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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром нефть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 380, упоминаний - 742
Газпром нефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Строкович Антон 45 24
|Четвернин Алексей 651 21
|Урьяс Вадим 76 13
|Путин Владимир 1820 12
|Козлов Александр 54 10
|Соколов Алексей 121 9
|Горбатько Александр 90 9
|Демидов Сергей 50 9
|Бокова Людмила 80 9
|Белевцев Андрей 9 8
|Чаркин Евгений 182 8
|Уткин Никита 24 8
|Хохлов Игорь 21 8
|Аршавский Анджей 27 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Нестеров Алексей 79 7
|Абакумов Евгений 103 7
|Козырев Алексей 270 7
|Кулинич Владимир 8 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Стуров Дмитрий 25 6
|Кузнецов Станислав 64 6
|Лебедь Сергей 12 6
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
|Устюжанин Дмитрий 43 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Соколов Олег 51 6
|Ковалев Денис 10 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Сирота Юрий 38 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Сычев Артем 48 6
|Громов Александр 12 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Палей Лев 31 6
|Акимов Максим 167 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Данилов Сергей 13 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754404, в очереди разбора - 658105.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754404, в очереди разбора - 658105.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru