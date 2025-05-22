Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами

Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно» оссийские программно-аппаратные решения. «АльтерОфис» представляет собой многофункциональный пакет, предназначенный для безопасной работы с офисными приложениями. В его состав входят почтовый клиент, текстовый редактор, инструменты для работы с таблицами и презентациями, что делает его универсальным решением для бизнеса любого масштаба. «АльтерОфис» поддерживает распространенные форматы фай

Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор новки. Tinker WriterDeck лишена всего, даже выхода в интернет. Интерфейса у нее тоже нет, есть лишь текстовый редактор Tilde и больше ничего, нет даже редактора электронных таблиц. Установить э

DLP-система «СерчИнформ КИБ» защищает файлы в «МойОфис Документы Онлайн» «МойОфис», российская технологическая компания, и «СерчИнформ» подтвердили совместимость своих продуктов: решения для совместной работы и хранения документов «МойОфис Документы Онлайн» и DLP-системы для защиты от утечек информации «СерчИнформ КИБ». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». «СерчИнформ КИБ» может контролировать, что пользователи дела

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro о стиля затронули файловый менеджер «Мой офис Файлы», который ранее назывался «Мой офис Документы», текстовый процессор «Мой офис Текст», редакторы таблиц и презентация – «Мой офис Таблица» и «

«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? нием в применении искусственного интеллекта, однако до сих пор ИИ-помощники не были интегрированы в текстовые редакторы нативно. Насколько известно редакции, ни одна компания в мире не предлага

Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и прикладного ПО, поможет повысить производительность работы сотрудников за счет удобного и

«КОРУС Консалтинг» поможет компаниям мигрировать на российское офисное ПО разработчиков «Р7-Офис» и «МойОфис», открыл направление ИТ-консалтинга по переходу на отечественное офисное ПО и начал реализацию проектов миграции. Переход на российский софт позволит компания

ИИ-технология возьмет на себя рутинные функции юристов по подготовке документов. Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для юристов вого документа на основе существующего, редактирование и улучшение текста, а также перевод документа на иностранные языки, в том числе на языки стран СНГ. Весной 2023 г. компания Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для подготовки юридических документов Doczilla AI. Разработчики объединили возможности искусственного интеллекта (GPT-4) в генерации текстов с опытом экспертов в юридиче

Безопасно ли подписывать документы онлайн? Электронная подпись позволяет подтвердить свое согласие с тем или иным цифровым документом и одобрить его. Но насколько безопасно подписывать документы онлайн? Важно разделить, идет речь о квалифицированной электронной подписи или о простом сканировании документа с вашей подписью. Квалифицированная электронная подпись имеет обязатель

Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS К программированию с пеленок Сообщество Raspberry Pi Foundation разработало онлайн-редактор программного кода, рассчитанного на самых юных программистов, пишет Tom’s Hardware. По утверждению экспертов портала, проект создавался с упором на детей, желающих научиться пис

ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ в службу поддержки и др.). Продукт решает задачи классификации, приоритизации и маршрутизации запросов. «Вейваксесс» усовершенствовала его, добавив функцию, способную преобразовывать отсканированные текстовые документы, фотографии документов и таблиц в машиночитаемый текстовый формат. Внедренная технология оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR) на платформе

«Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис» директор «Мой офис». В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн. Российски

«Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО едрения «в периметре группы компаний». Решение было принято и утверждено на заседании технического совета нефтедобывающего холдинга. CNews об этом рассказал один из сотрудников «Газпром нефти». «Этот офисный пакет позволяет пользоваться всеми возможностями офисных приложений, включая режим совместной работы с файлами офисных форматов на базе ОС Astra Linux», — говорится в сообщении сотрудни

«Транстелеком» и «Р7» помогут бизнесу перейти на российские офисные программы твующем реестре Минцифры с 2019 г. Сервис представлен в настольной и серверной версиях, а также как облачный офис. В состав решения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций,

Inline Technologies обеспечит миграцию предприятий на российское офисное ПО Компания Inline Technologies способна обеспечить миграцию предприятий на российское офисное ПО. Такое заявление сделал руководитель департамента вычислительных систем Inline Technologies Егор Волков. «Inline Technologies имеет все возможности для того, помочь отечественным про

Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис» стное облако 2» и почтовая система «МойОфис Почта 2». «МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО, с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать тек

Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО , «МойОфис» будет оказывать содействие региональным органам власти в вопросе перехода на российское офисное ПО и достижения целей национальной программы «Цифровая экономика России». Так, компан

«Р7» запускает облачный офис по подписке «Р7» запускает облачный офис по подписке. Теперь облачный офис «Р7» стало возможно оплатить онлайн в личном кабинете после регистрации. Нововведение позволит значительно упростить процедуру подписки ка

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Как перейти на облачный офис «Р7» Важные обновления 11 марта 2022 г. в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «Как построить облачный офис с помощью "Р7-Офис"». Организатор вебинара — компания «Р7» — разработчик, который предлагает комплекс офисных приложений «Р7-Офис». Регистрация здесь. За последний год «Р7-Офис» п

Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО линукс СПТ 7», «Альт рабочая станция», «Альт образование», «Ред ОС» и Redhat. Казначейство закупает офисное ПО «Р7-Офис» на 60 млн рублей В ноябре 2020 г. CNews писал о замене в Казначействе ПО

ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt «КриптоПро», «Касперский»). Офисный пакет AlterOffice внесен в реестр отечественного ПО и включает текстовый редактор AText который поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-фай

Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice ый пакет AlterOffice включает в себя базовый набор компонентов для работы с различными документами: текстовый редактор AText (поддерживает форматы DOC, DOCX, ODT, TXT и экспорт в PDF-файлы), та

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Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня Core i5-6500T/2,5 ГГц и 4 Гб «оперативки» запуск Microsoft Word занимает 8,48 секунд, отечественный текстовый редактор стартовал за 2,7 секунды. С табличными редакторами мы получили схожие резу

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Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP Редактор кода и ничего лишнего Mail.ru Group запустила бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All Cups. Об этом CNews сообщил представитель компании. Новый инструмент отличается минималистичны

Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов Hancom Group, южнокорейская компания в области информационных технологий, впервые представила в России Hancom Office 2020. Это пакет офисных приложений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь покупает один раз бессрочн

На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет . «Интеграция “Р7-Офис” в популярные и широко востребованные сервисы “Mail.ru для бизнеса” позволяет пользователю быть более свободным в плане выбора платформы для работы, и если нужен легкий удобный офисный пакет, то платформа “Р7-Офис” становится оптимальным выбором», — говорит генеральный директор АО «НКТ» Наталия Агафонова.

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux будет вернуться по итогам успешной миграции на отечественное ПО и мониторинга его эксплуатации», – сообщили представители госкорпорации. Требования к программному обеспечению и поставщику Российское офисное ПО, необходимое «Росатому» должно соответствовать широкому списку требований. Так, одно из обязательных условий для участия в конкурсе – это наличие предлагаемого софта в Едином реестре

Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» «Россети» переходят на «Р7-офис» Как выяснил CNews, государственная электросетевая компания «Россети» готова потратить 153,9 млн руб. на отечественное офисное ПО «Р7-офис» нижегородской компании «Новые коммуникационные технологии». Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере «Россетей». Он бы

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО сах информатизации в судебной системе России, ранее в упомянутых организациях использовалось только офисное ПО Microsoft Office. Поставка 12 650 пакетов российского софта в них будет осуществле

Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом граммного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice. Как в конце 2019 г. рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному автор

Китай запретил любимый программистами текстовый редактор Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного порт

Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии Разделение LibreOffice Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice может обзавестись рядом коммерческих версией, нацеленных на бизнес. Подобный вектор развития проекта предусмотрен новым пятилетним планом орг

Власти запретили вносить в реестр российского ПО офисный софт для iPhone и Android ботать в среде операционных систем iOS и Android. Данное требование было упразднено, и вместо этого офисное ПО теперь должно быть совместимо с мобильной ОС российского происхождения. Соответств

Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО тандартный» предназначен для работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Работает без подключения к сети. Власти Московской области закупили отечественное офисное ПО Разработка пакета начата 2013 г. с целью создания продукта, готового к эксплуатации в частном облаке. Широким массам «Мой офис» стал доступен весной 2015 г. Он считается российским к

Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом заседаниях Совета в отношении него трижды принимались решения о проведении дополнительных проверок, в том числе силами подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход». Из реестра отечественного ПО удалили офисный пакет В результате, на последнем заседании совещательного органа 12 его членов проголосовали за удаление, при одном воспротивившемся этому и одном воздержавшемся экспертах — в соответст