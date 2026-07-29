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ADG Group АДГ

ADG Group - АДГ

ADG group — российский девелопер, развивающий городские пространства. Районные центры «Место встречи» – флагманский проект компании – призваны стать местом притяжения и объединения соседей, предоставить возможности для совместного культурного досуга, общения и саморазвития, а также обеспечить качественное локальное предложение товаров и услуг повседневного спроса. Концепция каждого районного центра ориентирована на регулярные посещения и адаптирована под потребности местных сообществ и москвичей, живущих в пешей доступности. Потенциал этих пространств увеличивается за счет онлайн-инфраструктуры проекта, что позволяет охватывать все каналы продажи коммуникаций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 УК «Место встречи» запустила единый центр управления вертикальным транспортом в районных центрах 2
17.05.2024 Каждый третий москвич сталкивался с обманом при покупках на маркетплейсах 2
15.05.2024 Илья Теслин, Softline — Как изменились ИТ-тренды в корпоративном сегменте за два года 2
27.02.2024 Дмитрий Островцев возглавил AdTech-компанию UMG 1
14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud 2
06.07.2021 Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей 2
19.12.2018 Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах 2
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 2
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group 2
12.05.2010 Выбираем посудомоечную машину: свобода от кухонного рабства 1
19.03.2010 ZOOM.CNews готовится к лету: выбираем гриль 1
24.01.2002 Compaq реализовала новые средства отказоустойчивости в кластерах серверов ProLiant и хранения данных 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

ADG Group и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 2
Softline - Софтлайн 3733 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 430 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 2
Softline - Polymatica - Полиматика 201 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 186 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
ASKO 36 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 429 1
Oracle Corporation 7070 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 166 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Эдьютейнмент Груп 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2939 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2417 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
Cofix - Кофейни 6 1
PPF Group N.V. 17 1
Интеко 19 1
EMMA Capital 6 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Hansa - Ханса 114 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Beko - Beko Electronics 83 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 73 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 320 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64949 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26138 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25570 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3412 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2245 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8618 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 840 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2108 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10670 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1896 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6463 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 984 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4328 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 881 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 930 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 146 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 192 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3047 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 612 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1378 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Softline - DeskWork 117 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston LL 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston LSF 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 1
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 1
Whirlpool - Indesit DFG - Indesit DFP - Indesit IDL - серия посудомоечных машин 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Linux OS 11513 1
Microsoft Windows 16866 1
Apple iPhone 6 4861 1
HPE ProLiant 409 1
Губанов Андрей 117 2
Гуцериев Михаил 114 2
Ситников Владимир 8 1
Островцев Дмитрий 2 1
Тимощук Наталья 8 1
Теслин Илья 7 1
Печерский Григорий 1 1
Гуцериев Саид 12 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Фурсин Алексей 158 1
Ситников Владилен 5 1
Копытин Павел 5 1
Печерский Михаил 1 1
Кравченко Михаил 1 1
Адамов Всеволод 1 1
Адамов Яков 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47528 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 3
Европа 24952 2
Южная Корея - Республика 7043 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1414 2
Венгрия - Будапешт 116 2
Чехия - Прага 207 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Швеция - Королевство 3779 1
Европа Восточная 3138 1
Франция - Французская Республика 8170 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Индонезия - Республика 1054 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1514 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1545 1
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Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 585 1
Философия - Philosophy 530 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1138 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 1
CNews - ZOOM.CNews 1865 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1474 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
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