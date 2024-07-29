Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173153
ИКТ 13473
Организации 10548
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25387
Персоны 74305
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Softline Sl Soft Сойка SOiCA OCR

Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR

SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, проведения анализа данных и их проверки. SOICA — это no-code система, позволяющая реализовать сложные сценарии обработки как отдельных разнообразных документов (от ценников до договоров), так и их комплектов. 


29.07.2024 OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта

Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения. Это означает, что при внедрении платформы SOICA заказчики могут рас
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а также заявлени
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот»

Коннектор для интеграции платформы потокового распознавания и автоматической обработки документов SOICA с системой автоматизации документооборота «1С:Документооборот» разработан компанией, входящей в топ-3 ключевых партнеров «1С». Совместное использование этих решений позволяет быстрее выпо
19.07.2023 SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline)

онсолидации бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, сообщает о расширении портфеля — в контур компании вошел продукт для распознавания и обработки электронных образов документов и изображений SOICA. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. SOICA — российское OCR-решение для автоматизации работы с документами: их обработки, классификации, извлечения информации, провед
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД

Docsvision и Soica представили совместное решение, позволяющее расширить возможности СЭД по загрузке и обработке массивов бумажных документов. Совместное решение – это стек российских технологий: платформы

25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов

ла проект по внедрению в ТД «Евротрейдинг» российского решения для обработки и аналитики документов Soica. В результате автоматизации ввода документации в учетные системы клиент смог полностью


Публикаций - 104, упоминаний - 105

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 96
Softline - Софтлайн 2923 95
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 92
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 86
Softline - Polymatica - Полиматика 178 86
Softline - Develonica - Девелоника 133 85
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 85
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 63
Softline - Инженер ТЦ 68 62
ЦВТ 71 62
SoftClub - СофтКлуб 156 61
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 36
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 29
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 25
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 25
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 25
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 22
8386 8
Yandex - Яндекс 7601 6
Softline - Инферит - Инферит ОС 62 6
Microsoft Corporation 24781 5
Softline - Инферит - Инферит Облако 56 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 3
Broadcom - VMware 2397 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1999 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 3
Directum - Директум 1110 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 3
Content AI - Контент ИИ 81 3
Beorg - Биорг 114 3
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 3
Telegram Group 2132 3
Softline - Инверсум 7 3
Крок - Croc 1782 2
Ростелеком 9862 2
Softline - Sl Soft - Сойка 3 2
Dell EMC 5043 2
Citrix Systems 820 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 3
НСПК - Национальная система платежных карт 829 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 3
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Газпром нефть 633 2
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 2
Рапид Био 102 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 2
Аталайя 22 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
Евротрейдинг ТД 1 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 2 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 1 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Краснодарагроальянс 2 1
Konsu - Консу 2 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
BP - British Petroleum 182 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
ЯКласс 68 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 31 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 486 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 689 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 56
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 11
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1270 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1951 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 10
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 956 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5485 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 8
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1212 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2045 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2062 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2258 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7257 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3656 7
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 272 65
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 63
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 55
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 32
Linux OS 10152 10
Softline Universe - SLU 29 9
NVision Барьер 671 7
Softline - Polymatica Dashboards 34 7
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 6
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 5
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 28 4
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 117 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 3
Abbyy FlexiCapture 163 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 3
Directum Ario 43 3
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 3
Content AI - ContentCapture 30 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 509 3
Microsoft Windows 15836 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 110 3
Python - высокоуровневый язык программирования 979 3
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 207 2
Beorg Smart Vision 35 2
Smart Engines - Smart Document Engine 34 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 38 2
Microsoft Office 3792 2
OpenAI ChatGPT 379 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 2
Oracle Java - язык программирования 3118 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 42 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 631 2
Горюнов Виктор 8 7
Лавров Владимир 74 5
Моисеенко Алексей 8 4
Мартыненко Валентин 11 4
Павлов Александр 93 4
Тремзин Олег 12 3
Ян Давид 67 3
Шпет Александр 15 3
Соколов Кирилл 32 3
Крот Иван 9 3
Бочарова Елена 14 2
Петухов Илья 8 2
Сажин Олег 9 2
Терещенко Вадим 15 2
Дергачева Светлана 44 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 8 2
Арлазаров Владимир 236 2
Чуканов Сергей 76 2
Иванов Антон 77 2
Пилипчук Александр 16 2
Козлов Евгений 34 2
Воротынцев Григорий 10 2
Ермакова Светлана 9 2
Салин Антон 7 2
Корчагин Никита 3 2
Зинин Игорь 5 2
Рожков Александр 17 2
Кочнов Павел 7 2
Крынина Евгения 18 2
Акиншина Алина 7 1
Пуцин Сергей 23 1
Федюкин Юрий 9 1
Веригин Илья 34 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Полев Владислав 8 1
Терещенко Елена 3 1
Епишин Олег 20 1
Адырбаев Серик 1 1
Новиков Павел 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 8
Казахстан - Республика 5612 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 3
Германия - Федеративная Республика 12754 3
Беларусь - Белоруссия 5783 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1535 2
Япония 13343 2
Китай - Тайвань 4024 2
Турция - Турецкая республика 2400 2
Кипр - Республика 566 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Россия - СФО - Новосибирск 4384 2
Индия - Bharat 5515 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Европа 21876 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Украина 7652 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 619 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 771 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2542 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 25
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 5
Аудит - аудиторский услуги 2763 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3482 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6811 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1107 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1651 2
TAdviser - Центр выбора технологий 404 2
Ведомости 1057 2
RusProfile 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 83
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
МЭИ - Московский энергетический институт 148 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 54 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153