Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:Отель
УПОМИНАНИЯ
1С:Отель и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8820 5
|1С-Рарус 927 2
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
|Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 16 1
|Yandex - Яндекс 8214 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3322 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
|Соловейчик Кирилл 9 1
|Маева Влада 1 1
|Бабенко Павел 1 1
|Нуралиев Борис 293 1
|Шаймарданов Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.