«Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО

«Газпром нефть» для всех предприятий, входящих в контур компании (более 70), внедряет российский «Р7-офис». Для пилота нефтяная компания планирует закупить лицензии офисного ПО на 2 тыс. сотрудников. Помимо этого, в «Газпром нефти» продолжается миграция на отечественную ОС Astra Linux. Сейчас на корпоративных устройствах предприятий установлено 2628 лицензий. Вместе с тем, компания протестировала модуль для интерпретации сейсмических данных на Astra Linux, который заменит иностранные аналоги.



Российский офис в «Газпром нефти»

Как стало известно CNews, «Газпром нефть» утвердила «Р7-офис» как «санкционнонезависимое решение» для внедрения «в периметре группы компаний». Решение было принято и утверждено на заседании технического совета нефтедобывающего холдинга. CNews об этом рассказал один из сотрудников «Газпром нефти».

«Этот офисный пакет позволяет пользоваться всеми возможностями офисных приложений, включая режим совместной работы с файлами офисных форматов на базе ОС Astra Linux», — говорится в сообщении сотрудникам компании. Также «Р7-офис» адаптирован для работы на автоматизированных рабочих местах (АРМ) на базе ОС Microsoft, отмечается там же.

В «Газпром нефти» планируют закупить лицензии российского офиса компании «Р7» и запустить пилот пока на 2 тыс. сотрудников. При этом численность персонала всех предприятий «Газпром нефти» в 2020 г. составляла 82,9 тыс. человек, а в структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.



На момент публикации материала представители «Газпром нефти» не смогли ответить на вопросы CNews.



Миграция на Astra Linux

Помимо полного перехода на «Р7-офис», в «Газпром нефти» запланирована миграция на российскую ОС Astra Linux компании «Русбитех-Астра». Меморандум с ними разработчик ОС подписал в мае 2021 г., согласно которому подразумевается ускоренная реализация проектов, связанных с миграцией данных и развертыванием ИТ-систем на базе Astra Linux.

Сейчас в «Газпром нефти» ОС Astra Linux установлена на 2628 корпоративных устройствах и АРМ, уточнил сотрудник компании. Также в нефтяной компании успешно протестирован модуль «Дизайнер геологии» на Astra Linux. Модуль будет использоваться для интерпретации сейсмических данных. Отечественное ПО сможет заменить импортные аналоги, например, Petrel и Paradigm Geophysical.

Газпром нефть » полностью переходит на российский офис

Как рассказал CNews гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев, «Газпром нефть» выступает флагманом перевода своих инфраструктур на российские решения в отрасли. «У компании есть четкий план комплексного импортозамещения в том числе системного ПО, и мы активно сотрудничаем с ними в этой части», — отметил он.

«Р7-офис» в компаниях «Газпрома»

В апреле 2022 г. CNews выяснил, что входящая в «Газпром» компания «Газпром добыча Астрахань» переходит с решений Microsoft на российские офис и почту. Структура закупает российский пакет офисных приложений «Р7-офис» и лицензии на «Почту+» (принадлежит «ВК цифровые технологии» — подразделение VK).

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В октябре 2021 г. структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа, выделила на закупку российских решений 150 млн руб. Среди объектов закупки — вышеупомянутый «Р7-офис», ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер Communigate Pro компании Communigate Systems.

В ноябре «Газпром информ» (дочерняя ИТ-структура «Газпрома») выделила 52 млн руб. на закупку российских серверных ОС «Ред ОС» компании «Ред софт», а также систем управления средой виртуализации zVirt и ПО расширенной защиты данных Acronis.