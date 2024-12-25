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Softline Sl Soft Цитрос Citros

Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros


25.12.2024 SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн руб. в ИТ-платформу «Цитрос»

й фонд совместно вложили 100 млн руб. в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота «Цитрос». Объем вложений фонда составил 50 млн руб. Средства будут направлены на привлечение И
02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

олняла функцию интеграции между информационными системами ПАО «Газпром нефть» и различными операторами ЭДО. В качестве нее был выбран мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения продуктовой линейки «Цитрос». Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры, универсален и интегрируется с системами разных производителей благодаря развитому и полностью задокументирован
22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата

В новой версии 7.3 «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддержана трансформация данных из корпоративных информационных систем в универсальный передаточный документ (УПД) по формату, утвержденному приказом № 970 ФНС. «Цитрос ЮЗ
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (версия 5.02, приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@), а также содержат улучшения поль
10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами

Компания SL Soft дополнила продукты «Цитрос» новыми интеллектуальными сервисами для работы с цифровым контентом. Среди них функции
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»

мпания SL Soft (ГК Softline), разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос». Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректность функционирования новой версии операционной системы «МСВСфера 9» с продуктами «Цитрос», предназначенными для управл
27.05.2024 Продукты «Цитрос» интегрированы с офисным программным обеспечением «Р7-Офис»

Продукты для управления корпоративным контентом «Цитрос СЭД», «Цитрос Архив» и «Цитрос КЭДО» компании SL Soft теперь интегрированы с семейством офисных приложений «Р7-Офис». Это обеспечивает пользователям решений «Цитрос»
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН

Компания SL Soft (ГК Softline) объявила о релизе обновления продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления включают в себя развитие функциональности по работе с машиночитаем
14.03.2024 Интеллектуализация ЭДО: «Цитрос» от SL Soft

Применение ИИ повышает эффективность электронного документооборота. Продукты «Цитрос» могут использоваться вместе с интеллектуальными сервисами, построенными на базе «Преферентум», бренда, который также входит в линейку SL Soft. Синергия продуктов делает использование «<
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО

Решение «Цитрос Архив», предназначенное для организации долговременного хранения документов с обеспечением юридической значимости, внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об это
25.12.2023 Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО

Комплексное решение для надежного и безопасного перевода кадрового документооборота и HR-процессов в электронный формат «Цитрос КЭДО» внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Цитрос КЭДО» обеспечивает возможность обмена документами меж
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»

В «Цитрос цифровую платформу» добавлена возможность настраивать выгрузку информации для BI-систем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интеракти
07.11.2023 Вышел новый релиз «Цитрос цифровой платформы»

«Цитрос цифровая платформа» от компании SL Soft (ГК Softline) обновлена до релиза 3.2. Он содержит важные архитектурные изменения, позволяющие облегчить интеграцию решения в инфраструктуру заказ
12.10.2023 Управляем цифровыми документами и процессами — ОС «Альт» совместимы с решениями «Цитрос»

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в группу компаний Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт сервер» 10 и «Альт рабочая станция» 10 с прогр
12.10.2023 SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10» с программным продук
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition

ft (входит в ГК Softline) провели испытания, по итогам которых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Ast
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС»

SL Soft (входит в ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая
14.04.2023 Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами

Еще одна покупка для Softline Российский ИТ-дистрибутор и интегратор Softline приобрел компанию «Цитрос» (ООО «Цитрос»), отечественного разработчика программного обеспечения (ПО) клас
14.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении компании-разработчика «Цитрос»

й трансформации и информационной безопасности, объявила о подписании соглашения о приобретении ООО «Цитрос» – российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами

Публикаций - 71, упоминаний - 86

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

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Softline - Софтлайн 2810 59
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 40
Softline - Polymatica - Полиматика 172 38
Softline - Develonica - Девелоника 132 31
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 30
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 29
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 27
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 27
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 24
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Yandex - Яндекс 7339 3
Microsoft Corporation 24625 3
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Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Филиппины - Республика 564 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Европа 21767 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 28
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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