Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros

SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн руб. в ИТ-платформу «Цитрос» й фонд совместно вложили 100 млн руб. в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота «Цитрос». Объем вложений фонда составил 50 млн руб. Средства будут направлены на привлечение И

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» олняла функцию интеграции между информационными системами ПАО «Газпром нефть» и различными операторами ЭДО. В качестве нее был выбран мультиоператорный шлюз на базе ЮЗЭДО-решения продуктовой линейки «Цитрос». Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры, универсален и интегрируется с системами разных производителей благодаря развитому и полностью задокументирован

В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата В новой версии 7.3 «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддержана трансформация данных из корпоративных информационных систем в универсальный передаточный документ (УПД) по формату, утвержденному приказом № 970 ФНС. «Цитрос ЮЗ

Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (версия 5.02, приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@), а также содержат улучшения поль

Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами Компания SL Soft дополнила продукты «Цитрос» новыми интеллектуальными сервисами для работы с цифровым контентом. Среди них функции

«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос» мпания SL Soft (ГК Softline), разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос». Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректность функционирования новой версии операционной системы «МСВСфера 9» с продуктами «Цитрос», предназначенными для управл

Продукты «Цитрос» интегрированы с офисным программным обеспечением «Р7-Офис» Продукты для управления корпоративным контентом «Цитрос СЭД», «Цитрос Архив» и «Цитрос КЭДО» компании SL Soft теперь интегрированы с семейством офисных приложений «Р7-Офис». Это обеспечивает пользователям решений «Цитрос»

В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН Компания SL Soft (ГК Softline) объявила о релизе обновления продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления включают в себя развитие функциональности по работе с машиночитаем

Интеллектуализация ЭДО: «Цитрос» от SL Soft Применение ИИ повышает эффективность электронного документооборота. Продукты «Цитрос» могут использоваться вместе с интеллектуальными сервисами, построенными на базе «Преферентум», бренда, который также входит в линейку SL Soft. Синергия продуктов делает использование «<

Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО Решение «Цитрос Архив», предназначенное для организации долговременного хранения документов с обеспечением юридической значимости, внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об это

Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО Комплексное решение для надежного и безопасного перевода кадрового документооборота и HR-процессов в электронный формат «Цитрос КЭДО» внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Цитрос КЭДО» обеспечивает возможность обмена документами меж

SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» В «Цитрос цифровую платформу» добавлена возможность настраивать выгрузку информации для BI-систем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интеракти

Вышел новый релиз «Цитрос цифровой платформы» «Цитрос цифровая платформа» от компании SL Soft (ГК Softline) обновлена до релиза 3.2. Он содержит важные архитектурные изменения, позволяющие облегчить интеграцию решения в инфраструктуру заказ

Управляем цифровыми документами и процессами — ОС «Альт» совместимы с решениями «Цитрос» «Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в группу компаний Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт сервер» 10 и «Альт рабочая станция» 10 с прогр

SL Soft и «Базальт СПО» подтвердили совместимость решений «Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт» с решениями «Цитрос», разработанными компанией SL Soft (входит в ГК Softline). По результатам тестирования подтверждена корректная работа ОС «Альт Сервер 10» и «Альт Рабочая станция 10» с программным продук

Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition ft (входит в ГК Softline) провели испытания, по итогам которых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ ЭДО». Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Ast

Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» SL Soft (входит в ГК Softline) и «Ред софт» в рамках развития технологического партнерства подтвердили совместимость платформы «Цитрос цифровая платформа» и продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» с российской операционной системой «Ред ОС». Программные продукты зарегистрированы в реестре российского ПО. «Цитрос Цифровая

Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами Еще одна покупка для Softline Российский ИТ-дистрибутор и интегратор Softline приобрел компанию «Цитрос» (ООО «Цитрос»), отечественного разработчика программного обеспечения (ПО) клас