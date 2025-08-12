Разделы

АРМ кассира Автоматизированное рабочее место кассира


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 В Москве импортозаместили робокассы 1
24.10.2022 Решение РЖД по продаже билетов на все виды транспорта включено в реестр отечественного ПО 1
19.09.2022 «Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей 1
15.09.2022 «Консист бизнес групп» поддерживает работу бизнес-процессов ФК «Локомотив» 1
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
17.01.2022 Polywell Computers объявляет о выпуске нового класса заменяемых промышленных мини ПК – SwapPC 1
31.03.2020 «1С» представила антикризисный пакет «1С-Просто» для розницы 1
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung 1
01.11.2019 Фирма «1С» выпустила новую систему решений для микро- и малого бизнеса «1С-Просто» 1
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы 1
20.04.2017 Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса 1
13.03.2017 «СКБ Контур» выпустил веб-сервис для ведения товарного учета 1
25.08.2016 «Атол» подключил к ЕГАИС 200 магазинов ГК «Ритм 2000» 1
14.07.2016 Банк «Точка» и i-Retail предложили систему автоматизации розничной торговли 1
06.07.2016 «Сан сторз» расширяет торговую сеть на бензозаправочных станциях Gulf в Грузии с помощью «1С:ERP 2» 1
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8» 1
21.05.2015 «1С-Рарус» выпустил два новых мобильных приложения для торговых компаний 1
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин» 1
13.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» 1
11.02.2015 «1С-Рарус» автоматизировал «Спорт ритейл» 1
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане 1
14.01.2014 «1С-Рарус» автоматизировал магазин в Государственном музее истории ГУЛАГа 1
29.04.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал новый магазин «Троицкой камвольной фабрики» 1
20.03.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал магазин канцелярских товаров «Эрудит» 1
26.12.2011 Олимпиада в Сочи: горнолыжную трассу оборудовали электронными картами за 100 млн рублей 1
07.11.2011 Custis разработала систему «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin 1
30.05.2011 БИТ автоматизировал два магазина «Зверье» в Подмосковье 1
24.11.2009 «Пилот» автоматизировал первый гипермаркет «Ашан» в Омске 1
16.04.2009 «Астор» предлагает новый продукт для небольших ресторанов, баров и кафе 1
15.01.2009 «Астор» представил новое решения для небольших ресторанов, кафе и баров 1
25.06.2008 База отдыха «Пушкиногорье» управляет бизнесом вместе с «Синимекс:Гостиницей» 1
19.05.2008 «Юсиэс Спб» автоматизировала первый ресторан сети Fresh FM 1
28.04.2008 «Неосиcтемы Северо-Запад ЛТД» автоматизировал «Индустрию здоровья» 1
20.06.2007 Белгородские магазины «Сталос» перешли на «1С:Предприятие 8» 1
06.06.2007 АРМ кассира от БИТ: голосовое оповещение, видеоконтроль, архив чеков 1
23.04.2007 «АРМ кассира»: новый модуль СПО «еФарма2» 1
06.04.2007 «Астор»: новые системы видеонаблюдения для ресторанов 1
10.11.2006 Сочинское кафе "Прайд" автоматизирует деятельность 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

АРМ кассира и организации, системы, технологии, персоны:

8654 22
1С-Рарус 914 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 3
Штрих-М НТЦ 61 3
Астор ВЦ 110 3
Yandex - Яндекс 7990 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 2
SAP SE 5368 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
Microsoft Corporation 24999 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 684 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Samsung Electronics 10439 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2220 1
HP Inc. 5727 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Intel Corporation 12388 1
Корус Консалтинг ГК 1280 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1529 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 1
Cisco Systems 5176 1
Oracle Corporation 6791 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 15 1
Lenovo Motorola 3509 1
Fujitsu 2054 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Эвотор - Evotor 200 1
Polywell Computers 22 1
РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 337 1
Протек - Спарго Технологии 14 1
Maykor GMCS 44 1
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 271 2
Лента - Сеть розничной торговли 2199 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 2
НСПК - Национальная система платежных карт 872 2
Яндекс.Доставка 85 2
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
Газпром ПАО 1380 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Visa International 1958 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 127 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 57 1
Paolo Conte - Паоло Конте 1 1
Восток-Косметик ТК 1 1
101Hotels.com 456 1
Sprandi 4 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
ЧаЧаЧай 2 1
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 94 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2403 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 14
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1467 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5490 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6003 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2544 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3533 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3053 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4237 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6180 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 962 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 526 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 498 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 3
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12733 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1857 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4276 2
1С:Розница 104 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2366 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 8
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 5
Google Android 14420 4
1С-Рарус Общепит 40 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 3
1С:Касса 9 3
АТОЛ Frontol 54 3
1С:Мобильная касса 14 3
Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 618 2
Google Play - Google Store - Android Market 3381 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 751 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 61 2
UMI.CMS 65 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 2
UMI - 1С-UMI 6 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 240 2
Posiflex PD 6 2
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 2
1С:ERP Управление предприятием 659 1
Apple iOS 8045 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Microsoft Windows XP 2412 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Linux OS 10546 1
Microsoft Windows 10 1834 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows 16065 1
Cinimex - Синимекс:Гостиница 2 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  359 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 55 1
Samsung Pay 292 1
Чаркин Евгений 300 1
Оганесян Ашот 130 1
Затуливетров Александр 1 1
Заржецкий Александр 37 1
Аувад Руслан 4 1
Савина Любовь 1 1
Тарантасов Геннадий 14 1
Осипов Сергей 42 1
Сиваконь Станислав 1 1
Гурьев Андрей 7 1
Шевцов Иван 2 1
Махов Геннадий 11 1
Оганесян Артак 31 1
Терехов Александр 16 1
Шавин Сергей 3 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Носова Юлия 13 1
Козакевич Сергей 1 1
Инюшин Сергей 1 1
Рысбаев Нур 1 1
Мискарян Александр 7 1
Жигарев Михаил 1 1
Ранцан Константин 1 1
Ходько Ирина 1 1
Старынина Елена 2 1
Гиоргадзе Леван 1 1
Шифман Максим 2 1
Кончаков Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 6
Казахстан - Республика 5708 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 2
Земля - планета Солнечной системы 10520 1
Австрия - Австрийская Республика 1323 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 316 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Грузия 1266 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7868 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Европа 24473 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 643 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 623 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 879 1
Россия - СФО - Иркутская область 1186 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 671 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 42 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Пушкиногорский район - Пушкинские Горы - Пушкиногорье 16 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1328 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5731 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 532 3
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6631 3
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 198 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5840 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1757 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 641 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 348 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 191 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4313 2
Пищевая промышленность - Фастфуд 56 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1584 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 268 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14486 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2206 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
Ergonomics - Эргономика 1645 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 331 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
ПЛАС-Форум 14 1
