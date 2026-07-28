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Газпром нефть

Газпром нефть

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 4 518 049 041 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 4 518 049 041 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 4 505 606 704 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 383 579 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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28.07.2026 «Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии
27.05.2026 «Газпром нефть» создала цифровую систему для экологичного поиска месторождений в сибирской тайге

ь, инженеры прокладывают маршруты для техники, монтируют оборудование и возводят объекты инфраструктуры в обход территорий, где растут редкие и ценные породы. Как пояснил директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин, созданное решение позволяет оценивать леса на удаленных и труднодоступных территориях не только по количеству деревьев, но и по качественным показателям. «Эти данн
22.05.2026 «Газпром нефть» и «Горький Тех» договорились о совместном развитии инноваций в топливном бизнесе

в сферах искусственного интеллекта, финансовых технологий и общественного питания на АЗС. Компания «Газпром нефть» и проектный офис правительства Нижегородской области «Горький Тех» планируют с
03.04.2026 «Газпром нефть» создала цифровую модель, которая прогнозирует изменения вечной мерзлоты

вой разработки Криолитозона занимает более 60% территории России. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, оценка её изменений – государственный приоритет. «Не так да
05.03.2026 Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть»

ия E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения. Зарядные станции для электротранспорта E
09.02.2026 Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «

22.12.2025 «Газпром нефть» и Т-Банк развивают цифровые сервисы для автомобилистов

«Газпром нефть» и Т-Банк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий для автомобилист
17.10.2025 «Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта

«Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергети
13.10.2025 Цифровое рабочее пространство сотрудников «Газпром нефти» признано лучшим в России

Цифровая платформа для сотрудников сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» завоевала золото в номинации «Лучший личный кабинет» премии Russian Employee Experience Awards 2025. Она доступна порядка 13 тысячам человек. Сервис включает более 40 функций: от
11.08.2025 Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений

Мобильное приложение «Газпромнефть-Терминала» для автоматизации проверки оборудования признано лучшим технологическ
20.06.2025 Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»

ения Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также Сбербан
10.06.2025 «Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики ​
10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна»

огических данных»). В общем списке ОЗП наиболее активным заказчиком являются структуры «Газпрома». «Газпром Нефть» является заказчиком для 10 проектов, еще для двух проектов заказчиком выступае
02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

идически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у
27.11.2024 Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку»

должность руководителя программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта в ПАО «Газпром нефть» и перешел в Сбербанк. Алексей Шпильман стал главой нового структурного подразд
25.09.2024 Цифровой инструмент «Газпромнефть-Развития» признали лучшим на отраслевом конкурсе

«Газпромнефть-Развитие» вошло в число лауреатов конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегаз
17.09.2024 «Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

мышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России. «Газпром нефть» выступает одним из лидеров рабочей группы в рамках этой инициативы. В задачи у
15.08.2024 «Газпромнефть-Автоматизация» подтвердила статус ИТ-компании в Минцифры

«Газпромнефть-Автоматизация» успешно прошла ежегодную аккредитацию в Министерстве цифрового ра
13.05.2024 «Инфосистемы Джет» создала для «Газпромнефть-Гео» новое технологичное офисное пространство

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» обеспечила «Газпромнефть-Гео» новым технологичным офисным пространством. Современные мультимедийные решен
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти»

, «Труконф» и PIX Robotics присоединилась к «Лиге партнеров» — новому образовательному проекту ПАО «Газпром нефть», ориентированному промышленный сегмент. Участники соглашения договорились гото
19.03.2024 Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду

рвис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функци
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования

«Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронн
13.04.2023 Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast

Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированного биз
12.12.2022 «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

«Газпромнефть-снабжение» и российская компания Sitronics KT, занимающаяся разработкой цифровых
01.11.2022 «Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров

«Газпромнефть-СМ» реализовала проект по созданию единой цифровой платформы для работы с дистри
19.10.2022 «Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»

«Яндекс заправки» подключили станции сети «Газпромнефть» для своих пользователей. Сейчас оплатить топливо на станциях сети в приложениях «Яндекс заправки», «Карты» и «Навигатор» можно в пяти регионах: Нижегородской, Ярославской, Ивановс
07.10.2022 Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе

бя модули предиктивной и видеоаналитики, анализа рисков, рекомендаций и картографических операций. «Газпром нефть» начала применять систему во всех своих сейсморазведочных проектах с 2020 г. На
07.09.2022 «Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО

Российский офис в «Газпром нефти» Как стало известно CNews, «Газпром нефть» утвердила «Р7-офис» как «санкционнонезависимое решение» для внедрения «в перим
17.06.2022 «Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли

едобывающих регионов России, важнейшим научным и образовательным центром, отметил Александр Дюков. «Газпром нефть» уже сотрудничает с республикой по ряду направлений, в том числе в сфере создан
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке

циями, предъявляющими высокие требования к охране труда. И благодаря внедрению новейших технологий «Газпром нефть» является одним из лидеров в области применения международных стандартов безопа
11.03.2022 Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП

На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек

28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

В удалении видео отказано Как выяснил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой р
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти»

и развития промышленной автоматизации и метрологического обеспечения. По итогам успешных испытаний «Газпром нефть» включила АО «БПО «Прогресс», как производителя оборудования по направлению пре
04.06.2021 «Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях

«Шерпа» — для нефтяных компаний Входящая в «Газпром» нефтяная компания «Газпром нефть» и фирма «1С» создали корпоративный шаблон для отраслевой многофункциональной E
01.06.2021 «Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения

Госкорпорация «Росатом» и компания «Газпром нефть» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационных технолог
19.04.2021 Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

Райффайзенбанк и «Газпром нефть» протестировали выпуск цифровых гарантий (ЦБГ) с использованием технологии расп
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна

«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк впервые в промышленном масштабе автоматизирова
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Умная система «Газпром нефти» «Газпром нефть» запатентовала собственную разработку — систему управления инженерными данными

03.09.2020 «Корус Консалтинг» создал B2B-портал для дистрибьюторов компании «Газпромнефть – Смазочные материалы»

ГК «Корус Консалтинг» завершила разработку и внедрение B2B-портала с личным кабинетом в компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» в рамках проекта по улучшению качества сервиса при взаимодействии с дистрибьюторами. Новый онлайн-сервис для контрагентов производителя позволил оптимизирова
11.08.2020 «Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики

«Газпром нефть» совместно с российской компанией «ДИАМ-АЭРО» провела в Ленинградской области у

Публикаций - 725, упоминаний - 992

Газпром нефть и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 88
9594 86
SAP SE 5601 83
Yandex - Яндекс 9215 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 58
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 56
Microsoft Corporation 25774 53
VK - Mail.ru Group 3602 47
МегаФон 10742 45
Oracle Corporation 7074 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 40
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 36
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 35
Naumen - Наумен 752 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Крок - Croc 1964 31
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 28
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 27
Diasoft - Диасофт 1144 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 25
Softline - Софтлайн 3743 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 23
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 22
SimbirSoft - СимбирСофт 124 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 20
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
Google LLC 12687 19
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 19
Газпром ПАО 1493 183
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 157
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 111
Почта России ПАО 2370 92
РЖД - Российские железные дороги 2096 90
Роснефть НК - нефтяная компания 562 89
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 86
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 44
Северсталь ПАО - Severstal 629 44
ПСБ - Промсвязьбанк 963 44
Альфа-Банк 1979 43
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 42
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 41
Русагро Группа Компаний 379 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 36
Транснефть 335 34
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 33
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 31
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 25
РВК - Российская венчурная компания 571 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 20
Татнефть 243 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 19
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 18
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 117
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 98
Федеральное казначейство России 1949 66
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 26
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 14
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
OpenChain 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 355
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 289
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 275
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 236
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 226
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 157
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 122
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 113
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 105
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 103
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 103
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 101
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 97
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 91
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 90
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 87
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 78
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 78
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 63
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 58
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 55
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 46
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 46
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 46
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 45
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 45
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 44
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 33
Linux OS 11533 25
Microsoft Office 4170 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 22
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 19
1С:ERP Управление предприятием 841 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 16
Microsoft Windows 16882 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 13
Google Android 15243 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Apple iOS 8583 11
НКТ - Р7-Офис 543 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 7
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 7
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 7
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 7
FreePik 1841 7
Кравченко Константин 101 58
Шадаев Максут 1210 44
Чудинов Дмитрий 103 32
Строкович Антон 53 30
Козырев Алексей 328 29
Меднов Сергей 124 27
Гуральников Сергей 164 26
Мацоцкий Сергей 180 24
Шевченко Владимир 153 24
Глазков Александр 151 23
Шпак Василий 279 22
Бойко Елена 152 21
Скачков Юрий 52 21
Безбогов Сергей 69 21
Гулевич Руслан 32 21
Врацкий Андрей 175 21
Путин Владимир 3454 21
Панченко Иван 197 20
Бетсис Павел 101 20
Натрусов Артем 313 20
Сергеев Сергей 179 19
Качанов Олег 121 19
Мельникова Алиса 100 19
Сирота Юрий 67 18
Албычев Александр 168 18
Аршавский Анджей 31 18
Федоров Алексей 142 18
Сологуб Денис 75 18
Визильтер Юрий 24 18
Харитонов Дмитрий 79 18
Мейнцер Антон 20 18
Артюхов Сергей 66 18
Белов Алексей 28 17
Козлов Михаил 182 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Галеев Сергей 37 17
Иодковский Станислав 104 17
Деверилин Павел 34 17
Филимонов Антон 22 17
Цыганков Роман 62 17
Россия - РФ - Российская федерация 166163 593
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 127
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 37
Европа 24962 37
Европа Восточная 3138 22
Германия - Федеративная Республика 13220 22
Казахстан - Республика 6047 21
Украина 7928 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 19
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Индия - Bharat 5869 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 13
Израиль 2856 13
Япония 13807 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 12
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 9
Швеция - Стокгольм 410 9
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Африка - Африканский регион 3640 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 259
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 245
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 156
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 146
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 134
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 111
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 108
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 104
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 91
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 79
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 79
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 68
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 63
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 59
Энергетика - Energy - Energetically 5855 56
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 54
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 49
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 46
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 44
Экономический эффект 1342 44
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 43
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 36
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 34
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 33
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 32
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 41
Ведомости 1466 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
9to5Google 60 3
9to5Mac 70 3
NYT - The New York Times 1099 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Rusbase 16 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Harvard Business Review 22 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
South China Morning Post 93 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Cosmopolitan 25 1
GQ 22 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
The Banker 6 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Time Magazine 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 75
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 52
Gartner - Гартнер 3658 15
IDC - International Data Corporation 4975 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
CNews Инновация года - награда 155 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Markets&Markets Research 113 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Fortune Global 100 142 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Российский рынок ERP 24 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Forrester Wave 45 1
IBM Research 111 1
Counterpoint Research 110 1
IoT Analytics 5 1
IBM Institute for Business Value 25 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P 500 565 1
Technavio 29 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Tagline - Тэглайн 30 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Quocirca 12 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Burton Group 17 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Naumen Research 1 1
A2:Research 13 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 43
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 27
РАН - Российская академия наук 2122 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 21
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 18
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 17
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 9
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
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