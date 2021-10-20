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Газпром нефть


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 2
23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» 3
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
04.06.2021 «Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях 15
01.06.2021 «Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения 4
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу 1
19.04.2021 Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 6
19.04.2021 Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1
16.04.2021 Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 3
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 2
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
10.02.2021 В России сформируют топ ВУЗов, обучающих искусственному интеллекту 2
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» 1

Публикаций - 380, упоминаний - 742

Газпром нефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 40
SAP SE 3207 37
VK - Mail.ru Group 2482 34
Microsoft Corporation 10997 34
Yandex - Яндекс 4098 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 23
IBM 3524 21
Крок 1219 18
Ростех - Ростехнологии 2230 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Oracle Corporation 3331 11
SAP CIS - САП СНГ 753 11
3726 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Google LLC 7124 9
Naumen - Наумен 341 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
АйТи 748 8
Цифра ГК 116 7
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 7
Cisco Systems 2035 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
Ланит ГК 1154 6
Schneider Electric 408 6
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
Инфосистемы Джет 675 5
Siemens AG - Сименс Россия 639 5
АФК Система ПАО 990 5
Bitfury Group 25 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Cinimex - Синимекс 160 4
Diasoft - Диасофт 353 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Корус Консалтинг ГК 803 4
Ангстрем-Т 95 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 63
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 24
Открытие ФК 538 21
Транснефть 159 20
Газпромбанк - ГПБ 692 18
РВК - Российская венчурная компания 476 15
Роснефть НК 367 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 13
Почта России ПАО 1570 13
Норникель - Норильский никель 177 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Уралсиб Банк 389 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
X5 Group 599 10
Северсталь ПАО 204 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
Башнефть ПАО АНК 90 10
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
АльфаСтрахование СГ 207 8
X5 Group - Пятерочка 559 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 7
Мегаполис ТК 87 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 7
Аэрофлот 492 7
Газпром ПАО 518 7
Интерпрогрессбанк 20 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
ТНК-ВР Холдинг 147 6
Интер РАО ПАО 158 6
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
Нэклис-Банк 15 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 10
Президент Российской Федерации 1439 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 7
Роснано 456 7
Правительство РФ 2198 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Правительство Москвы 649 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Руссофт - Russoft 250 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OpenChain 1 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 42
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 17
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Big Data - Большие данные 1136 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
DevOps - Development и Operations 296 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 3
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
1С:ERP Управление предприятием 203 6
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
SQL - Язык программирования 432 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 3
Oracle Siebel CRM 165 3
Райффайзен R-chain - блокчейн-платформа 4 3
Microsoft Office 365 769 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows 10 6602 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Linux OS 4236 2
Microsoft Azure 1171 2
SberCloud AI Cloud 17 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Java - Язык программирования 1166 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Microsoft SQL Server 789 2
Apple - App Store 2198 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Строкович Антон 45 24
Четвернин Алексей 651 21
Урьяс Вадим 76 13
Путин Владимир 1820 12
Козлов Александр 54 10
Соколов Алексей 121 9
Горбатько Александр 90 9
Демидов Сергей 50 9
Бокова Людмила 80 9
Белевцев Андрей 9 8
Чаркин Евгений 182 8
Уткин Никита 24 8
Хохлов Игорь 21 8
Аршавский Анджей 27 8
Свириденко Алексей 18 8
Нестеров Алексей 79 7
Абакумов Евгений 103 7
Козырев Алексей 270 7
Кулинич Владимир 8 6
Лютиков Виталий 17 6
Стуров Дмитрий 25 6
Кузнецов Станислав 64 6
Лебедь Сергей 12 6
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
Устюжанин Дмитрий 43 6
Приезжева Антонина 18 6
Соколов Олег 51 6
Ковалев Денис 10 6
Юфаркин Александр 10 6
Сирота Юрий 38 6
Контемиров Юрий 27 6
Сычев Артем 48 6
Громов Александр 12 6
Остапенко Григорий 26 6
Палей Лев 31 6
Акимов Максим 167 6
Хлысталова Юлия 9 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Гадарь Дмитрий 11 6
Данилов Сергей 13 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 30
Восточная Европа 1667 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Казахстан - Республика 2618 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - Республика Мордовия 386 11
Украина 3344 10
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - Челябинская область 658 6
Индия - Республика 2156 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Япония 2752 5
Россия - Новосибирск 1954 5
Азия - Азиатский регион 1510 4
Европа 3725 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Россия - Екатеринбург 2054 3
Сингапур - Республика 808 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Специальный административный район Гонконг 546 3
Арктика 141 3
Африка 1480 2
Ближний Восток 1466 2
Грузия 687 2
Россия - Иннополис 292 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 2
Россия - Татарстан - Казань 1507 2
Польша - Республика 824 2
Россия - Свердловская область 804 2
Узбекистан - Республика 820 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
Проектный офис 16 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 2
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ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
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ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
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НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
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НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
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Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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