Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184996
ИКТ 14362
Организации 11144
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26323
Персоны 79591
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Сбер Чаевые


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 Сбербанк представил новый функционал: чаевые и отзывы — за один платеж 1
17.01.2023 «Сберчаевые» появились в «Сбермаркете» 2
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Сбер Чаевые и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8293 1
1С-Рарус 929 1
8876 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8006 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 1
Яндекс.Доставка 93 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
ЧаЧаЧай 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 889 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 283 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1602 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1948 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12109 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6067 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3586 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12241 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12652 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1396 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 502 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2616 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2430 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16942 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7477 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25442 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4234 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9913 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6224 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3091 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1276 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33566 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2406 1
1С-Рарус Общепит 40 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 199 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 783 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 100 1
Яндекс Чаевые 5 1
Apple Pay 502 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 409 1
Малых Дмитрий 65 1
Царев Кирилл 34 1
Камионко Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 201 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50826 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1414 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 353 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5342 1
Пищевая промышленность - Фастфуд 59 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396305, в очереди разбора - 732399.
Создано именных указателей - 184996.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/