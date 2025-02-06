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Горюнов Виктор



06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
29.07.2024 OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта 1
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» 1
19.07.2023 SOICA вошла в контур SL Soft (ГК Softline) 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД 1
25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Горюнов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2832 6
8246 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 368 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Ростелеком 9720 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Directum - Директум 1095 2
Beorg - Биорг 112 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Softline - Sl Soft - Сойка 3 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Крок - Croc 1777 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Abbyy Украина 11 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Navicon - Навикон 287 1
Yandex - Яндекс 7378 1
Dell EMC 5033 1
Т1 Иннотех 178 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Kofax 54 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 7 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
Газпром нефть 620 2
Россети Ленэнерго 1701 1
Евротрейдинг ТД 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12554 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 4
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Linux OS 9986 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1060 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
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Abbyy Screenshot Reader 6 1
ITFB Easydoc 19 1
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 51 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 237 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 1
Арлазаров Владимир 230 2
Ян Давид 67 2
Сажин Олег 9 1
Пуцин Сергей 22 1
Бочарова Елена 14 1
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Терещенко Вадим 15 1
Дергачева Светлана 41 1
Мартынов Олег 3 1
Мухин Василий 7 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Терещенко Елена 3 1
Веригин Илья 33 1
Полев Владислав 8 1
Химий Иван 1 1
Безнощенко Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 6
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5378 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1634 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4666 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 668 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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