SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот»

Коннектор для интеграции платформы потокового распознавания и автоматической обработки документов SOICA с системой автоматизации документооборота «1С:Документооборот» разработан компанией, входящей в топ-3 ключевых партнеров «1С». Совместное использование этих решений позволяет быстрее выполнять рутинные трудоемкие операции по обработке электронной и оцифрованной документации. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В настоящее время существует два режима работы коннектора. В автоматическом документы сразу попадают в SOICA (поступают по REST API, электронной почте или берутся из локальной и сетевой папок), в ручном пользователи загружают в нее документы из интерфейса «1С:Документооборот». Далее SOICA обрабатывает файлы: устраняет шумы, перекосы, настраивает яркость и контрастность и т.п. для получения оптимального качества изображения. Следующий шаг — SOICA классифицирует документы (при необходимости разделяет единый полученный файл на отдельные документы) и извлекает информацию, которая передается в «1С:Документооборот» для автоматического заполнения регистрационных карточек.

SOICA — универсальная платформа российской разработки компании SL Soft для интеллектуальной обработки данных: распознавание, извлечение и обработка данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов любого типа.

«1С:Документооборот» — ECM-система с набором возможностей для решения задач выстраивания методологии и автоматизации учета документов, улучшения взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины.

«Разработка коннектора расширяет потенциал использования платформы SOICA, поскольку предоставляет большему числу пользователей возможность работать с ней. Использование SOICA и «1С:Документооборот» ускорит и облегчит выполнение рутинной работы для многих специалистов, чья деятельность связана с документацией», – отметил Виктор Горюнов, управляющий директор SOICA, компания SL Soft.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.