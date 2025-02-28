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Малых Дмитрий



28.02.2025 Сбербанк по инициативе Объединения банков реализовал платежный «роуминг» при оплате QR-кодом 1
11.12.2024 Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг 1
12.11.2024 Белинвестбанк подключился к платформе Сбербанка по оплате QR-кодом 1
11.11.2024 «Сбер» запустил оплату по биометрии в метро Екатеринбурга 1
22.10.2024 Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности 1
17.10.2024 Оплатить покупку «СберКартой» можно будет со счёта другого банка 1
17.10.2024 Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах 1
02.10.2024 Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay 1
26.09.2024 Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка 1
11.09.2024 Сбербанк хочет подключить клиентам других банков систему списания денег по лицу 1
09.09.2024 «Сбер» пилотирует проект биометрической оплаты в Нижнем Новгороде 1
06.09.2024 Сбербанк снизил ставку по торговому эквайрингу до 0,3% при оплате по биометрии 1
22.08.2024 Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в «Сбербанк Онлайн» 1
10.06.2024 Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой 1
08.05.2024 Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей 1
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла» 1
07.08.2023 Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера» 1
02.08.2023 X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки 1
05.07.2023 «Сбер» и сеть универсамов «Верный» тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети 1
04.07.2023 «Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки 1
15.05.2023 «Сбер» запустил универсальное платежное решение для оплаты по QR-коду 1
26.01.2023 «Аэрофлот» запустил оплату билетов на сайте и в мобильном приложении через SberPay 1
17.01.2023 «Сберчаевые» появились в «Сбермаркете» 1
07.12.2022 «Сбер» и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке» 1
01.12.2022 Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 млн платежных терминалов «Сбера» 1
30.11.2022 На портале «Госуслуг» появился SberPay 1
22.11.2022 Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR 1
04.10.2022 SberPay теперь доступен в «Нетмонет» 1
19.08.2022 Сбербанк снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса 1
27.07.2022 SberPay QR вошел в пакетное предложение производителя кассовых решений АТОЛ 1
11.07.2022 Клиенты «ЮMoney» могут платить смартфоном по QR-коду «Сбера» 1
21.06.2022 «Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года 1
09.06.2022 «ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID» 1
03.06.2022 «Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay 1
13.04.2022 «Сбер» реализовал приём электронных сертификатов онлайн 1
04.04.2022 Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно 1
31.03.2022 «Сбер» представил Power — инновационное кассовое устройство 1
28.03.2022 «Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах 1
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1

Публикаций - 62, упоминаний - 62

Малых Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 625 5
Эвотор - Evotor 185 4
Расчетные решения АО 24 3
8280 2
Цифра ГК 2442 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
МегаФон 8969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 1
Samsung Electronics 10296 1
Бифит - Bifit 84 1
Google LLC 11838 1
Apple Inc 12157 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 62
Visa International 1952 5
Альфа-Банк 1778 4
ВкусВилл - Избёнка 160 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 4
X5 Group - Перекрёсток 550 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1187 4
НСПК - Национальная система платежных карт 821 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Русский стандарт Банк 445 2
X5 Group - Чижик 39 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Татнефть 227 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Сбер - Еаптека 33 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 861 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Сбер - СберТройка 14 1
Нетмонет 10 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
101Hotels.com 456 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 25
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1734 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2977 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 21
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2316 15
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2484 14
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1283 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 9
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1232 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5320 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 4
Оцифровка - Digitization 4587 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 4
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 92 4
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 206 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2204 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1151 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3444 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 2
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 631 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 175 33
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 25
Google Android 14083 13
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 114 11
Apple iOS 7853 6
Apple Pay 491 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 3
MasterCard Maestro 155 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 2
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 2
Samsung Galaxy 962 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
Samsung Pay 292 1
Samsung Knox 97 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Linux OS 10036 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Microsoft Office 3759 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
Бифит Касса 3 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 78 1
Сбер - Сбербанк Вместе 11 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
АТОЛ Frontol 52 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 12 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 311 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Microsoft Windows 15744 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 1
Казаков Михаил 12 3
Римский Евгений 2 2
Цыбульников Вячеслав 76 2
Дмитриев Кирилл 109 1
Лазырин Максим 5 1
Анкудинов Алексей 24 1
Иванов Константин 27 1
Сирота Олег 2 1
Иглинская Светлана 2 1
Буздалин Антон 6 1
Мыслицкая Екатерина 1 1
Хаустов Олег 5 1
Кичагин Сергей 1 1
Коробкина Оксана 15 1
Романенко Андрей 91 1
Юрьев Юрий 2 1
Лубнина Виктория 3 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Канин Владимир 10 1
Высоцкий Егор 2 1
Лексин Олег 19 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Лобачева Екатерина 1 1
Ирышков Эдуард 12 1
Фролова Марина 3 1
Камионко Владимир 2 1
Старухин Всеволод 1 1
Мацкевич Антон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 2
Европа 21812 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 464 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 490 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
Беларусь - Белоруссия 5725 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5047 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3578 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 172 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 511 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1917 1
НКО - Некоммерческая организация 508 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Английский язык 6666 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1960 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1009 1
Аренда 2439 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4171 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 13 1
Здравоохранение - Реабилитация 379 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6004 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Ведомости 1028 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

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Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

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