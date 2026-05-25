Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс

Компания Robovoice (ГК Softline) является российским разработчиком пользовательской платформы роботизированных коммуникаций. В пользовательском конструкторе платформы можно создать голосовой бот с искусственным интеллектом, качество работы которого сопоставимо с уровнем опытного оператора Call Centre.
Всего 3 дела, на cумму 22 081 ₽*
|25.05.2026
Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров
орится в документах компании. В частности, речь идет о разработчике голосовых чат-ботов «Робовойс» (Robovoice), разработчике системы для распознавания текста (OCR) «Сойка» и некоторых активах в
|27.04.2026
Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной автоматизации Robin: к ней присоединяется технология голосовой автоматизации Robovoice. Об этом CNews сообщили представители Softline. Объединение продуктов формирует единый стек для сквозной автоматизации бизнес-процессов – от голосового взаимодействия с клиентами до и
|31.10.2025
SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова»
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и НППКТ объявили об успешном завершении тестирования на совместимость платформы Robovoice и операционной системы «ОСнова». Благодаря отечественному технологическому стеку заказчики получают инструмент для построения цифровых коммуникаций с клиентами на базе российской ОС.
|06.02.2025
Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров
йкина отошла к упомянутому выше Александру Павлову. Чем занимается «Робовойс» Платформа «Робовойс» (Robovoice) представляет собой пользовательский No-code сервис (платформа для разработки прило
|06.12.2024
Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
В медицинских центрах автоматизирована система оформления пропусков на парковки для пациентов с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice. Это позволило компании снизить расходы на типовые коммуникации почти в пять раз и повысить уровень обслуживания. Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с п
|04.09.2024
SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний
Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и нативность коммуникаций ботов с клиентами
|22.07.2024
«Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» применяет голосового бота, разработанного на платформе Robovoice, для обработки заказов и подтверждения записи на прием. Решение оптимизировало трудозатраты контактного центра по профильным задачам на 40% и повысило качество обслуживания пациентов
|17.07.2024
Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году
Голосовой бот, разработанный на платформе Robovoice, за прошедший год совершил более 3 млн автоматизированных звонков с целью дистанционного мониторинга пациентов, охватив уже более половины регионов России. Бот используется в рамках п
|15.07.2024
Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»
Компания «ЮМВенд» автоматизировала клиентское обслуживание на входящей линии с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice. Внедрение бота позволило снизить расходы на прием обращений более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline. «ЮМВенд» – поставщик оборудования и продукции для вен
|20.06.2024
Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному
|24.04.2024
Компания «Должник прав» обеспечила конверсию заявок с сайта на уровне 30% с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)
тизировала обработку входящих обращений на сайте с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice компании SL Soft. Бот полностью заменил сотрудников на этапе первичного контакта с
|20.02.2024
Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)
ГК Softline расширила портфель своего вендора SL Soft, передав ему в управление бренд Robovoice – российскую платформу для запуска голосовых ботов на базе ИИ, используемых в клиентских коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SL Soft поэтапно консолидируе
|22.01.2024
Сеть клиник «Элегра» запустила голосового робота на платформе Robovoice
Сеть медицинских клиник «Элегра» разработала и внедрила голосового робота с помощью пользовательской платформы Robovoice (резидент «Сколково»). Это позволило существенно снизить расходы на коммуникации с клиентами. Компания «Элегра» автоматизировала работу колл-центра с помощью голосового робота Robo
|11.04.2023
Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice
Группа «Эталон» завершила пилотный проект по внедрению умного голосового робота Robovoice (ГК Softline), который со временем значительно оптимизирует затраты, повысит эффект
