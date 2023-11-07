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Вышел новый релиз «Цитрос цифровой цлатформы»

«Цитрос цифровая платформа» от компании SL Soft (ГК Softline) обновлена до релиза 3.2. Он содержит важные архитектурные изменения, позволяющие облегчить интеграцию решения в инфраструктуру заказчиков, и ряд обновлений, упрощающих настройку продукта силами бизнес-пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Архитектурные изменения коснулись служб системного аудита и трансформации контента. Службы системного аудита теперь могут располагаться на отдельном сервере, а службы трансформации контента, использующиеся, например, для его предпросмотра в браузере, — на одном или нескольких серверах. Появилась возможность направлять поток событий аудита во внешние системы сбора аудит-информации, а также добавлен административный инструмент для просмотра и поиска событий. Эти обновления облегчают масштабирование системы и обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках.

Внедрены новые функции, делающие работу с «Цитрос цифровой платформой» удобнее. Теперь пользователи и администраторы могут самостоятельно, без привлечения разработчиков, регулировать правила визуализации штампов электронной подписи. Добавлена возможность редактирования офисных документов непосредственно из браузера, без необходимости открывать на компьютере специализированные редакторы. Еще одно нововведение коснулось процессов согласования — доступна функция назначения группы сотрудников, ответственных за эти задачи.

«Цитрос цифровая платформа» — ECM-платформа российской разработки, предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классические СЭД, архивы и внедрять кадровый электронный документооборот.

«Мы активно работаем над развитием “Цитрос цифровой платформы”, чтобы предоставлять нашим клиентам удобные инструменты для работы с корпоративным контентом. Вышедшее обновление упрощает внедрение платформы в инфраструктуру заказчиков, а также способствует более эффективному использованию ресурсов», — сказал Кирилл Соколов, директор «Цитрос» компании SL Soft.

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Безопасность

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

SL Soft — разработчик и поставщик программных продуктов для корпоративных заказчиков. Компания создана в 2023 г., входит в группу компаний Softline. «БОСС» — линейка продуктов для управления персоналом, существующая на рынке информационных технологий с 1993 г.

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