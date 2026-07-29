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ADG Group АДГ
ADG group — российский девелопер, развивающий городские пространства. Районные центры «Место встречи» – флагманский проект компании – призваны стать местом притяжения и объединения соседей, предоставить возможности для совместного культурного досуга, общения и саморазвития, а также обеспечить качественное локальное предложение товаров и услуг повседневного спроса. Концепция каждого районного центра ориентирована на регулярные посещения и адаптирована под потребности местных сообществ и москвичей, живущих в пешей доступности. Потенциал этих пространств увеличивается за счет онлайн-инфраструктуры проекта, что позволяет охватывать все каналы продажи коммуникаций.
СОБЫТИЯ
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ADG Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 117 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Ситников Владимир 8 1
|Островцев Дмитрий 2 1
|Тимощук Наталья 8 1
|Теслин Илья 7 1
|Печерский Григорий 1 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Ситников Владилен 5 1
|Копытин Павел 5 1
|Печерский Михаил 1 1
|Кравченко Михаил 1 1
|Адамов Всеволод 1 1
|Адамов Яков 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1865 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1474 1
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