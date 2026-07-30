Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 21
Content AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1880 1
|Кольцо Урала КБ 14 1
|Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
|Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 291 1
|Газпром нефть 753 1
|RusProfile - Руспрофайл 39 1
|Судебная власть - Judicial power 2547 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5505 1
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Ханин Александр 51 2
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Вайн Сергей 2 1
|Епихин Андрей 1 1
|Бабенко Павел 1 1
|Сидорочкин Дмитрий 1 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Нурудинов Ислам 1 1
|Россошанский Денис 3 1
|Химий Иван 1 1
|Алииев Вафа 1 1
|Жуковская Ольга 1 1
|Арлазаров Владимир 292 1
|Веригин Илья 40 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Жолобов Андрей 6 1
|Устюжанин Вячеслав 1 1
|Ян Давид 69 1
|Карасов Равиль 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8712 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4347 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.