«Газпром нефть» создала цифровую систему для экологичного поиска месторождений в сибирской тайге ь, инженеры прокладывают маршруты для техники, монтируют оборудование и возводят объекты инфраструктуры в обход территорий, где растут редкие и ценные породы. Как пояснил директор по геологоразведке «Газпром нефти» Юрий Масалкин, созданное решение позволяет оценивать леса на удаленных и труднодоступных территориях не только по количеству деревьев, но и по качественным показателям. «Эти данн

«Газпром нефть» и «Горький Тех» договорились о совместном развитии инноваций в топливном бизнесе в сферах искусственного интеллекта, финансовых технологий и общественного питания на АЗС. Компания «Газпром нефть» и проектный офис правительства Нижегородской области «Горький Тех» планируют с

«Газпром нефть» создала цифровую модель, которая прогнозирует изменения вечной мерзлоты вой разработки Криолитозона занимает более 60% территории России. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, оценка её изменений – государственный приоритет. «Не так да

Зарядные станции E-Prom получили подтверждение соответствия требованиям ПАО «Газпром нефть» ия E-Prom получила подтверждение соответствия своей продукции требованиям технической политики ПАО «Газпром нефть» в области надежности энергоснабжения. Зарядные станции для электротранспорта E

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы Павел Лобановруководитель практики по продуктовому бизнес-анализу компании «

«Газпром нефть» и Т-Банк развивают цифровые сервисы для автомобилистов «Газпром нефть» и Т-Банк расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий для автомобилист

«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта «Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергети

Цифровое рабочее пространство сотрудников «Газпром нефти» признано лучшим в России Цифровая платформа для сотрудников сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» завоевала золото в номинации «Лучший личный кабинет» премии Russian Employee Experience Awards 2025. Она доступна порядка 13 тысячам человек. Сервис включает более 40 функций: от

Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений Мобильное приложение «Газпромнефть-Терминала» для автоматизации проверки оборудования признано лучшим технологическ

Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21» ения Сбербанка Герман Греф, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Также Сбербан

Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» огических данных»). В общем списке ОЗП наиболее активным заказчиком являются структуры «Газпрома». «Газпром Нефть» является заказчиком для 10 проектов, еще для двух проектов заказчиком выступае

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» идически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у

Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» должность руководителя программ развития технологий и инструментов искусственного интеллекта в ПАО «Газпром нефть» и перешел в Сбербанк. Алексей Шпильман стал главой нового структурного подразд

Цифровой инструмент «Газпромнефть-Развития» признали лучшим на отраслевом конкурсе «Газпромнефть-Развитие» вошло в число лауреатов конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегаз

«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации мышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России. «Газпром нефть» выступает одним из лидеров рабочей группы в рамках этой инициативы. В задачи у

«Газпромнефть-Автоматизация» подтвердила статус ИТ-компании в Минцифры «Газпромнефть-Автоматизация» успешно прошла ежегодную аккредитацию в Министерстве цифрового ра

«Инфосистемы Джет» создала для «Газпромнефть-Гео» новое технологичное офисное пространство ИТ-компания «Инфосистемы Джет» обеспечила «Газпромнефть-Гео» новым технологичным офисным пространством. Современные мультимедийные решен

«Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» , «Труконф» и PIX Robotics присоединилась к «Лиге партнеров» — новому образовательному проекту ПАО «Газпром нефть», ориентированному промышленный сегмент. Участники соглашения договорились гото

Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринг BelkaCar запустили сервис заправки по QR-коду рвис открывает клиентам каршерингового сервиса доступ к широкой географии заправочных станций сети «Газпромнефть» Сеть АЗС «Газпромнефть» и каршеринговый сервис BelkaCar запустили функци

«Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования «Газпромнефть-Снабжение» и российская ИТ-компания «Инлайн Груп» успешно протестировали нейронн

Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированного биз

«Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения «Газпромнефть-снабжение» и российская компания Sitronics KT, занимающаяся разработкой цифровых

«Газпромнефть-СМ» создаёт цифровую экосистему для партнёров «Газпромнефть-СМ» реализовала проект по созданию единой цифровой платформы для работы с дистри

«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть» «Яндекс заправки» подключили станции сети «Газпромнефть» для своих пользователей. Сейчас оплатить топливо на станциях сети в приложениях «Яндекс заправки», «Карты» и «Навигатор» можно в пяти регионах: Нижегородской, Ярославской, Ивановс

Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе бя модули предиктивной и видеоаналитики, анализа рисков, рекомендаций и картографических операций. «Газпром нефть» начала применять систему во всех своих сейсморазведочных проектах с 2020 г. На

«Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО Российский офис в «Газпром нефти» Как стало известно CNews, «Газпром нефть» утвердила «Р7-офис» как «санкционнонезависимое решение» для внедрения «в перим

«Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли едобывающих регионов России, важнейшим научным и образовательным центром, отметил Александр Дюков. «Газпром нефть» уже сотрудничает с республикой по ряду направлений, в том числе в сфере создан

«Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке циями, предъявляющими высокие требования к охране труда. И благодаря внедрению новейших технологий «Газпром нефть» является одним из лидеров в области применения международных стандартов безопа

Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 копеек

Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете» В удалении видео отказано Как выяснил CNews, компании «Газпром нефть» не удалось добиться судебного предписания об удалении видеоролика с критикой р

Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» и развития промышленной автоматизации и метрологического обеспечения. По итогам успешных испытаний «Газпром нефть» включила АО «БПО «Прогресс», как производителя оборудования по направлению пре

«Дочка» «Газпрома» внедрит «1С» в 50 нефтяных компаниях «Шерпа» — для нефтяных компаний Входящая в «Газпром» нефтяная компания «Газпром нефть» и фирма «1С» создали корпоративный шаблон для отраслевой многофункциональной E

«Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения Госкорпорация «Росатом» и компания «Газпром нефть» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития информационных технолог

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«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк впервые в промышленном масштабе автоматизирова

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными Умная система «Газпром нефти» «Газпром нефть» запатентовала собственную разработку — систему управления инженерными данными

«Корус Консалтинг» создал B2B-портал для дистрибьюторов компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» ГК «Корус Консалтинг» завершила разработку и внедрение B2B-портала с личным кабинетом в компании «Газпромнефть – Смазочные материалы» в рамках проекта по улучшению качества сервиса при взаимодействии с дистрибьюторами. Новый онлайн-сервис для контрагентов производителя позволил оптимизирова