ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

Девелоперская компания ADG group провела миграцию в облако ГК Softline (ПАО «Софтлайн»). Это позволило обеспечить стабильную работу сервисов и инфраструктуры, повысить отказоустойчивость. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В результате миграции в облако девелопер сократил расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры, повысил скорость работы с данными и доступность информационных систем. Благодаря поддержке специалистов Softline на решение технических проблем стало уходить меньше времени. Это также позволило компании дополнительно сэкономить деньги.

Девелопер принял решение о смене провайдера и обратился к Softline — поставщику решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающему комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Компания Softline предложила провести тестовое размещение нескольких сервисов в собственном облаке. После проверки производительности и знакомства с работой службы технической поддержки заказчик принял решение о сотрудничестве с облаком Softline.

Был разработан план работ, и к проекту подключились инженеры Softline, которые осуществляли помощь в переносе некоторых систем в облако. Миграция выбранных сервисов была произведена «бесшовно». Специалисты Softline также настроили отказоустойчивость систем: данные не хранятся в одном дата-центре, а разнесены по нескольким хранилищам, что обеспечивает дополнительно сохранность и безопасность.

«Мы рады партнерству с Softline и высоко оцениваем уровень вовлеченности специалистов компании на всех этапах взаимодействия. Каждый из членов команды глубоко погружался в детали проекта и оказывал поддержку на всех этапах миграции», — сказал Михаил Кравченко, директор по информационным технологиям ADG group.

«Ключевым приоритетом Softline Cloud является клиентоориентированность, поэтому нам удалось провести миграцию максимально комфортно и быстро. Мы уделяли внимание каждой проблеме или вопросу заказчика, что позволило сделать наше общение продуктивным и успешным для обеих сторон», — сказал специалист по облачным решениям Softline Павел Копытин.

В будущем ADG group планирует привлекать ГК Softline не только к облачным проектам, но и к другим задачам.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — компания с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 8 200 сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В настоящее время ГК Softline (ПАО «Софтлайн») является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.