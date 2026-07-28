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Газпром нефть
ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 4 518 049 041 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.07.2026
|«Датарк» и «ТекФорс Инжиниринг» запустили модульный ЦОД для месторождения в Якутии
|27.05.2026
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«Газпром нефть» создала цифровую систему для экологичного поиска месторождений в сибирской тайге
ь, инженеры прокладывают маршруты для техники, монтируют оборудование и возводят объекты инфраструктуры в обход территорий, где растут редкие и ценные породы. Как пояснил директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин, созданное решение позволяет оценивать леса на удаленных и труднодоступных территориях не только по количеству деревьев, но и по качественным показателям. «Эти данн
|22.05.2026
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«Газпром нефть» и «Горький Тех» договорились о совместном развитии инноваций в топливном бизнесе
в сферах искусственного интеллекта, финансовых технологий и общественного питания на АЗС. Компания «Газпром нефть» и проектный офис правительства Нижегородской области «Горький Тех» планируют с
|03.04.2026
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«Газпром нефть» создала цифровую модель, которая прогнозирует изменения вечной мерзлоты
вой разработки Криолитозона занимает более 60% территории России. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, оценка её изменений – государственный приоритет. «Не так да
|05.03.2026
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Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть»
ия E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения. Зарядные станции для электротранспорта E
|09.02.2026
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Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «
|22.12.2025
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«Газпром нефть» и Т-Банк развивают цифровые сервисы для автомобилистов
«Газпром нефть» и Т-Банк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий для автомобилист
|17.10.2025
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«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта
«Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергети
|13.10.2025
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Цифровое рабочее пространство сотрудников «Газпром нефти» признано лучшим в России
Цифровая платформа для сотрудников сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» завоевала золото в номинации «Лучший личный кабинет» премии Russian Employee Experience Awards 2025. Она доступна порядка 13 тысячам человек. Сервис включает более 40 функций: от
|11.08.2025
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Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений
Мобильное приложение «Газпромнефть-Терминала» для автоматизации проверки оборудования признано лучшим технологическ
|20.06.2025
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Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21»
ения Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также Сбербан
|10.06.2025
|«Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики
|10.03.2025
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Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна»
огических данных»). В общем списке ОЗП наиболее активным заказчиком являются структуры «Газпрома». «Газпром Нефть» является заказчиком для 10 проектов, еще для двух проектов заказчиком выступае
|02.12.2024
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ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»
идически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у
|27.11.2024
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Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку»
должность руководителя программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта в ПАО «Газпром нефть» и перешел в Сбербанк. Алексей Шпильман стал главой нового структурного подразд
|25.09.2024
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Цифровой инструмент «Газпромнефть-Развития» признали лучшим на отраслевом конкурсе
«Газпромнефть-Развитие» вошло в число лауреатов конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегаз
|17.09.2024
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«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации
мышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России. «Газпром нефть» выступает одним из лидеров рабочей группы в рамках этой инициативы. В задачи у
|15.08.2024
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«Газпромнефть-Автоматизация» подтвердила статус ИТ-компании в Минцифры
«Газпромнефть-Автоматизация» успешно прошла ежегодную аккредитацию в Министерстве цифрового ра
|13.05.2024
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«Инфосистемы Джет» создала для «Газпромнефть-Гео» новое технологичное офисное пространство
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» обеспечила «Газпромнефть-Гео» новым технологичным офисным пространством. Современные мультимедийные решен
|05.04.2024
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«Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти»
, «Труконф» и PIX Robotics присоединилась к «Лиге партнеров» — новому образовательному проекту ПАО «Газпром нефть», ориентированному промышленный сегмент. Участники соглашения договорились гото
|19.03.2024
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду
рвис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функци
|07.03.2024
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«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования
«Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронн
|13.04.2023
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Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast
Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированного биз
|12.12.2022
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«Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения
«Газпромнефть-снабжение» и российская компания Sitronics KT, занимающаяся разработкой цифровых
|01.11.2022
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«Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров
«Газпромнефть-СМ» реализовала проект по созданию единой цифровой платформы для работы с дистри
|19.10.2022
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«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»
«Яндекс заправки» подключили станции сети «Газпромнефть» для своих пользователей. Сейчас оплатить топливо на станциях сети в приложениях «Яндекс заправки», «Карты» и «Навигатор» можно в пяти регионах: Нижегородской, Ярославской, Ивановс
|07.10.2022
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Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе
бя модули предиктивной и видеоаналитики, анализа рисков, рекомендаций и картографических операций. «Газпром нефть» начала применять систему во всех своих сейсморазведочных проектах с 2020 г. На
|07.09.2022
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«Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО
Российский офис в «Газпром нефти» Как стало известно CNews, «Газпром нефть» утвердила «Р7-офис» как «санкционнонезависимое решение» для внедрения «в перим
|17.06.2022
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«Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли
едобывающих регионов России, важнейшим научным и образовательным центром, отметил Александр Дюков. «Газпром нефть» уже сотрудничает с республикой по ряду направлений, в том числе в сфере создан
|07.06.2022
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«Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке
циями, предъявляющими высокие требования к охране труда. И благодаря внедрению новейших технологий «Газпром нефть» является одним из лидеров в области применения международных стандартов безопа
|11.03.2022
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Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП
На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек
|28.01.2022
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Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
В удалении видео отказано Как выяснил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой р
|28.07.2021
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Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти»
и развития промышленной автоматизации и метрологического обеспечения. По итогам успешных испытаний «Газпром нефть» включила АО «БПО «Прогресс», как производителя оборудования по направлению пре
|04.06.2021
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«Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях
«Шерпа» — для нефтяных компаний Входящая в «Газпром» нефтяная компания «Газпром нефть» и фирма «1С» создали корпоративный шаблон для отраслевой многофункциональной E
|01.06.2021
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«Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения
Госкорпорация «Росатом» и компания «Газпром нефть» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационных технолог
|19.04.2021
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Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
Райффайзенбанк и «Газпром нефть» протестировали выпуск цифровых гарантий (ЦБГ) с использованием технологии расп
|01.03.2021
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«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна
«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк впервые в промышленном масштабе автоматизирова
|28.10.2020
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«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
Умная система «Газпром нефти» «Газпром нефть» запатентовала собственную разработку — систему управления инженерными данными
|03.09.2020
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«Корус Консалтинг» создал B2B-портал для дистрибьюторов компании «Газпромнефть – Смазочные материалы»
ГК «Корус Консалтинг» завершила разработку и внедрение B2B-портала с личным кабинетом в компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» в рамках проекта по улучшению качества сервиса при взаимодействии с дистрибьюторами. Новый онлайн-сервис для контрагентов производителя позволил оптимизирова
|11.08.2020
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«Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики
«Газпром нефть» совместно с российской компанией «ДИАМ-АЭРО» провела в Ленинградской области у
Газпром нефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравченко Константин 101 58
|Шадаев Максут 1210 44
|Чудинов Дмитрий 103 32
|Строкович Антон 53 30
|Козырев Алексей 328 29
|Меднов Сергей 124 27
|Гуральников Сергей 164 26
|Мацоцкий Сергей 180 24
|Шевченко Владимир 153 24
|Глазков Александр 151 23
|Шпак Василий 279 22
|Бойко Елена 152 21
|Скачков Юрий 52 21
|Безбогов Сергей 69 21
|Гулевич Руслан 32 21
|Врацкий Андрей 175 21
|Путин Владимир 3454 21
|Панченко Иван 197 20
|Бетсис Павел 101 20
|Натрусов Артем 313 20
|Сергеев Сергей 179 19
|Качанов Олег 121 19
|Мельникова Алиса 100 19
|Сирота Юрий 67 18
|Албычев Александр 168 18
|Аршавский Анджей 31 18
|Федоров Алексей 142 18
|Сологуб Денис 75 18
|Визильтер Юрий 24 18
|Харитонов Дмитрий 79 18
|Мейнцер Антон 20 18
|Артюхов Сергей 66 18
|Белов Алексей 28 17
|Козлов Михаил 182 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Галеев Сергей 37 17
|Иодковский Станислав 104 17
|Деверилин Павел 34 17
|Филимонов Антон 22 17
|Цыганков Роман 62 17
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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