ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

Мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения для стандартизации и оптимизации внешнего юридически значимого электронного документооборота запущен в эксплуатацию в корпоративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, исключив бумажные версии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для ее решения требовалась система обмена электронными документами, которая бы выполняла функцию интеграции между информационными системами ПАО «Газпром нефть» и различными операторами ЭДО. В качестве нее был выбран мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения продуктовой линейки «Цитрос».

Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры, универсален и интегрируется с системами разных производителей благодаря развитому и полностью задокументированному API, а также централизованно поддерживается вендором. У заказчика внедрена тиражная версия системы, все проектные изменения вносятся в сам продукт. При этом шлюз развивается в соответствии с дорожной картой внедренного решения, и все законодательные нововведения и расширяемая вендором функциональность становятся доступной заказчику.

Внедрение и последующая адаптация на проекте мультиоператорного шлюза позволили создать импортонезависимое технологическое решение, которое обеспечивает обмен договорными документами с контрагентами в соответствии с корпоративными требованиями ГК «Газпром нефть» и с функциональностью, необходимой заказчику.

В рамках проекта были обеспечены процессы маршрутизации договорных документов от систем заказчика до контрагентов через соответствующих операторов ЭДО и получения обратно подписанных документов. Также был реализован бесшовный интеграционный сценарий обработки исходящих документов: пользователи могут подписывать их в привычном интерфейсе системы электронного документооборота и в нем же смотреть текущий статус документов. При этом в решении ЮЗЭДО доступна возможность обмениваться документами непосредственно из его интерфейса.

«Внедрение системы внешнего юридически значимого документооборота повышает эффективность бизнес-процессов. Система ускоряет обработку документов и снижает затраты за счет унификации обмена документами через единое окно. Также исключаются потери документов при передаче контрагентам. Это повышает операционную эффективность и экономит время сотрудников, — отметил Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft. — Мы очень ценим доверие со стороны коллег корпоративного центра ПАО «Газпром нефть», выбравших нас в качестве партнера для реализации этого важного проекта».