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Росбанк подключился к приему оплаты по QR «Сбера»

Росбанк присоединился к платёжному сервису «Сбера» «Плати QR», которым ежемесячно пользуются более 7 млн человек. Теперь клиенты Росбанка — пользователи Android-устройств — могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сбера». Скоро сервис будет доступен и владельцам iPhone.

Оплатить покупку QR-кодом «Сбера» можно, даже если с собой нет банковской карты или наличных, а смартфон не поддерживает технологию NFC. Чтобы совершить покупку, нужно зайти в мобильное приложение Росбанка и навести сканер на QR-код (это либо наклейка на прилавке, либо изображение на экране POS-терминала или кассы). Подтверждать платёж PIN-кодом не нужно.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь устройство на платформе Android и приложение Росбанка.

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Вячеслав Дусалеев, директор по розничному бизнесу Росбанка, сказал: «Мы постоянно работаем над расширением способов бесконтактной оплаты. При этом клиентам не нужно определять вид QR-продавца, мы сделаем это сами и отправим платеж магазину моментально и безопасно. Развитие сотрудничества между крупными игроками финансового рынка позволяет создавать для клиентов понятную и простую в использовании платежную инфраструктуру».

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка, сказал: «С каждым днём всё больше людей оплачивают покупки QR-кодами «Сбера», ведь к нашему сервису «Плати QR» подключаются всё новые банки, чтобы повысить удобство и комфорт для своих клиентов. Теперь клиенты Росбанка тоже могут расплачиваться за товары и услуги QR-кодами — просто, удобно и безопасно. Можно забыть дома банковскую карту и наличные, но если у вас с собой телефон — вы всё равно не останетесь без покупки».

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