с документами

Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»

оссийские программно-аппаратные решения. «АльтерОфис» представляет собой многофункциональный пакет, предназначенный для безопасной работы с офисными приложениями. В его состав входят почтовый клиент, текстовый редактор, инструменты для работы с таблицами и презентациями, что делает его универсальным решением для бизнеса любого масштаба. «АльтерОфис» поддерживает распространенные форматы фай
08.04.2025 Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор

новки. Tinker WriterDeck лишена всего, даже выхода в интернет. Интерфейса у нее тоже нет, есть лишь текстовый редактор Tilde и больше ничего, нет даже редактора электронных таблиц. Установить э
01.04.2025 DLP-система «СерчИнформ КИБ» защищает файлы в «МойОфис Документы Онлайн»

«МойОфис», российская технологическая компания, и «СерчИнформ» подтвердили совместимость своих продуктов: решения для совместной работы и хранения документов «МойОфис Документы Онлайн» и DLP-системы для защиты от утечек информации «СерчИнформ КИБ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ КИБ» может контролировать, что пользователи дела
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

о стиля затронули файловый менеджер «Мой офис Файлы», который ранее назывался «Мой офис Документы», текстовый процессор «Мой офис Текст», редакторы таблиц и презентация – «Мой офис Таблица» и «
«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось?

нием в применении искусственного интеллекта, однако до сих пор ИИ-помощники не были интегрированы в текстовые редакторы нативно. Насколько известно редакции, ни одна компания в мире не предлага
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и прикладного ПО, поможет повысить производительность работы сотрудников за счет удобного и
30.11.2023 «КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО

разработчиков «Р7-Офис» и «МойОфис», открыл направление ИТ-консалтинга по переходу на отечественное офисное ПО и начал реализацию проектов миграции. Переход на российский софт позволит компания
30.06.2023 ИИ-технология возьмет на себя рутинные функции юристов по подготовке документов. Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для юристов

вого документа на основе существующего, редактирование и улучшение текста, а также перевод документа на иностранные языки, в том числе на языки стран СНГ. Весной 2023 г. компания Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для подготовки юридических документов Doczilla AI. Разработчики объединили возможности искусственного интеллекта (GPT-4) в генерации текстов с опытом экспертов в юридиче
14.06.2023 Безопасно ли подписывать документы онлайн?

Электронная подпись позволяет подтвердить свое согласие с тем или иным цифровым документом и одобрить его. Но насколько безопасно подписывать документы онлайн? Важно разделить, идет речь о квалифицированной электронной подписи или о простом сканировании документа с вашей подписью. Квалифицированная электронная подпись имеет обязатель
10.04.2023 Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

К программированию с пеленок Сообщество Raspberry Pi Foundation разработало онлайн-редактор программного кода, рассчитанного на самых юных программистов, пишет Tom’s Hardware. По утверждению экспертов портала, проект создавался с упором на детей, желающих научиться пис
03.04.2023 ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ

в службу поддержки и др.). Продукт решает задачи классификации, приоритизации и маршрутизации запросов. «Вейваксесс» усовершенствовала его, добавив функцию, способную преобразовывать отсканированные текстовые документы, фотографии документов и таблиц в машиночитаемый текстовый формат. Внедренная технология оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR) на платформе
13.12.2022 «Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис»

директор «Мой офис». В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн. Российски
07.09.2022 «Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО

едрения «в периметре группы компаний». Решение было принято и утверждено на заседании технического совета нефтедобывающего холдинга. CNews об этом рассказал один из сотрудников «Газпром нефти». «Этот офисный пакет позволяет пользоваться всеми возможностями офисных приложений, включая режим совместной работы с файлами офисных форматов на базе ОС Astra Linux», — говорится в сообщении сотрудни
30.08.2022 «Транстелеком» и «Р7» помогут бизнесу перейти на российские офисные программы

твующем реестре Минцифры с 2019 г. Сервис представлен в настольной и серверной версиях, а также как облачный офис. В состав решения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций,

28.06.2022 Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО

Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое заявление сделал руководитель департамента вычислительных систем Inline Technologies Егор Волков. «Inline Technologies имеет все возможности для того, помочь отечественным про
16.06.2022 Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

стное облако 2» и почтовая система «МойОфис Почта 2». «МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО, с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать тек
03.06.2022 Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО

, «МойОфис» будет оказывать содействие региональным органам власти в вопросе перехода на российское офисное ПО и достижения целей национальной программы «Цифровая экономика России». Так, компан
07.04.2022 «Р7» запускает облачный офис по подписке

«Р7» запускает облачный офис по подписке. Теперь облачный офис «Р7» стало возможно оплатить онлайн в личном кабинете после регистрации. Нововведение позволит значительно упростить процедуру подписки ка
09.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7»

Важные обновления 11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис». За последний год «Р7-Офис» получил важные обнов
05.03.2022 Как перейти на облачный офис «Р7»

Важные обновления 11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис». Регистрация здесь. За последний год «Р7-Офис» п
20.01.2022 Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

линукс СПТ 7», «Альт рабочая станция», «Альт образование», «Ред ОС» и Redhat. Казначейство закупает офисное ПО «Р7-Офис» на 60 млн рублей В ноябре 2020 г. CNews писал о замене в Казначействе ПО
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

«КриптоПро», «Касперский»). Офисный пакет AlterOffice внесен в реестр отечественного ПО и включает текстовый редактор AText который поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-фай
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

ый пакет AlterOffice включает в себя базовый набор компонентов для работы с различными документами: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), та
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис»

сплатно получит лицензии «Мой офис образование». «Мой офис образование» – это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью продукта школьник
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

Core i5-6500T/2,5 ГГц и 4 Гб «оперативки» запуск Microsoft Word занимает 8,48 секунд, отечественный текстовый редактор стартовал за 2,7 секунды. С табличными редакторами мы получили схожие резу
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

ции Калмыкии получат лицензии «МойОфис Образование» по нулевой стоимости. Это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью «МойОфис Образова
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика

заявок на бесплатное получение своего офисного пакета. Теперь разработчик «Р7-Офис» может предоставлять неограниченное количество лицензий в рамках школы, в том числе по прямому запросу. Кроме того, офисное ПО передается в рамках соглашений с региональными органами власти. Таким образом, разработчик расширяет возможность импортозамещения в образовательной сфере. Этот вариант приобретения «
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

Редактор кода и ничего лишнего Mail.ru Group запустила бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All Cups. Об этом CNews сообщил представитель компании. Новый инструмент отличается минималистичны
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов

Hancom Group, южнокорейская компания в области информационных технологий, впервые представила в России Hancom Office 2020. Это пакет офисных приложений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь покупает один раз бессрочн
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет

. «Интеграция “Р7-Офис” в популярные и широко востребованные сервисы “Mail.ru для бизнеса” позволяет пользователю быть более свободным в плане выбора платформы для работы, и если нужен легкий удобный офисный пакет, то платформа “Р7-Офис” становится оптимальным выбором», — говорит генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

будет вернуться по итогам успешной миграции на отечественное ПО и мониторинга его эксплуатации», – сообщили представители госкорпорации. Требования к программному обеспечению и поставщику Российское офисное ПО, необходимое «Росатому» должно соответствовать широкому списку требований. Так, одно из обязательных условий для участия в конкурсе – это наличие предлагаемого софта в Едином реестре
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»

«Россети» переходят на «Р7-офис» Как выяснил CNews, государственная электросетевая компания «Россети» готова потратить 153,9 млн руб. на отечественное офисное ПО «Р7-офис» нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии». Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере «Россетей». Он бы
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

сах информатизации в судебной системе России, ранее в упомянутых организациях использовалось только офисное ПО Microsoft Office. Поставка 12 650 пакетов российского софта в них будет осуществле
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

граммного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice. Как в конце 2019 г. рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному автор
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного порт
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice может обзавестись рядом коммерческих версией, нацеленных на бизнес. Подобный вектор развития проекта предусмотрен новым пятилетним планом орг
19.12.2019 Власти запретили вносить в реестр российского ПО офисный софт для iPhone и Android

ботать в среде операционных систем iOS и Android. Данное требование было упразднено, и вместо этого офисное ПО теперь должно быть совместимо с мобильной ОС российского происхождения. Соответств
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО

тандартный» предназначен для работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Работает без подключения к сети. Власти Московской области закупили отечественное офисное ПО Разработка пакета начата 2013 г. с целью создания продукта, готового к эксплуатации в частном облаке. Широким массам «Мой офис» стал доступен весной 2015 г. Он считается российским к
21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

заседаниях Совета в отношении него трижды принимались решения о проведении дополнительных проверок, в том числе силами подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход». Из реестра отечественного ПО удалили офисный пакет В результате, на последнем заседании совещательного органа 12 его членов проголосовали за удаление, при одном воспротивившемся этому и одном воздержавшемся экспертах — в соответст
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис»

ией и странами Африки. Саммит, который проходит по инициативе президентов России и Египта, собрал более 50 глав государств африканского континента. «Мы тщательно проанализировали существующие мировые офисные программы и приняли решение приобрести 300 лицензий российского офисного пакета МойОфис, который способен удовлетворить наши потребности. Это современный, функциональный продукт с высок

Публикаций - 2061, упоминаний - 2330

Офисные приложения и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24864 613
Google LLC 11961 181
Apple Inc 12279 135
8492 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 120
IBM - International Business Machines Corp 9473 108
Oracle Corporation 6761 106
Yandex - Яндекс 7755 102
Intel Corporation 12316 100
Новые облачные технологии (НОТ) 456 98
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 91
Ростелеком 9949 83
Samsung Electronics 10382 75
SAP SE 5334 68
VK - Mail.ru Group 3485 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 65
Базальт СПО - BaseALT 703 62
HP Inc. 5717 58
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 57
Softline - Софтлайн 2989 56
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 46
Huawei 4027 44
Dell EMC 5053 42
Ред Софт - Red Soft 801 41
Adobe Systems 1559 41
ALMI partner - АЛМИ партнер 109 41
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 40
Red Hat 1326 39
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 37
Nvidia Corp 3573 35
AMD - Advanced Micro Devices 4316 35
Sony 6573 34
Meta Platforms - Facebook 4468 33
Cisco Systems 5157 30
HP - Hewlett-Packard 3628 30
Dropbox 503 29
МегаФон 9302 28
GitHub 875 28
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 63
Почта России ПАО 2162 50
РЖД - Российские железные дороги 1942 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 20
Газпром ПАО 1369 20
Лента - Сеть розничной торговли 2149 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 520 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 260 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 13
Альфа-Банк 1800 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 11
Visa International 1953 11
Россети Ленэнерго 1700 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 11
Unsplash 1032 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 10
Газпром нефть 641 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 9
Транснефть 312 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 296 8
МКБ - Московский кредитный банк 580 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1119 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1446 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 519 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 285
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 114
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 90
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 61
Федеральное казначейство России 1816 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 29
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 23
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 21
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 18
Судебная власть - Judicial power 2345 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 17
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 125 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 14
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 324 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 8
ASF - Apache Software Foundation 212 8
ГосИнформСистемы 133 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 5
Единая Россия - Политическая партия 301 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 304 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 4
ЛДПР 107 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
OLPC - One Laptop per Child 81 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
OIN - Open Invention Network 22 2
OSI - Open Source Initiative 73 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 2
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 867
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 714
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 526
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 500
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 474
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 467
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 406
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9434 376
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 361
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 310
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6525 302
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 301
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 291
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 290
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 289
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 283
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 271
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 266
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 264
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14627 252
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 241
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 219
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 213
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 198
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 192
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 191
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12648 186
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 184
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 178
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1873 176
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 174
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 169
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 168
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9561 166
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 165
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9870 154
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6346 146
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6136 142
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7436 140
Microsoft Windows 15913 543
Microsoft Office 3823 424
Linux OS 10250 423
Новые облачные технологии - МойОфис 816 248
Google Android 14289 243
Apple iOS 7977 169
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 166
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 158
Apache OpenOffice 477 143
НКТ - Р7-Офис 412 136
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 129
Microsoft Office 365 955 105
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 102
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 101
Apple macOS 2113 97
Microsoft Outlook 1409 86
Microsoft Windows 10 1807 85
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 79
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 78
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 77
Apple iPad 3885 74
Mozilla Firefox - браузер 1898 72
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1055 69
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 65
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 62
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 62
Microsoft Windows 2000 8663 61
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 59
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 57
Google Play - Google Store - Android Market 3349 57
Apple - App Store 2934 56
Microsoft Notepad (Блокнот) 263 51
Microsoft Windows 7 1984 51
Microsoft Windows XP 2409 51
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 51
Apple iPhone 6 4863 50
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 49
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 49
Путин Владимир 3247 56
Шадаев Максут 1051 55
Комиссаров Дмитрий 228 39
Терещенко Денис 88 25
Шпак Василий 240 25
Смирнов Алексей 243 24
Чернышенко Дмитрий 572 23
Лысенко Эдуард 310 23
Щеглов Петр 62 22
Разумовский Дмитрий 123 22
Ципорин Павел 102 21
Хайруллин Айрат 107 21
Петрушин Андрей 110 21
Мартынова Елена 87 21
Херсонцев Алексей 93 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 20
Слышкин Василий 129 19
Мишустин Михаил 697 18
Калякин Павел 66 18
Абакумов Евгений 206 16
Чеглаков Андрей 57 16
Агафонова Наталия 41 16
Паршин Максим 319 15
Рустамов Рустам 444 15
Никифоров Николай 1136 15
Матвеева Татьяна 105 15
Баканов Дмитрий 32 14
Чирков Сергей 16 14
Раскина Ирина 24 14
Спиренков Вячеслав 26 14
Артемов Андрей 15 14
Новодворский Алексей 109 14
Медведев Дмитрий 1657 13
Чаркин Евгений 299 12
Звонарева Елена 19 12
Кирсанов Алексей 24 11
Демидов Михаил 133 11
Натрусов Артем 291 11
Орлик Сергей 83 11
Кирюшин Сергей 88 11
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1177
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 139
Европа 24392 106
Германия - Федеративная Республика 12788 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 84
Франция - Французская Республика 7904 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 59
Украина 7670 53
Япония 13375 50
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 49
Беларусь - Белоруссия 5845 48
Южная Корея - Республика 6734 47
Испания - Королевство 3736 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 45
Азия - Азиатский регион 5617 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4007 39
Италия - Итальянская Республика 4383 36
Казахстан - Республика 5652 33
Африка - Африканский регион 3519 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 29
Канада 4924 28
Индия - Bharat 5540 25
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 25
Земля - планета Солнечной системы 10474 23
Финляндия - Финляндская Республика 3626 23
Португалия - Португальская Республика 928 22
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 891 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 1962 21
Китай - Тайвань 4047 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 20
Россия - УФО - Екатеринбург 4073 19
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1336 18
Бразилия - Федеративная Республика 2396 18
Европа Восточная 3109 17
Нидерланды 3561 17
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 318
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IDC Russia - IDC Россия 160 2
Aberdeen Group 48 2
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 114 1
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ITResearch 121 1
Gartner - AMR Research 48 1
Counterpoint Research 91 1
Markets&Markets Research 113 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Vanson Bourne 49 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 9
РАН - Российская академия наук 1932 8
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 22 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 438 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 239 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 34 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 243 3
ТГУ - Томский государственный университет 190 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 621 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 190 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 100 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 48 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Минцифры РФ - Код будущего 17 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 2
University of Oxford - Оксфордский университет 204 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 91 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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