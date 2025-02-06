Горюнов Виктор
Горюнов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
|Арлазаров Владимир 230 2
|Ян Давид 67 2
|Сажин Олег 9 1
|Пуцин Сергей 22 1
|Бочарова Елена 14 1
|Петухов Илья 7 1
|Терещенко Вадим 15 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Мартынов Олег 3 1
|Мухин Василий 7 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Терещенко Елена 3 1
|Веригин Илья 33 1
|Полев Владислав 8 1
|Химий Иван 1 1
|Безнощенко Игорь 1 1
|Ведомости 1010 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|RusProfile 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3213 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
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