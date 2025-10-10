Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184252
ИКТ 14323
Организации 11119
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79177
География 2967
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

1С:Отель


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 «1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 1
17.06.2016 «Ленполиграфмаш» и «1С» будут совместно разрабатывать решения для управления производственными процессами 1
29.09.2015 Abbyy PassportReader SDK в составе «1С:Отель» позволяет ускорить заселение гостей в отели 1
09.08.2013 Front-end-система «1С:Ресторан» сертифицирована «1С» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

1С:Отель и организации, системы, технологии, персоны:

8820 5
1С-Рарус 927 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 16 1
Yandex - Яндекс 8214 1
Яндекс.Доставка 92 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 1
НСПК - Национальная система платежных карт 887 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
УК Полюс 5 1
МФЦ Полюс 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3322 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6050 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1597 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12206 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7164 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2424 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 974 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5543 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12803 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 176 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6210 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1428 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3572 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 32 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 415 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2599 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6907 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1141 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1927 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1027 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3111 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16850 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1395 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1218 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1484 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 927 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7903 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12042 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4217 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3545 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1856 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 867 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12617 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7424 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 3
1С-Рарус Управление рестораном 12 2
1С-Рарус Общепит 40 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
1С:Аренда 14 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 14 1
Smart Engines - Smart PassportReader 17 1
1С:ITIL 21 1
1С:PDM - Управление инженерными данными 11 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 283 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 775 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 634 1
Соловейчик Кирилл 9 1
Маева Влада 1 1
Бабенко Павел 1 1
Нуралиев Борис 293 1
Шаймарданов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14421 2
Казахстан - Республика 5755 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18362 1
Украина 7757 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1786 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 196 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20011 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 409 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1397 1
Вахтовый метод 124 1
Пищевая промышленность - Фастфуд 58 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3150 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1172 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 156 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 352 1
Паспорт - Паспортные данные 2697 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6218 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 506 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 333 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще